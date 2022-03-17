Італія готова відбудувати зруйнований російськими окупантами театр у Маріуполі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів.
"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.
Топ коментарі
+14 jklpqrs
показати весь коментар17.03.2022 20:56
+5 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар17.03.2022 20:59
+5 Tim Poltava 8af2d204
показати весь коментар17.03.2022 21:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Такий зруйнований будинок відтепер має бути в кожному українському місті - щоб можна було прийти і сказати дітям - безпека України над усе !
Як ви будете себе почувати дивлячись виставу на місці, де загинули сотні людей ?
https://t.me/polkazov/4212
Андрій Білецький:
Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!
Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.
Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.
Маріуполю потрібна деблокада!
У тому числі й металургійних комбінатів. Честно кажучі, я навіть не уявляю масштаб збитку для міста та України і скільки коштуватиме відбудова вього.
У будь кому разі Україна має демографічно та економічно зсунутись на Захід
Надто багато важливої промисловості було на Сході
Ох жеж инфантильные идиоты...