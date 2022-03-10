Росія і Білорусь наближаються до дефолту, - головний економіст Світового банку

Росія і Білорусь близькі до дефолту з огляду на масштабні санкції, запроваджені проти тамтешніх економік США та їхніми союзниками. Такий прогноз дала головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

За словами Рейнхарт, поки що більшість світових кредитних агентств ще не вважають такий сценарій невідворотним, але його ймовірність стрімко зростає.

Агенція Fitch у вівторок знизила суверенний рейтинг Росії на шість позицій, заявивши, що дефолт неминучий, оскільки санкції і торгівельні обмеження підірвали готовність РФ обслуговувати борг. Близько половини суверенних облігацій Росії у твердій валюті належать іноземним інвесторам, і 16 березня їм належить виплатити 107 мільйонів доларів у вигляді купонних виплат за двома видами облігацій. Крім того, російські корпорації мають непогашені міжнародні облігації майже на 100 мільярдів доларів. Іноземним банкам Росія та її резиденти заборгували трохи більш як 121 мільярд доларів.

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"Я хвилююся про те, чого не бачу. Фінансові установи добре капіталізовані, але їхні балансові звіти часто непрозорі... Існує проблема дефолтів російського приватного сектору", - вважає Рейнхарт.

Як повідомлялося, аналітики американського банківського холдингу Morgan Stanley спрогнозували Росії дефолт на середину квітня. Шанси РФ сплатити свій зовнішній борг зменшуються з падінням цін на облігації, рецесією, що насувається на країну, і накопиченням різноманітних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.