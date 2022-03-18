За три недели войны российские оккупанты атаковали 43 украинских больницы, - ВОЗ

Со времени полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 43 атаки на медицинские учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

"Нападения на учреждения здравоохранения в любом конфликте считаются нарушением международного гуманитарного права", – сказал Гебреес.

Также российские войска препятствуют доставке гуманитарной помощи ООН в Сумы и Мариуполь, заявили в ВОЗ.

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