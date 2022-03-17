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Війська РФ просунулися в Рубіжному на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рубіжне

Російські окупанти змогли просунутись вглиб міста Рубіжного на Луганщині.

Про це у Facebook повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли не вщухають по всій лінії Луганського фронту. Найважче у Рубіжному (ворог просунувся, проте ЗСУ будуть докладати максимум зусиль, щоб не дати ворогу захопити місто) Гатять також по Сєверодонецьку, Попасній, Лисичанську, Кремінній", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Я не вірю в діалог з РФ, нам потрібно більше зброї, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Не здали ні Ізюм,ні Рубіжне. В Ізюмі як і було 50/50,в Рубіжному теж заходять,пізди огрібають і лазять по краям
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17.03.2022 23:44
+8
Нужно дождаться Дронов камикадзе Свитчблейд в больших объемах. США много нам их могут поставить цена одного всего 6000 баксов. По сути тот же джавелин но в виде дрона, как раз особенно хорош будет там где кацапы окопаются
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17.03.2022 23:46
+7
Це не справа одного дня і навіть одного тижня. І навіть двох тижнів. Новий підрозділ треба не тількі озброїти, але й навчити. Багато чому навчити. І зброєю користуватися, і спільно працювати і т.д.. А якщо кожному в руки сунути автомата і одразу на фронт, то буде з нього м'ясо.
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18.03.2022 00:12
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Не здали ні Ізюм,ні Рубіжне. В Ізюмі як і було 50/50,в Рубіжному теж заходять,пізди огрібають і лазять по краям
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17.03.2022 23:44 Відповісти
Нужно дождаться Дронов камикадзе Свитчблейд в больших объемах. США много нам их могут поставить цена одного всего 6000 баксов. По сути тот же джавелин но в виде дрона, как раз особенно хорош будет там где кацапы окопаются
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17.03.2022 23:46 Відповісти
Сьогодні показували ці дрони. Кажуть що ними і літаки можна збивати. Це було б непогано.
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17.03.2022 23:49 Відповісти
10000 таких штук всего 60 млн баксов. Пока пробная партия 100 штук видимо для обучения
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17.03.2022 23:51 Відповісти
100 штук невідомо чого. Можливо не 100 дронів, а 100 установок для керування. А дронів може бути тисячі
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18.03.2022 00:46 Відповісти
В сравнении с Джавелин он слабоват. Но повреждения лёгкой бронетехнике нанести может. Вывести из строя вертолёт или самолёт на аэродроме. Уничтожить пехоту в бронеавто кузова с открытым верхом. Бензовозы. Или уничтожить артиллерийский расчёт в машину со снарядами.
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18.03.2022 00:02 Відповісти
Там два варіанта. Для піхоти 300, для броні 600
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18.03.2022 00:45 Відповісти
300 - як граната, 600 - як джевелінина.
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18.03.2022 00:58 Відповісти
У некромансера в твиттере уже есть видео как орки заходят в горисполком Рубежного и меняют наш флаг на лугандонскую тряпку.
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18.03.2022 00:55 Відповісти
Хто знає, будь ласка підкажіть де можна знайти більш-менш адекватну карту бойових дій, що оновлюється хоча б раз на добу з можливістю наближення та деталізації. Американська не наближає зображення, а інші - самі стрілки - це не зовсім те. У Березовця в телеграмі якось була непогана. Але не можу її знайти, посилання нема.
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17.03.2022 23:47 Відповісти
https://twitter.com/War_Mapper/status/1504535444209426438
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17.03.2022 23:49 Відповісти
Дякую.
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18.03.2022 00:03 Відповісти
liveuamap.com
Опенсорсна, але оновлюють досить чітко
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17.03.2022 23:51 Відповісти
Дякую дуже.
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18.03.2022 00:03 Відповісти
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ROxxPyw0nPAa5HDAABCBU-IDECabGw3-
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18.03.2022 01:20 Відповісти
Рубіжне - не Маріупіль.
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17.03.2022 23:48 Відповісти
не Мариуполь,но проходит важный ж\д узел
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18.03.2022 00:02 Відповісти
Ви були в Рубіжному? Особливої важливості я не помічав.
