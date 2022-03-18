Євросоюз надав Україні другий транш у розмірі 300 мільйонів євро
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Україна отримала 300 млн євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
"Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги. ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", – заявив він.
Домбровскіс зазначив, що вперше в історії ЄС фінансуватиме купівлю та доставку зброї в країну, на яку здійснюється агресія.
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Чтобы до европейцев жто дошло - нужна острая карикатура и на англ языке , сброшенная в интернет