Світовий банк додатково виділив Україні $200 млн

Світовий банк оголосив про додаткове фінансування для України майже на $200 млн для підтримки соціальних послуг в Україні для вразливих людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться у заяві Світового банку.

Гроші виділено на додаток до вже виділених $723 млн, з яких $350 млн уже виплачено Україні.

"Це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі $3 млрд, про підготовку якого для України найближчими місяцями група Світового банку оголосила раніше", - заявили у СБ.

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