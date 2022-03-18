Прогрес військ РФ цього тижня - мінімальний, - розвідка Британії

Російські війська домоглися цього тижня мінімального прогресу.

Про це з посиланням на дані своєї розвідки повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські сили навколо Києва і Миколаєва продовжують стримувати спроби Росії оточити ці міста. Міста Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь залишаються оточеними і піддаються інтенсивним російським обстрілам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що число біженців з України, за даними ООН, сягнуло 3,2 млн. Та спрогнозували, що в результаті агресії РФ це число ще зростатиме.

Читайте: Вторгнення Росії в Україну показало неефективність світової системи безпеки, - Маркарова