РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16291 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
1 352 3
больница (1387) ВОЗ (773) война (46523) Гебрейесус (158)

За три недели войны российские оккупанты атаковали 43 украинских больницы, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Со времени полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки на медицинские учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

"Нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права", – сказал Гебреес.

Также российские войска препятствуют доставке гуманитарной помощи ООН в Сумы и Мариуполь, заявили в ВОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переполненная больница Мариуполя. ВИДЕО 18+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тварі бо хвориє.
показать весь комментарий
18.03.2022 01:57 Ответить
як будуть уповзать з України, без рук без ніг - ******* до останнього лаптя!
показать весь комментарий
18.03.2022 02:03 Ответить
московские мрази используют опыт войны на ближнем востоке...
показать весь комментарий
18.03.2022 03:53 Ответить
 
 