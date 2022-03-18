Українська ППО збила ворожий безпілотник поблизу Одеси

Поблизу Одеси російські окупанти запустили з корабля безпілотник. Ворожий літальний об'єкт був збитий українською ППО.

Про це повідомляє спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Російський безпілотник "Орлан-10", за даними Братчука, був запущений з одного з десантних кораблів противника.

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