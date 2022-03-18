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лікарня (1097) ВООЗ (710) війна (56124) Гебреєсус (166)

За три тижні війни російські окупанти атакували 43 українські лікарні, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

З часу повномасштабного вторгнення рф в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 43 атаки на медичні установи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Напади на заклади охорони здоров’я у будь-якому конфлікті вважаються порушенням міжнародного гуманітарного права", – сказав Гебреєсус.

Також російські війська перешкоджають доставці гуманітарної допомоги від ООН в Суми та Маріуполь, заявили у ВООЗ.

Також дивіться: За два тижні окупанти не захопили ані метра землі у Запоріжжі, - глава ОВА Старух. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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тварі бо хвориє.
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18.03.2022 01:57 Відповісти
як будуть уповзать з України, без рук без ніг - ******* до останнього лаптя!
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18.03.2022 02:03 Відповісти
московские мрази используют опыт войны на ближнем востоке...
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18.03.2022 03:53 Відповісти
 
 