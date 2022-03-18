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Шведська профспілка портовиків оголосила блокаду російських суден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

швеція

Бойкот поширюється на судна, що прямують до Росії і що прибувають із неї, а також на зафрахтовані кораблі.

Шведські портові працівники відмовилися обслуговувати російські судна. Про це у четвер, 17 березня, оголосила Асоціація портових робітників, пише місцеве видання Iltalehti, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, бойкот поширюється на судна, які прямують до Росії і прибувають із неї, а також на зафрахтовані кораблі.

"Ми робимо це, щоб підтримати громадянське населення України та наших колег у портах цієї країни", - заявив віце-президент Союзу докерів Ерік Хельгессон.

Видання зазначає, що два тижні тому Профспілка портових робітників Швеції надіслала листа міністру інфраструктури країни Томасу Енероту із закликом зупинити російські кораблі, що йдуть до Росії зі шведських портів, інакше вони самі почнуть блокаду. Сьогодні погрозу було реалізовано.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Ось настоящі друзі!!!
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18.03.2022 02:34
+19
Шведский профсоюз портовиков демонстрирует конкретную реальную солидарность в её лучшем виде.
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18.03.2022 03:39
+12
Оце добра новина. Смерть цапам!
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18.03.2022 02:47
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Ось настоящі друзі!!!
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18.03.2022 02:34 Відповісти
Політики - лайно (деякі).
Люди - ЛЮДИ.
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18.03.2022 04:42 Відповісти
Оце добра новина. Смерть цапам!
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18.03.2022 02:47 Відповісти
Припомните ублюдкам Полтаву!
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18.03.2022 02:49 Відповісти
Оце молодці! Там що, мало дивились кАнали рашистів? Бо дивлячись на жабоїдів та бюргерів, переконуєшся, який вплив має зомбоящик
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18.03.2022 03:20 Відповісти
Шведский профсоюз портовиков демонстрирует конкретную реальную солидарность в её лучшем виде.
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18.03.2022 03:39 Відповісти
русский корабль иди на х#й !
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18.03.2022 04:04 Відповісти
САНКЦІЇ працюють.
Вони вичерпують здатність ПУТІНА фінансувати свою війну.
Але Україна справедливо запитує: чому ці французькі/німецькі бренди все ще торгують з Росією?

🇫🇷 Леруа Мерлен
🇫🇷 Danone,
🇫🇷 Ашан,
🇫🇷 Crédi Agricole,

🇩🇪 Volkswagen
🇩🇪 BMW
🇩🇪 Мерседес
🇩🇪 Adidas

Let's change this.
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18.03.2022 04:32 Відповісти
Німеччина та Франція завели у європейський дім звіра, прикривши його ширмою "бізнес партнер". Але за гроші звір вимагав кров людську у Чечні, Грузії, Сирії, Україні 14го та тепер 22го. Кроваві гроші не підуть на користь, за відсутністю нової жертви звір з'їсть "бізнес партнерів".
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18.03.2022 05:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1504500357581398020
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18.03.2022 04:34 Відповісти
Шведские портовики -наши люди! Нех&^ уй кацапам по морям шастать!!
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18.03.2022 08:08 Відповісти
 
 