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18.03.2022 00:17 Відповісти
ПОБОЛЬШЕ ВАШЕГО ,ДУМАЮ.ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ СНИЗУ КОМЕНТАТОР ,И СЕВЕРОДОНЕЦК И ЛИСИЧАНСК И СВАТОВО И ВПЛОТЬ ДО КУПЯНСКА
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Рубіжне - це перш за все теж українське місто. А з стратегічної точки зору це ключ до оточення Северодонецьку.
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18.03.2022 00:06 Відповісти
Кожен сантиметр України для нас стратегічно важливий.
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18.03.2022 00:21 Відповісти
Вчора той же Гайдай казав, що дайте хоч одну додаткову бригаду і ми поженем ворога аж до Луганська.
І напевно, він правий.
Просто не зрозуміла політика вищого військового-політичного керівництва.
Більше 3-х тижнів війна,але жодної нової бригади не створено.
Хоча бажаючих йти на фронт записались десятки тисяч.
Але їх не беруть.
Можливо зброї немає?
Ну на початку війни напевно не було, бо не готувались до війни.
Яка і була зброя раніше, то продали, розікрали, ітд.
Але ж зараз море зброї постачається з заходу.
Чому не озброїти і не створити нові підрозділи, щоб збільшувати чисельність армії?
Адже очевидно, що нинішньої кількості ЗСУ не вистачить, щоб перейти в наступ та пограти ворога з України за порєбрік.
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18.03.2022 00:05 Відповісти
Це не справа одного дня і навіть одного тижня. І навіть двох тижнів. Новий підрозділ треба не тількі озброїти, але й навчити. Багато чому навчити. І зброєю користуватися, і спільно працювати і т.д.. А якщо кожному в руки сунути автомата і одразу на фронт, то буде з нього м'ясо.
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18.03.2022 00:12 Відповісти
Тобто чекаємо і далі відступає?
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18.03.2022 00:21 Відповісти
А краще покласти бригаду 200ми і залишитись без бригади?
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18.03.2022 11:16 Відповісти
я вам отвечу-откройте карту украины и гляньте где находится мариуполь и рубежное.
Теперь подумайте,как при господстве авиации противника в воздухе перевезти боевую технику на данный театр боевых действий.
Даже допустим на правобережье днепра это еще можно,то где гарантия что ее не разбомбят к примеру на каком то мосту в Запорожье или Черкассах или Кременчуге или Днепре?
Не говоря уж о левобережных равнинах полтавской и днепропетровской областей.
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18.03.2022 00:23 Відповісти
Тобто виправдовуєте відступ та злочинну бездіяльність по не збільшенності чисельності ЗСУ?
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18.03.2022 00:30 Відповісти
я Вам обьяснил нынешнюю обстановку,без розовых очков.
А так то :
1.какая то гнида выпустила из крыма противника без единого выстрела
2.не создан укрепрайон перед перекопом (скорее всего есть какието Пецика Потрошенко договорнячки,тайно подписаные-про Зеленского уже молчу)-хотя можна было бы побетонировать противотанковые надолбы,дорогу пустить зигзагом ,поминировать все в 3 эшелона умными минами,а при нападении провел бы инженерно-саперную подготовку ближайших дорог и мостов
3.Не проведена инженерная подготовка на севере киевщины,луганщины,харьковщины- хотя противник тянет в каждой колонне бтр с приборами постановки помех радиофугасам (т.е. он не надеялся на таких лохов)
4.Не приведена в боеготовность армия ,хотя о вторжении кричали за пару месяцев,а сценарии проигрывались за год не меньше на любом кацапском сайте
5.Ну про вооружение армии и финансирование молчу-системы вильха,нептуны,черный дятел,свое ПВО,мало станков на стугну и т.п.
6.Не отведено вглубь ПВО-чего стоит только разбитый С-300 на севере луганской области в 60 км от кацапской границы-на кой он там был нужен , и да другого много побитого и оставленного на той же луганщине
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18.03.2022 00:50 Відповісти
Ну ясно, все аби обісрати Пороха... Зе відразу почав нищити все що Порох створив, або хтів створити
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18.03.2022 01:03 Відповісти
я не обсыраю пороха-я констатирую факт-укрепрайон при выходе из крыма по какой то причине не создан-есть мысль о каком то тайном договорняке-ибо там таких больших денег не надо,перешеек то ерунда,да и геническое направление тоже.
