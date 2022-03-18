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Велика Британія відкликала ліцензію пропагандистського каналу Russia Today

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

russia,today

Британський регулятор ЗМІ відкликав ліцензію фінансованого Росією телеканалу RT на мовлення у Великій Британії. Рішення ухвалено після розслідування неупередженості його висвітлення вторгнення Росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Регулюючий орган Ofcom зазначив у своїй заяві, що RT не може бути відповідальним мовником.

"Свобода вираження поглядів-це те, що ми люто охороняємо в цій країні, і планка для дій щодо мовних компаній справедливо встановлена дуже високо. Після незалежного процесу регулювання сьогодні ми виявили, що RT не підходить для отримання ліцензії у Великій Британії", - заявила виконавча директорка Ofcom Мелані Доус.

Нині RT не працює у Великій Британії через санкції, запроваджені Європейським Союзом після вторгнення Москви наприкінці минулого місяця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З федеральних телеканалів РФ почали звільнятися журналісти

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
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18.03.2022 11:08
+4
БРИТИ-ВИКИНЬТЕ ВЗАГАЛІ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО ДАМОЙ ЗАПАРЄБРІК-ПУСТЬ СМЄРДІТ СРЄДІ РАДНИХ БЄРЬОЗОК...
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18.03.2022 11:08
+2
ну наконец-то..., где они там увидели свободу слова - только лютая рашистская пропаганда
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18.03.2022 11:09
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18.03.2022 11:17 Відповісти
А чого чекали так довго ?
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18.03.2022 11:08 Відповісти
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18.03.2022 11:08 Відповісти
БРИТИ-ВИКИНЬТЕ ВЗАГАЛІ ВСЕ КАЦАПСЬКЕ ЛАЙНО ДАМОЙ ЗАПАРЄБРІК-ПУСТЬ СМЄРДІТ СРЄДІ РАДНИХ БЄРЬОЗОК...
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18.03.2022 11:08 Відповісти
ну наконец-то..., где они там увидели свободу слова - только лютая рашистская пропаганда
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18.03.2022 11:09 Відповісти
на каком то заводе на рашке - https://www.youtube.com/watch?v=6LsSqr6Jt1A
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18.03.2022 11:10 Відповісти
Тобто в Британії де діє легендарне Мі6 бул дозволено працювати росії тудей? Це якийсь театр абсурду!
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18.03.2022 11:12 Відповісти
Russia Today, иди нах*й!
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18.03.2022 11:12 Відповісти
кацапы уже грозят ударить по Грузии за отказ к доступу к каким то *лабораториям*ну типа коморов камекадзе против кацапов
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18.03.2022 11:14 Відповісти
НечемИКем уже удорять.не зря ********** пытается о чёмто договариватся.
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18.03.2022 11:18 Відповісти
И только сейчас они это сделали . Да это надо было полгода назад сделать минимум. Как же они долго раздупляются ...
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18.03.2022 11:14 Відповісти
Ніяк неможу найти інфу про стосунки 95 кварталу з москалями із початку війни. Що зі свтами, роялті і т.д. ?
Роздумуючи, дійшов висновку: це ніщо інше як спецоперація ОПи. Сватами,вони (ОПа) вміло продовжують зомбувапти рузький мізок і психіку і це буде одною із цеглин в перемозі над московією.
Ну а роялті- роялти это совсем другое, это не то о чем вы подумали.
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18.03.2022 11:17 Відповісти
Шел 23-й день войны.
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18.03.2022 11:28 Відповісти
 
 