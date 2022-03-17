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Скрипаль Сметанін виявився російським шпигуном, який навів ракети на аеродром Луцька

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Скрипаль Ілля Сметанін виявився російським шпигуном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Цаплієнко зазначив: "Він грав у Академічному камерному оркестрі Волинської обласної філармонії "Кантабіле".

Саме за наведенням Сметаніна на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром влучили ворожі ракети. Повторно ворог вдарив по об‘єкту 11 березня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО

Скрипаль Сметанін виявився російським шпигуном, який навів ракети на аеродром Луцька 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+133
А можно с него шкуру живьём спустить?
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17.03.2022 21:08
+86
І зробить барабан для оркестру!
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17.03.2022 21:17
+67
Ну то що його розстріляють,чи знову гратимуться в толерантність?
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17.03.2022 21:09
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Вітаю Вас, пані Інґрід.
Як Ваша родина і друзі ?
Захоплююся мужністю містян.
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18.03.2022 02:28 Відповісти
Здравствуйте Vedana
мои сейчас временно(!!!) под кацапами….. этим тварям задали жару под Чернобаевкой так они, к сожалению, не все свалили. Часто глушат связь. Хотели свои «порядки» установить - обламывались…..эти падлюки из Крыма через Херсон и область гонят «свежак» и на данный момент - нет конца+окапываются. Надеюсь, что эти окопы - для них могилами станут….
А так держатся🙂
Ваши как?
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18.03.2022 07:51 Відповісти
Звичайно, тимчасово. Наші захисники звільнять нашу землю від ворогів.

Мої по-різному. Хтось виїхав - також тимчасово і хоче одразу повернутися (вже скучають), хтось лишився. На зв'язку постійно з усіма.

Я не знаю, як описати свій стан.
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18.03.2022 08:41 Відповісти
У меня утро начинается с списывания со всеми(!) своими=>их у меня достаточно🙂. А вечером уже созваниваюсь. Они меня сами набирают=>потому что мне и им - не известно есть/нет обстрелы/связь.
Я хотела моих (маму и племянников) забрать, НО не успели. Сестра и ее муж - военнообязанные (по работе/профессии).
Только что отписались - ночью было относительно(!) тихо
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18.03.2022 08:58 Відповісти
Добрий ранок, пані Інґрід.

У мене аналогічно.
Переживаєш за всіх.
Тримаймося.
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20.03.2022 07:13 Відповісти
відправте його до кацапів, вони такі ідіоти, що самі його на швабру посадять з переляку
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17.03.2022 21:37 Відповісти
Уверены что это был не Ролдугин?
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17.03.2022 21:38 Відповісти
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17.03.2022 21:40 Відповісти
Чмо.
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17.03.2022 21:42 Відповісти
Даже интервью у этой мрази брали
https://vo.suspilne.media/episode/32216
и что самое удивительное засветился он как любитель руского мира довольно давно
https://zaxid.net/u_lutsku_vinik_skandal_cherez_poyizdku_mistsevih_aktivistiv_do_rosiyi_na_forum_peremozhtsiv_n1456752
как написано в данной статье эта шайка оправдывала поездку в москву так:
«Наша мета на цьому форумі була єдина - донести, під час пропагандистської інформаційної війни, українську позицію та бачення подій того непростого періоду. Чого не роблять нині політики. Саме там нам вдалось донести, що воювали не тільки червоні партизани, але й партизани УПА і Поліської Січі, які також зробили вагомий внесок у закінчення війни»
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17.03.2022 21:43 Відповісти
На жаль, він такий не один, в західних областях України їх кишить, скільки у нас русскоязичних, які при вторженні зразу ж перейдуть на сторону рашистів, а ще є у нас УПЦ московського патріархату, яка навіть в західних областях тягне руку за московітами, не хоче ховати наших загиблих воїнів, не хоче молитву читати за здоров'я, та й прихожани цієї церкви нічим не кращі за попів.
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17.03.2022 21:44 Відповісти
В сраку йому той смичок на всю довжину засунути!
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17.03.2022 21:52 Відповісти
А дальше всю скрипку в продолжении
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17.03.2022 23:01 Відповісти
И все знают про гнидство РПЦ и многие в нее ходят даже на западной Украине.
Так кто нам доктор?
Это же так легко - для начала просто не ходить в эту антиукраинскую секту. Нет же ходят. Руки иудам целуют.
Люди, хоть это сделайте!!! Не ходите в РПЦ!!!!!!!!! .
Сделайте хоть такую малость для Украины
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17.03.2022 21:53 Відповісти
Чорт, через це censored стiльки горя, де "при спробi втечi..."?
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17.03.2022 21:55 Відповісти
От же ж курва!
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17.03.2022 22:05 Відповісти
в штрафбат и на передовую, а сзади наши по методу кадыровцев. Там и пристрелить ублюдка...
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17.03.2022 22:07 Відповісти
Путін не буде таких міняти. Він завжди казав, що вони самі зробили вибір за гроші.

