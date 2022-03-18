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Персонал продовжує працювати на захопленій окупантами Запорізькій АЕС, - МАГАТЕ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Висококваліфікований український персонал продовжує роботу на захопленій російськими військовими Запорізькій АЕС. Україна не просила жодної підтримки від країни-окупанта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.
"Посадовці російського "Росатому" все ще присутні на АЕС на півдні України, але висококваліфікований український персонал продовжує працювати. Україна не просила жодної консультативної, технічної чи іншої підтримки від РФ", - сказав він.
Гендиректор МАГАТЕ також заявив, що продовжує консультації з метою узгодження рамок безпеки ядерних об’єктів України, адже за наявності цієї угоди Агентство зможе надати ефективну технічну допомогу.
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