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Всемирный банк дополнительно выделил Украине $200 млн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Война в Украине

Всемирный банк дополнительно выделил Украине $200 млн

Всемирный банк объявил о дополнительном финансировании для Украины почти на $200 млн для поддержки социальных услуг в Украине для уязвимых людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

Деньги выделены в дополнение к уже выделенным $723 млн, из которых $350 млн уже выплачено Украине.

"Это финансирование является частью пакета поддержки в размере $3 млрд, о подготовке которого для Украины в ближайшие месяцы группа Всемирного банка объявила ранее", - заявили в СБ.

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15.03.2022 11:16 Ответить
 
 