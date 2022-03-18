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Вторгнення Росії в Україну показало неефективність світової системи безпеки, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оксана,маркарова

Для всього цивілізованого світу зараз головне питання – чи можуть мирні демократичні країни розраховувати, що вони захищені глобальною безпековою системою.

Про це пані посол України в США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

Маркарова вважає, що вторгнення Росії в Україну ясно показало недостатність гарантій, що можуть забезпечити НАТО й інші складові світової безпеки.

"Питання номер один сьогодні – чи взагалі може країна дозволити собі бути мирною, демократичною, односторонньо відмовитися, як ми зробили в 1994 році, від ядерної зброї, і водночас розраховувати, що вся світова інфраструктура безпеки в потрібний момент спрацює і її захистить", – каже Маркарова.

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Пані посол нагадала, що під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН 141 країна проголосувала за засудження російської агресії, а Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про негайне припинення Росією вторгнення в Україну, але на практиці все це ситуацію поки що не змінило, а Кремль прямо заявив, що не збирається ці рішення виконувати.

Маркарова вважає, що ефективність системи безпеки перевіряється не тим, які рішення приймаються, а тим, чи здатна система ці рішення втілити в життя.

Маркарова наголосила на важливості допомоги, яку США, НАТО й інші країни надають Україні. Вона сподівається, що поведінка агресора призведе до усвідомлення країнами Заходу необхідності запровадження більш жорстких заходів проти Росії.

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"Ситуація розвивається так, що кожен день приносить нові страждання Україні, але він також дає світові ясніше розуміння, з ким ми маємо справу, і що атаку Росії на Україну й демократію необхідно зупинити всім разом і якнайшвидше", – сказала Маркарова.
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Топ коментарі
+8
что несешь? нет мозгов коза драная. В конституции Украины заложено, что Украина стремится в НАТО. Это дело времени, благодари, что все помогают вооружением, а не дорогами.
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18.03.2022 09:22
+6
Я вже писав..НАХ--ООН і нах Совбез Европи і інший непотріб. Я папірці і сам вмію переставляти і виражати озабоченості
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18.03.2022 09:19
+6
в ООН країни кажуть --ми проти війни..)(уйлостан накладає вето і ложить на все..то нахер така організація?
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18.03.2022 09:21
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18.03.2022 09:19 Відповісти
Я вже писав..НАХ--ООН і нах Совбез Европи і інший непотріб. Я папірці і сам вмію переставляти і виражати озабоченості
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18.03.2022 09:19 Відповісти
в ООН країни кажуть --ми проти війни..)(уйлостан накладає вето і ложить на все..то нахер така організація?
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18.03.2022 09:21 Відповісти
Я так понимаю что НАТО должно войти в альянс с ЗСУ.
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18.03.2022 09:20 Відповісти
зато показало тотальную коррупцию в высших эшелонах мировой власти . И к сожалению с этим ничего даже сейчас не пытаются что-то сделать .
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18.03.2022 09:21 Відповісти
что несешь? нет мозгов коза драная. В конституции Украины заложено, что Украина стремится в НАТО. Это дело времени, благодари, что все помогают вооружением, а не дорогами.
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18.03.2022 09:22 Відповісти
Купи мозгов, поймешь что тетя молвит
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18.03.2022 09:24 Відповісти
так купи себе и тете
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18.03.2022 09:26 Відповісти
Цікаво, як ця пірамідальна схемшчиця з мвнфіну послом стала?
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18.03.2022 10:38 Відповісти
раздутая от своей важности ООН, как когда-то Лига Наций, может быть распущена без ущерба для мировой безопасностм
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18.03.2022 09:26 Відповісти
Я ДУМАЮ СВІТОВА БЕЗПЕКА МАЄ ТАКОЮ БУТИ:

ЯКЩО ЯКРАСЬ КРАЇНА НЕСПРАВЕДЛИВО ПОЧИНАЄ ВІЙНУ ПРОТИ ІНШОЇ КРАЇНИ - ВСІ КРАЇНИ СВІТУ ВВОДЯТЬ СВОЇ ВІЙСЬКА В КРАЇНУ-ЖЕРТВУ І ПОЧИНАЮТЬ ДОПОМАГАТИ ЦІЙ КРАЇНІ.
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18.03.2022 09:29 Відповісти
Глобальна безпекова система не існує. Діють закони як у вестернах про "дикий захід" : хто перший вихопив револьвер - той і правий, і горе тому в кого револьвер не заряджений.
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18.03.2022 09:31 Відповісти
В понедельник Всевышний остановит войну!
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18.03.2022 09:39 Відповісти
сила порождает право
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18.03.2022 09:40 Відповісти
Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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18.03.2022 09:40 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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18.03.2022 09:45 Відповісти
НЕ ВСТУПИТЬСЯ НАТО ЗА УКРАЇНУ, ТО КОМУ ТО НАТО ТРЕБА!
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18.03.2022 09:46 Відповісти
теперішня війна показала: 1) росія та її армія--мильна бульбашка, озброїні мавпи, фашисти,нацисти і просто антиморальні деградати,для яких не існує ні норм,ні законів,ні правил,ні моралі.
2) західні демократіі--це все для розмноження гомосексуалістів та лизьбіянок.Прибування в постійному комфорті також знищило в них людянність.Вони не здатні захистити себе і ті цінності,які декларують.
3)Украіні треба зробити висновки!!! а) відновити ядерний статус. б) ніколи не підписувати з кацабами ніяких угод і по можливостя знищувати їх скрізь де вони вилазять. в) робити новий безпековий союз ,який буде гарантувати мир і спокій в цілому світі--це військово-політичний союз Англія,Польща,Литва,США,Туретчина-такий собі розширений балто-чорноморський союз.
4)росію знищити пекельним вогнем, і територію розділити між учасниками знищення параші.
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18.03.2022 09:49 Відповісти
З моменту, коли чучма порізав на метал нашу стратегічну авіацію, подарував рашистам тисячі високоточних балістичних ракет, він мав би бути ув'язненим за держзраду.
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18.03.2022 09:59 Відповісти
ООН створювали як нового гаранта глобальної безпеки замість імпотентної Ліги Націй, яка не спромоглась зупинити Другу світову війну. У підсумку виявилося, що ООН більш імпотент ніж ЛН, але з величезним бюджетом на утримання професійних пустозвонів
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Краще б Маркарова розповіла як вона із Зелею προςραла можливість стати позаблоковим союзником США. Беню пошкодували.
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18.03.2022 20:35 Відповісти
 
 