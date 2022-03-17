Війська РФ просунулися в Рубіжному на Луганщині, - Гайдай

Російські окупанти змогли просунутись вглиб міста Рубіжного на Луганщині.

Про це у Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли не вщухають по всій лінії Луганського фронту. Найважче у Рубіжному (ворог просунувся, проте ЗСУ будуть докладати максимум зусиль, щоб не дати ворогу захопити місто) Гатять також по Сєверодонецьку, Попасній, Лисичанську, Кремінній", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Я не вірю в діалог з РФ, нам потрібно більше зброї, - Данілов