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Персонал продовжує працювати на захопленій окупантами Запорізькій АЕС, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Висококваліфікований український персонал продовжує роботу на захопленій російськими військовими Запорізькій АЕС. Україна не просила жодної підтримки від країни-окупанта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гросі.

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"Посадовці російського "Росатому" все ще присутні на АЕС на півдні України, але висококваліфікований український персонал продовжує працювати. Україна не просила жодної консультативної, технічної чи іншої підтримки від РФ", - сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ також заявив, що продовжує консультації з метою узгодження рамок безпеки ядерних об’єктів України, адже за наявності цієї угоди Агентство зможе надати ефективну технічну допомогу.

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