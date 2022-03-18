УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5928 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 658 2
Укрзалізниця (2038) евакуація (1921)

Графік евакуаційних потягів на 18 березня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

прапор,укрзалізниця,потяг

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 18 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, 18 березня курсуватимуть такі додатково призначені евакуаційні потяги:

Дарниця (Київ):

  • 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
  • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

  • 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
  • 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Також читайте: "Укрзалізниця" обмежить функціонування сайту і чатботу в ніч на 18 березня для виконання технічних робіт

Краматорськ:

  • 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уразі застосування ЯЗ , орками - країни ЕС будуть приймати нас ? Я цього найбільше боюсь , за всіх нас .Ніхто не дасть нам цих гарантій, що проти України ,ця наволоч не вдасться до такого ...
показати весь коментар
18.03.2022 06:48 Відповісти
Джохар Дудаєв сказав :що в Будапешті 1994 року потрібно було ЯЗ не в України забирати ,а в росії ...
І ще були такі його слова : росія помре , коли зійде Українське сонце
показати весь коментар
18.03.2022 06:54 Відповісти
 
 