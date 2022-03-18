Українська ППО збила ворожий безпілотник поблизу Одеси
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Поблизу Одеси російські окупанти запустили з корабля безпілотник. Ворожий літальний об'єкт був збитий українською ППО.
Про це повідомляє спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Російський безпілотник "Орлан-10", за даними Братчука, був запущений з одного з десантних кораблів противника.
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Комісія з цього приводу також відзначає, що зазначена угода між урядами України та РФ від 30.10.1997 «Про взаємний залік заборгованості за поставлені енергетичні ресурси і за розщеплюванні матеріали» була ратифікована Верховною Радою України ІII скликання, яка була обрана на чергових виборах 30 березня 1998 року, лише у 14 травня 1999 року, тобто в день ратифікації інших укладених договорів на умовах, які не відповідали економічним та політичним інтересам України, при цьому завдали державі збитків та шкоди обороноздатності держави, зокрема договорів 28 травня 1997 року з питань поділу Чорноморського флоту, а також договору про передачу РФ стратегічних бомбардувальників Ту-160 (8 од.), Ту-95МС (3од.) 575 крилатих ракет Х-55 та понад 120 вагонів обладнання до них в рахунок погашення боргу перед РФ за поставлений газ на суму 275 млн. дол. США).