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Євросоюз надав Україні другий транш у розмірі 300 мільйонів євро

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

транш,евросоюз

Україна отримала 300 млн євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги. ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", – заявив він.

Домбровскіс зазначив, що вперше в історії ЄС фінансуватиме купівлю та доставку зброї в країну, на яку здійснюється агресія.

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Эх Европка,что такое 300млн. в такой кровавой войне?????
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18.03.2022 11:47 Відповісти
Европейские хозяйки дома готовят на российском газе - НА КРОВАВОМ ГАЗЕ
Чтобы до европейцев жто дошло - нужна острая карикатура и на англ языке , сброшенная в интернет
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18.03.2022 11:48 Відповісти
я надіюсь, що ці транші, надані під час війни, повертати не доведеться, чи все-таки це кредити?
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18.03.2022 11:55 Відповісти
І куди можновладці ті гроші дівають? Якщо бійці з фронту постійно просять громадян скинутися то на машину, то на дрон..
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18.03.2022 18:33 Відповісти
 
 