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Прогрес військ РФ цього тижня - мінімальний, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські війська домоглися цього тижня мінімального прогресу.

Про це з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські сили навколо Києва і Миколаєва продовжують стримувати спроби Росії оточити ці міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються оточеними і піддаються інтенсивним російським обстрілам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що число біженців з України, за даними ООН, сягнуло 3,2 млн. Та спрогнозували, що в результаті агресії РФ це число ще зростатиме.

Читайте: Вторгнення Росії в Україну показало неефективність світової системи безпеки, - Маркарова

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
У тебе є розвіддані зі свого супутника?
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18.03.2022 09:32
+3
Хіба Харків в оточенні?
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18.03.2022 09:28
+2
Переклад наданий нашими журналістами, вони і не таке пишуть!

Усі питання до тих хто видає такі заголовки - "У Львові запустили 6 ракет по... "

Як вчилося так і пише
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18.03.2022 09:37
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Російські війська домоглися цього тижня мінімального прогресу. ? З Британії видно?
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18.03.2022 09:25 Відповісти
У тебе є розвіддані зі свого супутника?
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18.03.2022 09:32 Відповісти
Є..просто не хочу тут озвучувати..про реальний стан речей...не на одному Цензорі .чи українських каналах дивлюсь і аналізую. та співставляю
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18.03.2022 09:44 Відповісти
Перше, найкоротше твоє речення заперечується другим, Отже - брешеш як ординська консерва!
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18.03.2022 09:54 Відповісти
звичайно брешу
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18.03.2022 09:58 Відповісти
Так кинь сюда инфу про остальные источники, все вместе и проанализируем...
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18.03.2022 10:44 Відповісти
Хіба Харків в оточенні?
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18.03.2022 09:28 Відповісти
І це розвідка однієї з провідних країн
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18.03.2022 09:32 Відповісти
Переклад наданий нашими журналістами, вони і не таке пишуть!

Усі питання до тих хто видає такі заголовки - "У Львові запустили 6 ракет по... "

Як вчилося так і пише
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18.03.2022 09:37 Відповісти
Перевод правильный. Там remain encircled. Так что все вопросы к Минобороны Великобритании.
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18.03.2022 09:47 Відповісти
там "напівкільце"...можливо навіть менше..

Артилерія (Мста) на відстані 17 км...

Дальність вогню

Ефективна
6,5…29,06
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18.03.2022 09:41 Відповісти
Да, согласен. На этой кацапы прятались дальше, поэтому дохли меньше. Ну это временно
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18.03.2022 09:33 Відповісти
На жаль, віони праві. Бо орки хіба що під Києвом та під Миколаєвом відкочуються (чи, вірніше - там наші відвойовують) А от в інших областях - ЗСУ відкочуються...
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18.03.2022 09:40 Відповісти
Сумнівний якийсь - прогрес .. Фактично - утримання раніше захоплених позицій , прогресом назвати важко . Прогрес це - прорив оборони і просування на значні території , захоплення плацдармів , розгром значних сил противника , тощо . А просування таким мізерними темпами , для такої -переважаючої в рази , кількості озброєнь і сил , які є у паРаші , це ганьба . Це поразка а не прогрес .
Тактика ЗСУ ( превентивні артилерійські удари по скупченнях противника ) спрацьовує , ворог швидко виснажується , втрачає сили і просувається все повільніше і повільніше . Гадаю , контрнаступ ЗСУ вже не за горами .
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18.03.2022 10:17 Відповісти
генштаб вибрав правильну тактику.але з повітря неоднозначно
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18.03.2022 10:50 Відповісти
 
 