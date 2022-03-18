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График эвакуационных поездов на 18 марта

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

прапор,укрзалізниця,потяг

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 18 марта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, 18 марта будут курсировать следующие дополнительно назначенные эвакуационные поезда:

Дарница (Киев):

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
13:00 – №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:

17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзализныця начала национализацию российских вагонов, всего их больше 15 тысяч

Краматорск:

13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.
Кривой Рог:

11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.
Запорожье:

10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
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уразі застосування ЯЗ , орками - країни ЕС будуть приймати нас ? Я цього найбільше боюсь , за всіх нас .Ніхто не дасть нам цих гарантій, що проти України ,ця наволоч не вдасться до такого ...
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18.03.2022 06:48 Ответить
Джохар Дудаєв сказав :що в Будапешті 1994 року потрібно було ЯЗ не в України забирати ,а в росії ...
І ще були такі його слова : росія помре , коли зійде Українське сонце
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18.03.2022 06:54 Ответить
 
 