Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа та світ, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив своє бачення значення для Європи та цивілізованого світу результатів війни між Україною та РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці генерала.

"Ми захищаємо весь цивілізований світ. Це боротьба за свободу і справедливість, мир і майбутнє, невинних людей і нашу державність.

Від результатів російсько-української війни залежить, якою буде Європа - демократичною чи авторитарною, і те, яким буде світ - місцем, де діє сила права чи право сили", - написав Залужний.

"У відповідях на ці питання - ключ до розуміння нашої стійкості. Ми сильні, бо ми свідомі своєї ролі у світі", - додав головком ЗСУ.

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