Но не сделано ничего,даже дороги не поминированы (2 штуки).
Всегото надо перекопать в три ряда рвами ,а промежутки побетонировать надолбы и проминировать хотя бы проводными минами ,коль на что то более высокотехнологичное не здебны.Дорогу зигзагом пустить,с камерами подрыва в насыпи .
Да и все ,какой блицкриг,какой там свободный выход-пока разминируют подступы,пока позасыпают,пока повзрывают надолбы,пока разминируют =и так 3 раза ,да еще под огнем-там неделю провозится можно при лучшем раскладе.
А то рассказывают-степь,спрятаться негде,авиацией побьют,калибраим постреляют,вертолетами посжигают.
Вон на луггандонии сколько уже проломать оборону не могут,и то она там не такая даже близко
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18.03.2022 01:17 Відповісти
Не повірите, я майже так само повсякчас із 2014 року думав. Дуже хотів таку систему споруд та захисту, але думаю влада боялась великих фінансових втрат, а також хвоста крутила перед відпочивайками із родичами в Криму. В той же час може вважали що це буде сприйнято як погодження із втратою Крима. Але ж пригадайте, за Пороха Путлер про війну навіть боявся мріяти. Той його стримував дуже плідною роботою із Західом (на відміну від Зе)
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18.03.2022 01:29 Відповісти
Те, що напрямок з криму просраний без спротиву це факт, як і факт що як виявляється з 14 року ніфіга не зроблено. сатаниэль лорд правий на всі 100
Тут або державна зрада глобальна, масштабна, або політичний "договорняк" про який уже дві влади жодного слова не сказали народові України.
Я схиляюсь до першого варіанту. Наприклад гроші з мегастіни яйценюка (де просто розпиляли гроші) вкласти в оборону від наступу з криму- вони можливо би і досі там барахтались в перешийках...
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18.03.2022 01:51 Відповісти
За Пороха швидко би зробили що треба. Бо різні напрями пильнували. Ще раз кажу, тоді Путлер був боявся із війною лізти, адже Порох Захід тримав дипломатично дуже добре. Натомість пуйло вигрібало у ООС, де наші метр за метром вигризали. Реально віра була що ордло повільно, але конає. А ось виборці Зе підставили вже всю країну. Бо блазень досить передбачувано все просрав та під удар підставив (((
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18.03.2022 02:04 Відповісти
там финансовых затрат=три самолета (которые на аэродромах пожгли)
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18.03.2022 12:08 Відповісти
Боже, який військовий експерт пропадає... там степ і рівнина, будь який військовий об'єкт легко знищується сотнею ракет а їх у орків тисячі. Вони ракети звичайно економлять але на укріпленний віськовий об'єкт не пожаліли б.
Яка у нас тактика? Ворог нас не бачить, вони ходять скрізь як сліпі котята і тут їм прилітає. В кожному селі їхня колона проріджується, а ті що залишаються небоєздатні через те що поставки не можуть дійти.
Зараз ворог налагодив постачання через жд, але думаю тут їх теж чекатиме сюрприз.
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18.03.2022 02:12 Відповісти
не уничтожите вы быстро долговременные инженерные сооружения,да еще эшелонированные-не придумывайте ерунды-их цель удержать противника на хотя бы несколько дней,что б за это время хотя бы привести в чувства собственные войска от первого удара ,а не сдавать перешеек без единого выстрела.
Кстати из 1200 наших пленных около 500 человек догадайтесь откуда с трех раз.
Про киевское направление я уж молчу-там вообще позорняк -леса сплошные,болота,речушки,несколько дорог всего и т.п.
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18.03.2022 12:06 Відповісти
обійшли б стороною, в облозі б довго суто військовий об'єкт не протримався б і користі ніякої. в Україні цінують людські життя тому ваш варіант не підходить.
Зараз кожне місто це і є великий військовий укріп район, який може довго триматись в облозі потроху винищуючи ворога.
