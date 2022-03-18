График эвакуационных поездов на 18 марта
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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 18 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрзализныцю.
В частности, 18 марта будут курсировать следующие дополнительно назначенные эвакуационные поезда:
Дарница (Киев):
1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
13:00 – №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.
Краматорск:
13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:
11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:
10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
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