На Луганщині знеструмлено 22 населені пункти, без газу - 23

Станом на ранок п'ятниці, 18 березня, внаслідок бойових дій у Луганській області пошкоджено низку газопроводів різних діаметрів та тиску або закрито заслінки на виході з ГРС.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Без газопостачання 23 населені пункти повністю і 7 частково, загалом близько 35000 абонентів", - написав Гайдай у фейсбуці.

Знеструмлено станом на 9:00 18 березня 35 населених пунктів, з яких 22 повністю та 13 частково. Без електроенергії залишилося 96 007 споживачів, відключено 580 ТП.

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У Сєверодонецьку внаслідок пошкодження котельної КП "Сєверодонецьктеплокомуненерго" відключено від теплопостачання 180 багатоквартирних будинків. Також надходять повідомлення про пориви внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків, послугу з централізованого теплопостачання яким надає АТ "Сєверодонецька ТЕЦ".

У м. Лисичанськ у зв'язку з відсутністю електро-, водопостачання призупинено роботу 11 котелень КП "Лисичанськтепломережа".

У м. Попасна та м. Золоте частково обмежена подача води. У селах Нижнє, Нижнє-1 та Новотошківка водопостачання відсутнє у 2180 абонентів у зв'язку з знеструмленням внаслідок бойових дій Світличанського департаменту КП "ПРВ".

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У Попаснянському департаменті внаслідок обстрілу немає електропостачання. Таким чином, без водопостачання залишилося 9000 абонентів у м. Попасна.

У с. Карбоніт через відсутність електропостачання та наявність витоків без води залишилося 5 599 абонентів.