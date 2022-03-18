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Нідерланди заморозили понад $200 млн російських активів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нидерланды

Уряд Нідерландів заморозив російські активи на суму понад 200 млн євро (приблизно 220 млн доларів) у межах санкцій, запроваджених через вторгнення Росії в Україну. Влада пообіцяла, що ця цифра зростатиме.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання NOS.

Про замороження російських активів на сотні мільйонів доларів в ефірі програми Nieuwsuur ("Година новин") повідомив глава Центробанку Нідерландів Клаас Кнот. За його словами, понад 200 млн євро заблоковані з 24 лютого, дати нападу Росії на Україну.

"Я вважаю, що ця цифра буде зростати і далі", - зазначив він.

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Автор: Наталя Джума
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НІДЕРЛАНДИ-ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ.НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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18.03.2022 06:31 Відповісти
До ****#.Пока их хорошо не отебашить.Это будет длиться месяцами если не годами.
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18.03.2022 06:37 Відповісти
Канцлер Шольц пише, що у кривавій різанині в Україні винуватий лише Путін, а не всі росіяни.
Так, а чого тоді німці досі вибачаються за нацизм?
Сказали б, що це все Гітлер, а вони взагалі були не в курсі ситуації і ні в чому участь не брали 😠
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18.03.2022 06:41 Відповісти
Це, типу, вартість яхти мертвечука? Дужжже круто...
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18.03.2022 07:48 Відповісти
С миру по нитке - рашка останется гола и боса. Кацапы должны сдохнуть!
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18.03.2022 07:54 Відповісти
 
 