Прогрес військ РФ цього тижня - мінімальний, - розвідка Британії
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Російські війська домоглися цього тижня мінімального прогресу.
Про це з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські сили навколо Києва і Миколаєва продовжують стримувати спроби Росії оточити ці міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються оточеними і піддаються інтенсивним російським обстрілам", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що число біженців з України, за даними ООН, сягнуло 3,2 млн. Та спрогнозували, що в результаті агресії РФ це число ще зростатиме.
Топ коментарі
+6 Володимир Дмитрович
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+3 Палєо Мустьє
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+2 Да-это-я
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Як вчилося так і пише
Артилерія (Мста) на відстані 17 км...
Дальність вогню
Ефективна
6,5…29,06
Тактика ЗСУ ( превентивні артилерійські удари по скупченнях противника ) спрацьовує , ворог швидко виснажується , втрачає сили і просувається все повільніше і повільніше . Гадаю , контрнаступ ЗСУ вже не за горами .