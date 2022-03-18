Вторгнення Росії в Україну показало неефективність світової системи безпеки, - Маркарова

Для всього цивілізованого світу зараз головне питання – чи можуть мирні демократичні країни розраховувати, що вони захищені глобальною безпековою системою.

Про це пані посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

Маркарова вважає, що вторгнення Росії в Україну ясно показало недостатність гарантій, що можуть забезпечити НАТО й інші складові світової безпеки.

"Питання номер один сьогодні – чи взагалі може країна дозволити собі бути мирною, демократичною, односторонньо відмовитися, як ми зробили в 1994 році, від ядерної зброї, і водночас розраховувати, що вся світова інфраструктура безпеки в потрібний момент спрацює і її захистить", – каже Маркарова.

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Пані посол нагадала, що під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН 141 країна проголосувала за засудження російської агресії, а Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про негайне припинення Росією вторгнення в Україну, але на практиці все це ситуацію поки що не змінило, а Кремль прямо заявив, що не збирається ці рішення виконувати.

Маркарова вважає, що ефективність системи безпеки перевіряється не тим, які рішення приймаються, а тим, чи здатна система ці рішення втілити в життя.

Маркарова наголосила на важливості допомоги, яку США, НАТО й інші країни надають Україні. Вона сподівається, що поведінка агресора призведе до усвідомлення країнами Заходу необхідності запровадження більш жорстких заходів проти Росії.

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"Ситуація розвивається так, що кожен день приносить нові страждання Україні, але він також дає світові ясніше розуміння, з ким ми маємо справу, і що атаку Росії на Україну й демократію необхідно зупинити всім разом і якнайшвидше", – сказала Маркарова.