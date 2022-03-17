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Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа та світ, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив своє бачення значення для Європи та цивілізованого світу результатів війни між Україною та РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці генерала.

"Ми захищаємо весь цивілізований світ. Це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей і нашу державність.

Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа - демократичною чи авторитарною, і те, яким буде світ - місцем, де діє сила права чи право сили", - написав Залужний.

"У відповідях на ці питання - ключ до розуміння нашої стійкості. Ми сильні, бо ми свідомі своєї ролі у світі", - додав головком ЗСУ.

Також дивіться: Українські артилеристи влаштували на Київщині "дорогу в пекло" командному пункту та пункту забезпечення 35-ї армії окупантів, - Залужний. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
Чітко. По воєнному. Жодного зайвого слова і ніяких двозначних алегорій, як у деяких.
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17.03.2022 20:54
+13
Все приховане викривається. Ракети калібр і інші, а також керовані бомби мають західні компоненти. Є підозра, що саме Франція, Німеччина і Італія продавали їх до Московії до 2020 року, вже після подій 2014. Добре, що про це активно почали говорити європейські розслідувачі
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17.03.2022 20:54
+9
Правильно. Поэтому нельзя сдаваться. И наплевать на все договорняки ЗЕшоблы
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17.03.2022 20:54
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Многие европейские долбо..бы этот не понимают
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17.03.2022 20:53 Відповісти
Чітко. По воєнному. Жодного зайвого слова і ніяких двозначних алегорій, як у деяких.
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17.03.2022 20:54 Відповісти
Все приховане викривається. Ракети калібр і інші, а також керовані бомби мають західні компоненти. Є підозра, що саме Франція, Німеччина і Італія продавали їх до Московії до 2020 року, вже після подій 2014. Добре, що про це активно почали говорити європейські розслідувачі
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17.03.2022 20:54 Відповісти
Правильно. Поэтому нельзя сдаваться. И наплевать на все договорняки ЗЕшоблы
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17.03.2022 20:54 Відповісти
А український народ давав згоду ЗЕ на договорняк ? - відповідь - НІ, навіть якщо його вибирали.
Договорняк робиться, щоб призаморозити ситуацію в тліючому стані з метою в любий момент
далі все підняти нагора.
Може тоді б і воювали самі - без народу ?

Ще раз - НІЯКИХ договорняків з москалями бути НЕ може. Крапка.
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Вінстон Черчилль:

- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!
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17.03.2022 21:52 Відповісти
Чогось мені думається, що договорняками займався більш Порошенко, а цей побоїться.
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17.03.2022 21:12 Відповісти
Армія 2014 року і зараз,це різні речі.Ваше порівняння-недоречне.
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17.03.2022 21:19 Відповісти
Ukrainian Folk Song 🇺🇦 ARMY REMIX | Andriy Khlyvnyuk x The Kiffness
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17.03.2022 20:54 Відповісти
очень здорово,супер!!
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17.03.2022 20:57 Відповісти
Якщо Україна не встоїть, то вся Європа буде занепокоєною, всратою і всцятою.
Але ми переможемо.
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17.03.2022 20:55 Відповісти
жыдоугрофиннобуряты будут свитовыми лидерами по посадке цукрового буряка...
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17.03.2022 20:56 Відповісти
https://t.me/polkazov/4212

Андрій Білецький:

Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

Маріуполю потрібна деблокада!
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17.03.2022 20:56 Відповісти
Украина - ПУП ЗЕМЛИ
недаром на этих землях древняя культура земледельцев- Триполье -
6 тысяч лет
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17.03.2022 20:56 Відповісти
Прчита сегодня про Дронов камикадзе сегодня, которые США нам передают. Вещь просто бомба, при цене всего 6000 баксов. За недорого можно переколошматить всю кацапскую бронетехнику. Надеюсь первые сто штук только для обучения, а потом партии будут больше
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17.03.2022 20:58 Відповісти
Чи світ переможе, чи угрюма рашка.
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17.03.2022 21:04 Відповісти
и насколько Китай отложит СВОЮ экспансию..С дряхлением лидера Китая,страна будет всё активнее дестабилизировать мир и шантажировать.Старческие болезни смерти не боятся,а видят в гибели исцеление.Пусть и за компанию миллионы людей уводят из жизни.Мао-дзе -Дун,Ким ИР Чен,Пол ПОт и др..Теперь вот сегодня болезный путин "идёт до конца"...Вроедно,когда лидеры в странах задерживаются более одного срока...
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17.03.2022 21:06 Відповісти
Підтримую!
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17.03.2022 21:16 Відповісти
100%
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17.03.2022 21:29 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 21:32 Відповісти
Той випадок, коли Залужному більше віри, ніж всій переговорній ватазі разом узятій.
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17.03.2022 21:33 Відповісти
Четко и ясно и без всяких дипломатических фортелей! Вот Залужный и должен возглавлять онлайн переговоры! А основнымусловием должна быть полная и безоговорочная капитуляция России!
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17.03.2022 22:42 Відповісти
 
 