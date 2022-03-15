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Світовий банк додатково виділив Україні $200 млн

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Світовий банк додатково виділив Україні $200 млн

Світовий банк оголосив про додаткове фінансування для України майже на $200 млн для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться у заяві Світового банку.

Гроші виділено на додаток до вже виділених $723 млн, з яких $350 млн уже виплачено Україні.

"Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі $3 млрд, про підготовку якого для України найближчими місяцями група Світового банку оголосила раніше", - заявили у СБ.

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Автор: Наталя Джума
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15.03.2022 11:16 Відповісти
 
 