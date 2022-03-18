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Війська РФ обстріляли ракетами район Львівського аеропорту, - Садовий. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація на місці уточнюється.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна. Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів", - повідомив мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові пролунали три вибухи, великий чорний дим видно на околиці міста
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Топ коментарі
+21
Коли вже того Геращенка вивезуть подалі від інтернету
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18.03.2022 08:07
+14
Садовий в міру можливостей коректує ракетні обстріли ворога.
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18.03.2022 08:17
+13
Воно ***** за своє АТП переживає, кончене
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18.03.2022 08:07
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Цілі мацкалів у Львові були озвучені ще 24-го лютого.Всі знають що їх тут конкретно цікавить.Всього було 4 цілі.Догадайся котрі залишились.
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18.03.2022 08:10 Відповісти
а я коли картинку виложував ..то видалили..хотя на ресурсах в мережах вже було навіть відео
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18.03.2022 08:06 Відповісти
Не можна картинки. Ці будинки і стовпи диму - це накладається на карту, що дозволяє точно визначити точність удару. До того ж дуже легко. Не будьте Мадовим, чи Геращенком. Дайте про місто.
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18.03.2022 08:18 Відповісти
точність удару свинособаки зі супутника бачать.Погода якраз сприятлива-безхмарно.
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18.03.2022 08:22 Відповісти
Не факт, що зараз у них є зв'язок з власними супутниками. Інакше удари були б точнішими і китайців вони б не просили про космічні знімки китайських супутників.
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18.03.2022 08:29 Відповісти
Можливо.Я про таке не подумала.
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18.03.2022 08:35 Відповісти
Про космос кацапам вже пора забути. Космас - фсьо!
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18.03.2022 08:36 Відповісти
О коммерческом космосе русским забыть - от запусков на русских ракетах отказывается одна фирма за другой. О научном - тоже забыть. Московию выкидывают из международных проектов. Осталась только МКС. Но этот проект времён, когда московия ещё не была так больна на голову. А вот на военный космос московия будет тратить деньги.
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18.03.2022 08:52 Відповісти
😏 А що, з грошей будуть ракетоносії клеїти?
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18.03.2022 08:54 Відповісти
Да, из зелёных, что Запад ещё лет пять будет им платить за нефть. Из юаней, что Китай им кинет в шапку на бедность.
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18.03.2022 09:05 Відповісти
А технології? А критичні матеріали?
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18.03.2022 09:18 Відповісти
Немного есть. Ведь Россия лет 20 назад начала готовится к войне со всем миром. Какая разница, под какую атомную бомбу попадёшь: новенькую или ржавую...
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18.03.2022 09:31 Відповісти
грёбаный толя омном ном хайпожор херов
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18.03.2022 08:06 Відповісти
Воно ***** за своє АТП переживає, кончене
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18.03.2022 08:07 Відповісти
Лізінг тґеба платити ******* фґідману. "земляк" його !
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18.03.2022 08:15 Відповісти
Фрвдман - більше, ніж земляк - партнер.
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18.03.2022 08:31 Відповісти
Якщо ЙОГО АТП рознесуть - ТИ будеш ходити пішки
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18.03.2022 08:20 Відповісти
Львів завдяки хаотичній забудові, яку просуває Садовий, став надзвичайно вразливим для таких атак. Це не Маріуполь, де є величезні проміжки між висотами. Тут у дворах між висотами - нові висотки, навкруг стратегічних підприємств, на їхніх же площах - ще висотки. І не Київ, де аеропорти винесені за місто на 15-40 км. Аеропорт у Львові теж між висотками. І всюди затори.
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18.03.2022 08:42 Відповісти
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18.03.2022 08:44 Відповісти
...і що зараз змінить твоє обурення, хіба що інфа для х...йла.
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18.03.2022 10:19 Відповісти
Забудова дика, як і у всіх великих містах, нічим він тут не виділяється. Затори знову ж, як у всіх. Задовий звичайно мудак, який не вирішує проблем, тільки свій бізнес робить. Нічого дивного "хлопчик доля" кличка не даром дана. Розміщення Аеропорта таке, тому перенесли його туда ще 1929року, коли Львів був НАБАГАТО менший по розмірах.
Але те, що аеропорт між висотками.. ну вже не треба перебирати. Те що він МІЖ багатоповерхівками це вже просто брехня. В якому місці? Повторюю- немає біля нього багатоповерхівок.
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18.03.2022 13:57 Відповісти
Коли вже того Геращенка вивезуть подалі від інтернету
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18.03.2022 08:07 Відповісти
Геращенко работает на *****? Выкладывая координаты.
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18.03.2022 08:09 Відповісти
толе надо показать что он работает
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18.03.2022 08:10 Відповісти
Прошу пана, не Толя, а Тоша.
...Однак, з Вашою оцінкою його шевєлєній цілком згідний.
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18.03.2022 08:14 Відповісти
Орки ще 24-го лютого озвучили самі що їх цікавить.Координати в них є вже давно.Дислокацію треба було змінювати зразу після 91-го року.
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18.03.2022 08:12 Відповісти
Це загально доступна інформація я так розумію, надішліть силку на відео будь ласка
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18.03.2022 08:17 Відповісти
https://twitter.com/ELINTNews/status/1504688055822823424
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18.03.2022 08:20 Відповісти
Дуже дякую
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18.03.2022 08:21 Відповісти
Оприлюднення координат нічого не дасть.Крилата ракета то не міномет-координати заносяться в блок управління і вони мацкалям відомі.Он позавчора тероборона взяла картографа ДРГ саме в околицях того обєкта,що атакували сьогодні.
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18.03.2022 08:19 Відповісти
Оперативно ще один "позитивний" блогер, друг Фрідмана намалювався. Поперед речника Генштабу. Чим викликана така оперативність? Якою реальною необхідністю?
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18.03.2022 08:14 Відповісти
Садовий в міру можливостей коректує ракетні обстріли ворога.
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18.03.2022 08:17 Відповісти
Подобаються" мені сексоти, які гонять на наших забуваючи , що у всій цій катавасії "заслуги Мордору та *****.
..
Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 08:19 Відповісти
а не ти ли гівно волал тут п'ять років про "Іловайскій катьол котрий створив клятий порошенка"? Скількі вже на рахунку бедосіка? шось ви пельки свої постуляли... у вас вже мордор винен.
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18.03.2022 08:28 Відповісти
Мусор? Чому не в окопах?
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18.03.2022 08:53 Відповісти
пасть закрій гівноїд
я то як раз в окопах а де ти щур ховаєшься? готуй сраку - після победи вам уродам все нагадаємо. ублюдок
ти диви. воно ще базікае. пійшов ти з руским кораблем!
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18.03.2022 08:59 Відповісти
а не ти ли гівно волал тут п'ять років про "Іловайскій катьол котрий створив клятий порошенка"? Скількі вже на рахунку бедосіка? шось ви пельки свої постуляли... у вас вже мордор винен.
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18.03.2022 08:59 Відповісти
Секс...ти .Тобі ітут не було зо два тижні. Зашився за бугор мусарня.
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18.03.2022 09:02 Відповісти
ти за свій базар готовий відповисти?
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18.03.2022 09:04 Відповісти
Та відрізати йому язика та пальці молотком відбити тому Геращенко, піз..ни ,більший інфи злив ніж будь який агент...
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18.03.2022 08:32 Відповісти
Боріслав Береза

