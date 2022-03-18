Вторгнення Росії в Україну показало неефективність світової системи безпеки, - Маркарова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Для всього цивілізованого світу зараз головне питання – чи можуть мирні демократичні країни розраховувати, що вони захищені глобальною безпековою системою.
Про це пані посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
Маркарова вважає, що вторгнення Росії в Україну ясно показало недостатність гарантій, що можуть забезпечити НАТО й інші складові світової безпеки.
"Питання номер один сьогодні – чи взагалі може країна дозволити собі бути мирною, демократичною, односторонньо відмовитися, як ми зробили в 1994 році, від ядерної зброї, і водночас розраховувати, що вся світова інфраструктура безпеки в потрібний момент спрацює і її захистить", – каже Маркарова.
Пані посол нагадала, що під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН 141 країна проголосувала за засудження російської агресії, а Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про негайне припинення Росією вторгнення в Україну, але на практиці все це ситуацію поки що не змінило, а Кремль прямо заявив, що не збирається ці рішення виконувати.
Маркарова вважає, що ефективність системи безпеки перевіряється не тим, які рішення приймаються, а тим, чи здатна система ці рішення втілити в життя.
Маркарова наголосила на важливості допомоги, яку США, НАТО й інші країни надають Україні. Вона сподівається, що поведінка агресора призведе до усвідомлення країнами Заходу необхідності запровадження більш жорстких заходів проти Росії.
"Ситуація розвивається так, що кожен день приносить нові страждання Україні, але він також дає світові ясніше розуміння, з ким ми маємо справу, і що атаку Росії на Україну й демократію необхідно зупинити всім разом і якнайшвидше", – сказала Маркарова.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
ЯКЩО ЯКРАСЬ КРАЇНА НЕСПРАВЕДЛИВО ПОЧИНАЄ ВІЙНУ ПРОТИ ІНШОЇ КРАЇНИ - ВСІ КРАЇНИ СВІТУ ВВОДЯТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА В КРАЇНУ-ЖЕРТВУ І ПОЧИНАЮТЬ ДОПОМАГАТИ ЦІЙ КРАЇНІ.
Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.
Врагов всех мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братия, казацкого рода!
Слава Украине!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
ГЕРОЯМ СЛАВА!
2) західні демократіі--це все для розмноження гомосексуалістів та лизьбіянок.Прибування в постійному комфорті також знищило в них людянність.Вони не здатні захистити себе і ті цінності,які декларують.
3)Украіні треба зробити висновки!!! а) відновити ядерний статус. б) ніколи не підписувати з кацабами ніяких угод і по можливостя знищувати їх скрізь де вони вилазять. в) робити новий безпековий союз ,який буде гарантувати мир і спокій в цілому світі--це військово-політичний союз Англія,Польща,Литва,США,Туретчина-такий собі розширений балто-чорноморський союз.
4)росію знищити пекельним вогнем, і територію розділити між учасниками знищення параші.