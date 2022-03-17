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Маріуполь (2815) театр (125)

Італія готова відбудувати зруйнований російськими окупантами театр у Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів.

"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - написав Франческіні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
сейчас нужны стингеры и джавелины. Строители нужны будут позже.
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17.03.2022 20:56
+5
О людях думать надо, а не о стенах.
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17.03.2022 20:59
+5
https://www.youtube.com/watch?v=DV0pDIVhTxc

https://t.me/polkazov/4212

Андрій Білецький:

Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

Маріуполю потрібна деблокада!
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17.03.2022 21:00
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сейчас нужны стингеры и джавелины. Строители нужны будут позже.
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17.03.2022 20:56 Відповісти
Браво!
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17.03.2022 20:56 Відповісти
В Ковентрі залишили зруйнованим фашистами собор

Такий зруйнований будинок відтепер має бути в кожному українському місті - щоб можна було прийти і сказати дітям - безпека України над усе !

Як ви будете себе почувати дивлячись виставу на місці, де загинули сотні людей ?
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17.03.2022 21:05 Відповісти
Понимаю вашу мысль... и надеюсь правильное решение будет за людьми, которые вернуться и отстроят наш город, продолжая жить в нём.. скорбя и помня этот ужас.
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17.03.2022 21:24 Відповісти
О людях думать надо, а не о стенах.
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17.03.2022 20:59 Відповісти
бригада ГАСТАРБАЙТЕРІВ З ЗАКАРПАТТЯ ТЕЖ ГОТОВА.А сенс?
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17.03.2022 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DV0pDIVhTxc

https://t.me/polkazov/4212

Андрій Білецький:

Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!

Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.

Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.

Маріуполю потрібна деблокада!
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17.03.2022 21:00 Відповісти
мож берлускони сначала догоры дрыгом на йолке?
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17.03.2022 21:01 Відповісти
Дзвонив друг, зять якого вирвався з Маріуполя сьогодні. Там міста немає, який там театр.

У тому числі й металургійних комбінатів. Честно кажучі, я навіть не уявляю масштаб збитку для міста та України і скільки коштуватиме відбудова вього.
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17.03.2022 21:02 Відповісти
Спочатку план - що і де варто будувати

У будь кому разі Україна має демографічно та економічно зсунутись на Захід

Надто багато важливої промисловості було на Сході
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17.03.2022 21:09 Відповісти
Всі мери українських міст підозріло подивилися на свої аварійні драмтеатр...
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17.03.2022 21:03 Відповісти
Доречі санкції потрібно накладати не тільки на росіян а й на всіх європейських політиків як довгі роки плекали російський фашизм - Меркель, Берлусконі, Орбан і т.д.!!!
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17.03.2022 21:09 Відповісти
А я би відмовив їм, бо то що вони зараз будуют, довго не стоїть, крадуть ще по ліпше наших, якість на низкому рівні, і дуже багато розмовляють які вони класні!!!!!!!!
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17.03.2022 21:20 Відповісти
Нехай вже починають, прямо від завтра
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17.03.2022 21:24 Відповісти
Спочатку треба вигнати москалів! І що для цього роблять італійці?
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17.03.2022 21:25 Відповісти
Наверняка и Германия подкинет для этого несколько десятков строительных касок, но так, чтобы не злить Россию.
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17.03.2022 21:28 Відповісти
Вперёд. Видбудовуйте. А я посмотрю как вы это будете делать в окружённом городе под кацапскими обстрелами.
Ох жеж инфантильные идиоты...
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17.03.2022 21:31 Відповісти
Было очень странно прочитать здесь этот «комментарий».
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17.03.2022 23:14 Відповісти
 
 