Ця історія вразила навіть мене. Скрипаль Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії «Кантабіле» Ілля Сметанін виявився російським шпигуном. Це за його наведенням на світанку 24 лютого у Луцький військовий аеродром влучили ворожі ракети. Повторно вдарили 11 березня.

Ілля - зі сім'ї музикантів, виріс у Луцьку. Він не засланий анент, а зрадник. А ще скрипаль захоплювався літаками. 2010 року Ілля Сметанін став одним із засновників організації «ОВАЛ» (Організація волинських авіалюбителів). Насправді ж був одним із інформаторів, які зливали ворогу всю інформацію про волинську авіацію - і військову, і цивільну. Вы розумієте скільки років він працював на РФ???

У ніч з 23 на 24 лютого тривожний гул на луцькому летовищі сповістив про те, що почалася війна. Наведення для російських ракет дав саме Ілля Сметанін. Поки наші льотчики підіймали літаки у небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, щоб далі цю інформацію передавати спецслужбам Росії... Та атака була не єдиною - 11 березня повторно у Луцьк прилетіли ракети. Вони забрали життя чотирьох людей й скалічили близько десятка. І це теж його "робота".

І от в мене з'явилось запитання - а скільки ще таких "скріпалів" працює на РФ? Хто вони? Дівчина, що продає каву недалеко від ВР? Сусід, що мешкає в твоєму домі? Священик, якого ти зустрічаєшь кожний день? Або це депутат ВР чи працівник ОП? І головне, що саме мотивує людину зрадити свою країну та стати на бік ворога? Так, я здивований цією історією та тим як давно та глибоко ворог проник в наше суспільство. Скрипаль? Неприємно здивований. І ця історія мотивує нас до більш прискіпливої уваги до всіх, хто нас оточує. Війна та РФ вносять свої корективи у звичне життя. На жаль, поки так. Ми маємо бути пильними і лишатися людьми. Це - секрет наших перемог.
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18.03.2022 08:45 Відповісти
Кажуть, там в Луцьку той скрипаль та ще два йо..нутих комуняк були тими, хто завжди висловлював свою прокацапську позицію. Й ось один з них виявився коригувальником кацапів. Яка несподіванка((
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18.03.2022 08:58 Відповісти
От спитайте чи має право на життя така істота. Віддайте його родичам загиблих.
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18.03.2022 11:21 Відповісти
Я очень люблю Львов. В нём мы как дома. Разве что трамваев у нас нигде нет. Но если Бог даст ещё раз побывать во Львове, будем с женой ходить с большими значками Столбов Гедиминасов. Чтобы с москалями не путали.
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18.03.2022 08:59 Відповісти
Коли ППО вже дадуть??? В
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18.03.2022 11:14 Відповісти
ЯКЩО БИ НАТО ПОМІСТИЛО "ПЕТРІОТИ" У ПОЛЬЩІ БІЛЯ КОРДОНУ З УКРАЇНОЮ ТА ПОЧАЛО ЗБИВАТИ РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ, ЩО ЛЕТЯТЬ В СТОРОНУ ЗАХОДУ, НІХТО БИ НІКОМУ НЕ ЗАЯВЛЯВ НІЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ. АДЖЕ РАКЕТИ МОЖУТЬ ПРОМАХНУТИСЯ.
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18.03.2022 11:23 Відповісти
під Ряшівом скоріше всього патріоти вже стоять, але це все одно далеко до кордону чи тим більше до Львова
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18.03.2022 12:19 Відповісти
выбл@дки.........
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18.03.2022 11:57 Відповісти
Випустили 6 ракет, дві збили, три потрапили в ціль. Вірніше, у місце, де раніше був завод Цікаво, де ще одна ракета?
Напевно її перехопив Будапештський меморандум...
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18.03.2022 12:17 Відповісти
 
 