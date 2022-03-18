Шкарлет закликав ЄС створити фонд відновлення освітньої інфраструктури України

Очільник МОН Сергій Шкарлет закликав серед країн ЄС створити фонд відновлення освітньо-наукової інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся до Ради Міністрів ЄС з проханням розглянути можливість створення серед країн ЄС окремої програми або фонду з відновлення освітньо-наукової інфраструктури та функціонування освітньо-наукової галузі України", - написав глава МОН.

Він зазначив, що невідкладним питанням є оперативна підтримка та задоволення освітніх потреб переміщених українських громадян: дітей, учнів, студентів.

"Тож я щиро вітаю ідею створення міністрами освіти країн ЄС групи підтримки України, що буде координувати розв'язання освітньо-наукових питань", - додав міністр.

Шкарлет подякував європейським колегам за непохитну підтримку в боротьбі з безпрецедентним проявом агресії з боку РФ та звернувся до них із проханням підтримати прагнення України до вступу в ЄС і закриття неба над країною.

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З 24 лютого російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

На сьогодні пошкоджено або зруйновано понад 400 закладів освіти.