Тому треба розстріляти згідно з законами військового часу.

Довічне покарання за зраду - не вихід.
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17.03.2022 22:13 Відповісти
Немає права на життя
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17.03.2022 22:18 Відповісти
На загадьну хату і до ранку або повіситься або кукарікатиме!
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17.03.2022 22:13 Відповісти
смичок йому в дупу
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17.03.2022 22:27 Відповісти
Скрипку в сраку , смичьок в ротяку , хату його роздовбати з гранатомета , щоб **** знало що відчувають люди
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17.03.2022 22:42 Відповісти
А почему бы на него не направить, ну не ракету конечно, а просто пулю???
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17.03.2022 22:43 Відповісти
Спалился на пичикато.
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17.03.2022 22:44 Відповісти
Этому ******** сметанину яйца еще не открутили?
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17.03.2022 22:47 Відповісти
сначала суку раз шесть, а потом просто распять и отрезать по кусочку,начиная с яйца.
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17.03.2022 22:53 Відповісти
Как он ракеты наводил? Смычком показывал куда ей падать?
ХЗ
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17.03.2022 23:13 Відповісти
россия скоро з голоду почне вбивати один одного.
ФСБ дурнувате идинахуй.
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17.03.2022 23:30 Відповісти
Бутылка в попе не жмёт? Нет? Тогда мы поднажмём.
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17.03.2022 23:23 Відповісти
Здохнете усі мерзота рашисска-нацисская!
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17.03.2022 23:28 Відповісти
Зрадників треба розстрілювати !
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17.03.2022 23:27 Відповісти
бажано вночі і без свідків
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17.03.2022 23:58 Відповісти
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17.03.2022 23:48 Відповісти
Надеюсь он в криках и стонах умолял об эвтаназии, но получил по заслугам, и сейчас его уже нет. Или отсидит сколько то лет, и выйдет, дальше радоваться жизни, что не правильно.
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17.03.2022 23:51 Відповісти
его хоть арестовали?
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18.03.2022 00:48 Відповісти
Тепер цей півник гратиме на зоні.
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18.03.2022 01:20 Відповісти
я не вбивав би нехай живуть але в павільйоні Київського чи будьякого зоопарку в клітці
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18.03.2022 02:14 Відповісти
Если взяли ********, руки и яйца отрезать привселюдно и оказать квал. мед. помощь, чтобы эта тварь жила с.этим оставшуюся жизнь.
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18.03.2022 10:07 Відповісти
Нужно срочно вводить расстрелы за такое, ситуация требует
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Думаю, что бы сделать с этим иудой.., но кроме как вариантов со смычком, ничего не приходит в голову..
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18.03.2022 11:26 Відповісти
Скрипку в жопу, смычек в рот... Ну что бы голова не шаталась... И так на пожизненное...
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18.03.2022 12:59 Відповісти
Смерть мерзотнику.
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21.03.2022 10:19 Відповісти
Понять и простить.
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25.03.2022 19:45 Відповісти
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