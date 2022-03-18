Світовий банк виділив майже $100 млн екстреної підтримки вищій освіті України

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже $100 млн, що дозволить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів стипендіальних програм у 2021-2022 навчальному році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні СБ.

"Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду у секторі вищої освіти", – зазначили в банку.

Фінустанова пояснила, що російське вторгнення в Україну, що триває, принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.

"Ці стипендіальні програми допоможуть студентам забезпечити свої основні потреби та послуги, зрештою сприятимуть продовженню освітнього процесу та покращенню результатів навчання", - наводяться у повідомленні слова регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи Арупап Банерджі.

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Як повідомлялося, минулого тижня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила пакет фінансування для України під назвою "Фінансування на відновлення в умовах надзвичайної економічної ситуації в Україні" або "Вільна Україна". На сьогодні мобілізована банком фінансова підтримка досягла $1,025 млрд. Вона допомагає уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для літніх людей та соціальні програми для вразливих верств населення.

Це фінансування є частиною пакету допомоги Україні, який найближчими місяцями становитиме $3 млрд. Додаткову підтримку отримають країни, які приймають українських біженців. За даними УВКБ ООН, з початку вторгнення майже 3,2 мільйона українців – переважно жінки, діти та літні люди, знайшли порятунок у сусідніх країнах.