Скрипаль Сметанін виявився російським шпигуном, який навів ракети на аеродром Луцька
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Скрипаль Ілля Сметанін виявився російським шпигуном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Цаплієнко зазначив: "Він грав у Академічному камерному оркестрі Волинської обласної філармонії "Кантабіле".
Саме за наведенням Сметаніна на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром влучили ворожі ракети. Повторно ворог вдарив по об‘єкту 11 березня".
Топ коментарі
+133 Александр Петров fb6b30c7
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+86 УКРАЇНО4КА
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+67 PREDATOR PREDATOR
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Як Ваша родина і друзі ?
Захоплююся мужністю містян.
мои сейчас временно(!!!) под кацапами….. этим тварям задали жару под Чернобаевкой так они, к сожалению, не все свалили. Часто глушат связь. Хотели свои «порядки» установить - обламывались…..эти падлюки из Крыма через Херсон и область гонят «свежак» и на данный момент - нет конца+окапываются. Надеюсь, что эти окопы - для них могилами станут….
А так держатся🙂
Ваши как?
Мої по-різному. Хтось виїхав - також тимчасово і хоче одразу повернутися (вже скучають), хтось лишився. На зв'язку постійно з усіма.
Я не знаю, як описати свій стан.
Я хотела моих (маму и племянников) забрать, НО не успели. Сестра и ее муж - военнообязанные (по работе/профессии).
Только что отписались - ночью было относительно(!) тихо
У мене аналогічно.
Переживаєш за всіх.
Тримаймося.
https://vo.suspilne.media/episode/32216
и что самое удивительное засветился он как любитель руского мира довольно давно
https://zaxid.net/u_lutsku_vinik_skandal_cherez_poyizdku_mistsevih_aktivistiv_do_rosiyi_na_forum_peremozhtsiv_n1456752
как написано в данной статье эта шайка оправдывала поездку в москву так:
«Наша мета на цьому форумі була єдина - донести, під час пропагандистської інформаційної війни, українську позицію та бачення подій того непростого періоду. Чого не роблять нині політики. Саме там нам вдалось донести, що воювали не тільки червоні партизани, але й партизани УПА і Поліської Січі, які також зробили вагомий внесок у закінчення війни»
Так кто нам доктор?
Это же так легко - для начала просто не ходить в эту антиукраинскую секту. Нет же ходят. Руки иудам целуют.
Люди, хоть это сделайте!!! Не ходите в РПЦ!!!!!!!!! .
Сделайте хоть такую малость для Украины
Тому треба розстріляти згідно з законами військового часу.
Довічне покарання за зраду - не вихід.
ХЗ
ФСБ дурнувате идинахуй.