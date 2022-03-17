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Війська РФ просунулися в Рубіжному на Луганщині, - Гайдай
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Російські окупанти змогли просунутись вглиб міста Рубіжного на Луганщині.
Про це у Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріли не вщухають по всій лінії Луганського фронту. Найважче у Рубіжному (ворог просунувся, проте ЗСУ будуть докладати максимум зусиль, щоб не дати ворогу захопити місто) Гатять також по Сєверодонецьку, Попасній, Лисичанську, Кремінній", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Саня Санев 180eb1c1
показати весь коментар17.03.2022 23:44
+8 Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар17.03.2022 23:46
+7 Jack NotFound
показати весь коментар18.03.2022 00:12
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Будь ласка, зачекайте...
Опенсорсна, але оновлюють досить чітко
І напевно, він правий.
Просто не зрозуміла політика вищого військового-політичного керівництва.
Більше 3-х тижнів війна,але жодної нової бригади не створено.
Хоча бажаючих йти на фронт записались десятки тисяч.
Але їх не беруть.
Можливо зброї немає?
Ну на початку війни напевно не було, бо не готувались до війни.
Яка і була зброя раніше, то продали, розікрали, ітд.
Але ж зараз море зброї постачається з заходу.
Чому не озброїти і не створити нові підрозділи, щоб збільшувати чисельність армії?
Адже очевидно, що нинішньої кількості ЗСУ не вистачить, щоб перейти в наступ та пограти ворога з України за порєбрік.
Теперь подумайте,как при господстве авиации противника в воздухе перевезти боевую технику на данный театр боевых действий.
Даже допустим на правобережье днепра это еще можно,то где гарантия что ее не разбомбят к примеру на каком то мосту в Запорожье или Черкассах или Кременчуге или Днепре?
Не говоря уж о левобережных равнинах полтавской и днепропетровской областей.
А так то :
1.какая то гнида выпустила из крыма противника без единого выстрела
2.не создан укрепрайон перед перекопом (скорее всего есть какието Пецика Потрошенко договорнячки,тайно подписаные-про Зеленского уже молчу)-хотя можна было бы побетонировать противотанковые надолбы,дорогу пустить зигзагом ,поминировать все в 3 эшелона умными минами,а при нападении провел бы инженерно-саперную подготовку ближайших дорог и мостов
3.Не проведена инженерная подготовка на севере киевщины,луганщины,харьковщины- хотя противник тянет в каждой колонне бтр с приборами постановки помех радиофугасам (т.е. он не надеялся на таких лохов)
4.Не приведена в боеготовность армия ,хотя о вторжении кричали за пару месяцев,а сценарии проигрывались за год не меньше на любом кацапском сайте
5.Ну про вооружение армии и финансирование молчу-системы вильха,нептуны,черный дятел,свое ПВО,мало станков на стугну и т.п.
6.Не отведено вглубь ПВО-чего стоит только разбитый С-300 на севере луганской области в 60 км от кацапской границы-на кой он там был нужен , и да другого много побитого и оставленного на той же луганщине
Но не сделано ничего,даже дороги не поминированы (2 штуки).
Всегото надо перекопать в три ряда рвами ,а промежутки побетонировать надолбы и проминировать хотя бы проводными минами ,коль на что то более высокотехнологичное не здебны.Дорогу зигзагом пустить,с камерами подрыва в насыпи .
Да и все ,какой блицкриг,какой там свободный выход-пока разминируют подступы,пока позасыпают,пока повзрывают надолбы,пока разминируют =и так 3 раза ,да еще под огнем-там неделю провозится можно при лучшем раскладе.
А то рассказывают-степь,спрятаться негде,авиацией побьют,калибраим постреляют,вертолетами посжигают.
Вон на луггандонии сколько уже проломать оборону не могут,и то она там не такая даже близко
Тут або державна зрада глобальна, масштабна, або політичний "договорняк" про який уже дві влади жодного слова не сказали народові України.
Я схиляюсь до першого варіанту. Наприклад гроші з мегастіни яйценюка (де просто розпиляли гроші) вкласти в оборону від наступу з криму- вони можливо би і досі там барахтались в перешийках...
Яка у нас тактика? Ворог нас не бачить, вони ходять скрізь як сліпі котята і тут їм прилітає. В кожному селі їхня колона проріджується, а ті що залишаються небоєздатні через те що поставки не можуть дійти.
Зараз ворог налагодив постачання через жд, але думаю тут їх теж чекатиме сюрприз.
Кстати из 1200 наших пленных около 500 человек догадайтесь откуда с трех раз.
Про киевское направление я уж молчу-там вообще позорняк -леса сплошные,болота,речушки,несколько дорог всего и т.п.
Зараз кожне місто це і є великий військовий укріп район, який може довго триматись в облозі потроху винищуючи ворога.
Сутички в полі суто військами це мрія рашистів, там вони легко задавили б нас м'ясом
Да и цель просто притормозить движение колонн,что б свои войска привести в порядок при внезапном нападении и дальше проминировать пути наступления ,мосты,подтянуть резервы
Вспомните штурм Фрунзе перекопа,штурм немцами в 1941 и обратный штурм ссср-там все время через сиваш пытались обойти (для танков и моторизованных колонн это утопия
Если считаете что проломать долговременные эшелонированные инженерные сооружения это так легко-глубоко ошибаетесь-нет сейчас такой артиллерии(разве что пион) ,а грады и др.рсзо ,как и обычные ФАБы ,это больше для сотрясания воздуха фугасным действием
в штурмовой или бетонобойной модификации
Подземелья и металлоконструкции согласен,
Сейчас надо сосредоточится на том что можно и дОлжно сделать для победы. Проявляйте свой интеллект в этих вопросах. Если вы желаете победы Украины конечно ...
Просто жаль мариуполь,погибающий от удара с тыла,жаль расстрелянную в хлам волноваху,жаль людей ,тысячи которых погибли и погибнут от ордынского нашествия
Лично меня напрягает другое. Поклялся не критиковать власть во время войны, но сдержаться не могу. Вся вот эта безмозглая ******* приспособленцев и жополизов, которая была при власти до 24.02 никуда не делась. Они сейчас рулят всем. И есть уже слишком много звоночков, подтверждающих мою правоту. Увы.
Остается только уповать на героизм ВСУ и бардак в армии рашистов.