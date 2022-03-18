Графік евакуаційних потягів на 18 березня
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"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних потягів на 18 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрзалізницю.
Зокрема, 18 березня курсуватимуть такі додатково призначені евакуаційні потяги:
Дарниця (Київ):
- 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
- 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
- 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
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І ще були такі його слова : росія помре , коли зійде Українське сонце