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Українська ППО збила ворожий безпілотник поблизу Одеси

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

бпла,орлан

Поблизу Одеси російські окупанти запустили з корабля безпілотник. Ворожий літальний об'єкт був збитий українською ППО.

Про це повідомляє спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Російський безпілотник "Орлан-10", за даними Братчука, був запущений з одного з десантних кораблів противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон спостерігає підвищену активність кораблів РФ біля Одеси, - CNN

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Нептун закатали в асфальт
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18.03.2022 09:31
+4
вот этого россияне никак не добьются третируют Одессе мозг и нервы рассчитывая что вскроются позиции ВСУ и ВМСУ.. не выходит.. у нервы крепче...
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18.03.2022 09:34
+3
у нас нервы покрепче будут
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18.03.2022 09:35
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А чому б не гепнути Нептуном той корабель?
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18.03.2022 09:30 Відповісти
Нептун закатали в асфальт
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18.03.2022 09:31 Відповісти
Точнісінько так , закатали Нептуна в асфальт і за майже три роки , багато чого туди закатали 😠
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18.03.2022 10:00 Відповісти
вот этого россияне никак не добьются третируют Одессе мозг и нервы рассчитывая что вскроются позиции ВСУ и ВМСУ.. не выходит.. у нервы крепче...
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18.03.2022 09:34 Відповісти
у нас нервы покрепче будут
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18.03.2022 09:35 Відповісти
зачем выгонять в Карпатах пролисок галявына и осика высока...
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18.03.2022 09:36 Відповісти
на эту ************ нужно было вылить ведро дерьма
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18.03.2022 09:41 Відповісти
Если есть Нептуны, они должны вместе с противокорабельными ракетами, которые поставила Англия, быть супер замаскированы и ждать своего часа. Надо знать анекдоты. Хотя бы некоторые: а я что вас, ******, для чего столько времени собирал в одном месте?
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18.03.2022 09:43 Відповісти
Сколько нас росея может бомбить ?
Комісія з цього приводу також відзначає, що зазначена угода між урядами України та РФ від 30.10.1997 «Про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплюванні матеріали» була ратифікована Верховною Радою України ІII скликання, яка була обрана на чергових виборах 30 березня 1998 року, лише у 14 травня 1999 року, тобто в день ратифікації інших укладених договорів на умовах, які не відповідали економічним та політичним інтересам України, при цьому завдали державі збитків та шкоди обороноздатності держави, зокрема договорів 28 травня 1997 року з питань поділу Чорноморського флоту, а також договору про передачу РФ стратегічних бомбардувальників Ту-160 (8 од.), Ту-95МС (3од.) 575 крилатих ракет Х-55 та понад 120 вагонів обладнання до них в рахунок погашення боргу перед РФ за поставлений газ на суму 275 млн. дол. США).
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18.03.2022 09:54 Відповісти
***** все вже спробував проти України, залишилась тільки бальшая десантная аперация - з іншого боку сцикотно, бо цілий БДК з 1000 орків і технікою піде на дно. Для нас річ теж небезпечна - той бдк не просто так собі буде підходити, з ним десятки інших кораблів, літаків і вертольотів. Справа тонка і ювелірна - як тільки бдк наблизиться на 10 - 8 миль (дальше не можна - морське право, можуть розвернутись) зразу топити усім можливим, щоб за кілька хвилин пішов на дно. Якщо втопимо бдк то москалям нема сенсу в самольотах, вертольота і ракетник кораблях
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18.03.2022 09:55 Відповісти
 
 