Сутички в полі суто військами це мрія рашистів, там вони легко задавили б нас м'ясом
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18.03.2022 12:48 Відповісти
вы на перешеек с крыма гляньте-кто там кого обошел бы-там некуда обходить-пришлось бы в лоб ломать -а это время явно не для "броска мангуста"
Да и цель просто притормозить движение колонн,что б свои войска привести в порядок при внезапном нападении и дальше проминировать пути наступления ,мосты,подтянуть резервы
Вспомните штурм Фрунзе перекопа,штурм немцами в 1941 и обратный штурм ссср-там все время через сиваш пытались обойти (для танков и моторизованных колонн это утопия
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18.03.2022 13:07 Відповісти
там рівнина і нема ніяких будівель, гори не побудуєш. В чому ціль приторомозити ворога на декілька годин? Всі війська й так задіяні, лінія фронту дуже велика і наступ був з усіх сторін, туди не було б все одно кого перекидати. А будувати армію потрібно було в 2019,20,21 роках, за декілька годин тільки евакуюватись вийде
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19.03.2022 11:52 Відповісти
не было бы выхода из крыма,не было ни мариуполя, волновахи,ни херсона,ни николаева.
Если считаете что проломать долговременные эшелонированные инженерные сооружения это так легко-глубоко ошибаетесь-нет сейчас такой артиллерии(разве что пион) ,а грады и др.рсзо ,как и обычные ФАБы ,это больше для сотрясания воздуха фугасным действием
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22.03.2022 23:35 Відповісти
Самые лучшие долговременные инженерные сооружения это здания в городе. А строить крепость в пустыре без снабжения и прочей жизнедеятельной инфраструктуры это впустую потраченные деньги и силы
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03.04.2022 22:46 Відповісти
это те здания в городе-которые рассыпаются от крыши до подвала от мелкой авиационной бомбы?
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10.04.2022 15:16 Відповісти
человейники мало подходят, а вот промзоны типа азовстали и ядерную бомбу переживут
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10.04.2022 23:16 Відповісти
здания не переживут даже фаб 500,не говоря уж о фаб 1500,3000,5000,9000.,особенно
в штурмовой или бетонобойной модификации
Подземелья и металлоконструкции согласен,

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10.04.2022 23:29 Відповісти
Кожен займається своєю справою! Ви настільки обізнані що маєте за щось та когось звинуватити?
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18.03.2022 01:00 Відповісти
Список "нихуянеделания" и нынешней и предыдущей власти можно перечислять часами и десятками страниц. Но зачем и к чему? Ни у кого нет машины времени, чтобы откатить всё взад и сделать "как надо". Сейчас подобные рассуждения только раскалывают общество, сеют "зрадофильство", панику и упаднические настроения. Именно этого и добивается враг! Именно такая задача у всех ольгинских тролей и местной ваты.
Сейчас надо сосредоточится на том что можно и дОлжно сделать для победы. Проявляйте свой интеллект в этих вопросах. Если вы желаете победы Украины конечно ...
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18.03.2022 08:56 Відповісти
согласен ,сейчас не время вспоминать огрехи правителей ,не время.
Просто жаль мариуполь,погибающий от удара с тыла,жаль расстрелянную в хлам волноваху,жаль людей ,тысячи которых погибли и погибнут от ордынского нашествия
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18.03.2022 12:17 Відповісти
Это война. И будут ещё тысячи смертей, разрушенных домов, школ, больниц и детских садиков.

Лично меня напрягает другое. Поклялся не критиковать власть во время войны, но сдержаться не могу. Вся вот эта безмозглая ******* приспособленцев и жополизов, которая была при власти до 24.02 никуда не делась. Они сейчас рулят всем. И есть уже слишком много звоночков, подтверждающих мою правоту. Увы.
Остается только уповать на героизм ВСУ и бардак в армии рашистов.
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18.03.2022 13:37 Відповісти
На початку і у самий апогей свавілля Зе я неодноразово писав йому та його виборцям прокльони. Спрацював поки що цей: "Виборці Зе приречені жерти власних дітей"
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18.03.2022 18:35 Відповісти
Діійсно, чому це генштаб не інформує тебе про пересування підрозділів
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18.03.2022 05:35 Відповісти
 
 