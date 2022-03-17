Скрипаль Сметанін виявився російським шпигуном, який навів ракети на аеродром Луцька

Скрипаль Ілля Сметанін виявився російським шпигуном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Цаплієнко зазначив: "Він грав у Академічному камерному оркестрі Волинської обласної філармонії "Кантабіле".

Саме за наведенням Сметаніна на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром влучили ворожі ракети. Повторно ворог вдарив по об‘єкту 11 березня".

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