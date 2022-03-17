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Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа та світ, - Залужний
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив своє бачення значення для Європи та цивілізованого світу результатів війни між Україною та РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці генерала.
"Ми захищаємо весь цивілізований світ. Це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей і нашу державність.
Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа - демократичною чи авторитарною, і те, яким буде світ - місцем, де діє сила права чи право сили", - написав Залужний.
"У відповідях на ці питання - ключ до розуміння нашої стійкості. Ми сильні, бо ми свідомі своєї ролі у світі", - додав головком ЗСУ.
Топ коментарі
+14 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар17.03.2022 20:54
+13 ptn hlo 428037f7
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+9 Неоновая Вывеска
показати весь коментар17.03.2022 20:54
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Будь ласка, зачекайте...
Договорняк робиться, щоб призаморозити ситуацію в тліючому стані з метою в любий момент
далі все підняти нагора.
Може тоді б і воювали самі - без народу ?
Ще раз - НІЯКИХ договорняків з москалями бути НЕ може. Крапка.
- Ніколи, ніколи, ніколи не здавайтеся!
- Евакуаціями війну не виграти.
- Миротворець - це той, хто годує крокодила, сподіваючись, що той з'їсть його останнім.
- Нації, що програли битву, відновлюються. Ті, що здалися - зникають.
- Мене часто запитують: за що ми б'ємося? Можу відповісти: "Перестанемо боротися - тоді дізнаєтесь".
- Коли ви нарешті зрозумієте, що неможливо домовитися з тигром, якщо ваша голова в його пащі!
Але ми переможемо.
Андрій Білецький:
Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!
Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.
Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.
Маріуполю потрібна деблокада!
недаром на этих землях древняя культура земледельцев- Триполье -
6 тысяч лет
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA