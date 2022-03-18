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За три тижні війни російські окупанти атакували 43 українські лікарні, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З часу повномасштабного вторгнення рф в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
"Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права", – сказав Гебреєсус.
Також російські війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь, заявили у ВООЗ.
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