УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11115 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 283 6
війна (56124) діти (4401) Росія (47118)

Унаслідок збройної агресії РФ загинули 109 дітей, понад 130 поранені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

війна,діти,бомбардування

Унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня 2022 року загинуло 109 дітей та понад 130 поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Київській – 55, Харківській – 34, Донецькій – 26, Чернігівській – 29, Миколаївській – 20, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях", - йдеться в повідомленні.

У результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 навчальних закладів, 63 з яких повністю зруйновано. Найбільше пошкоджено у Донецькій – 126, Харківській – 77, Миколаївській – 39, Сумській – 32, Київській – 41, Херсонській областях – 21 та м. Києві – 35.

"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де тривають активні бойові дії, і на тимчасово окупованих територіях", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

Також дивіться: Вакарчук звернувся до росіян з дитячої палати реанімації: "Ці діти були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російськими солдатами". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось з ким рашиські варвари вміють воювати з дітьми та жінками ,будьте прокляті нациські виродки за що вбили дітей ? Доведется колись відповідати за злочини ось тільки не виних діточок не повернути.
показати весь коментар
18.03.2022 09:21 Відповісти
хто там бредові цифри подає про загиблих? В одному тетрі Маріуполя бомба накрила 1000-1300 матерів з дітьми. Ніхто їх з під завалів не викопує, тому що і МЧС перебили, нема кому спасати. Кого ви вигороджуєте і навщо???????????
показати весь коментар
18.03.2022 15:07 Відповісти
Гибель любого человека - трагедия, вне зависимости от пола и возвраста (какая утрата является большей или меньшей это индивидуально нужно разбираться в каждом случае). Я не сторонник того, чтоб напрасно лить слезы и давить на жалость, судьба детей и ответвенность за них в руках взрослых, прежде всего родителей и опекунов (ели не уберегли, нужно прежде всего спрашивать с себя, ведь орки - они же орки и с ними все понятно, другого ждать и неприходится, спросите себя, все ли вы сами сделали, чтоб не случилось трагедии?)!
показати весь коментар
18.03.2022 10:13 Відповісти
ти дебіл? зміни впн ******! твій фюрер знищує моє коріння, моє майбутнє, а ти філологію тут розводиш?
показати весь коментар
18.03.2022 10:43 Відповісти
Сам посмотри, что пишешь и какие фантазии допускаешь (про моего "фюрера", который такой же "мой" как и твой). Я всегда пишу по делу (без соплей и нюней), правда не должна быть приятной и нести ответвенность - это очень тяжкая ноша, только РАБЫ ее перекладывают на других (бога, царя или соседского пса "Тузика")!
показати весь коментар
18.03.2022 10:55 Відповісти
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.


Михаил Лермонтов



армией, которая, ступив на землю Украины, превратилась в банальных убийц и мародеров
показати весь коментар
19.03.2022 02:43 Відповісти
 
 