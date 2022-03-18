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Упродовж години Путін проведе оперативну нараду з членами Радбезу, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Упродовж години президент проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков журналістам.

"Або він сам, або ми повідомимо вам теми, які стосуватимуться цього заходу", - додав представник Кремля.

Читайте також: Путін у розмові з Ердоганом озвучив список вимог до України

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
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18.03.2022 12:04
+43
Сталкер


@ValBodin

·
16 ч



Почитал комменты россиян под мега толерантным обращением к этим идиотам Арнольда Шварценеггера.
Буду краток. Эту биомассу не вылечить даже электричеством.
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18.03.2022 12:05
+27
Наверно ЯО будет грозит. Больше аргументов у него не осталось
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18.03.2022 12:05
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18.03.2022 12:04 Відповісти
нет, конечно. Дидов на Берлин собирать будут
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18.03.2022 12:06 Відповісти
дедов -оленеводов
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18.03.2022 12:11 Відповісти
без шансов. ты физиономию Хйла видел? имя у него тоже соответствует. да и возраст - мозги уже не перестроятся. если свои "коллеги" не угостят чем, то он "коллег" угостит.
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18.03.2022 12:20 Відповісти
Могу ввести военное положение не зря элита на ноги дала
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18.03.2022 12:05 Відповісти
можуть.напевно літаками літали як взнавали як настроєніє в обществє..а взагалі хрен його знає...Там всьо засекречено..Не те що у нас ..і відео і фото..виложують в соц мережі..сусід навіть знає ,шо, хто ,де ,пернув
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18.03.2022 12:08 Відповісти
Так на їх території жодного іноземного солдата, який військовий стан?
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18.03.2022 12:11 Відповісти
Привезуть полоненихдадуть автомт,або взірвуть щось.ви сумніваєтесь?
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18.03.2022 12:16 Відповісти
Обсуждение, что брать в тюрьму, В Гаагу!
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18.03.2022 12:05 Відповісти
значить будуть інтесивні обстріли
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Борислав Береза

Мне удалось только что пообщаться с несколькими международными юристами высочайшего уровня. Они говорят, что заявление Пескова о том, что Россия не будет исполнять решение Международного суда ООН не просто вызывающе, но и будет иметь последствия. Дело в том, что само решение Международного суда Организации Объединенных Наций, который обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину и неотложно вывести войска, является беспрецедентным. Единственное схожее решение было в одном из военных конфликтов между Камборджией и Таиландом, но тогда шла речь о создании, демилитаризованной зоны между сторонами конфликта «чтобы обеспечить, чтобы никакого непоправимого ущерба не было нанесено людям или собственности». Обе стороны подчинились, зона была создана и смертельная фаза конфликта тогда закончилась. Теперь же ситуация совершенно иная. Стране участнице конфликта озвучивают решение, а она это решение игнорирует. Значит Украина должна далее сделать несколько официальных шагов.

И теперь, этот вопрос будет поднят на Совбезе ООН. В этот раз у РФ не будет права вето. Статья 27.3 Статута ООН прямо лишает право голоса страну участницу спора. А это определение теперь есть в решении суда. Важно, как поведёт себя Китай. Но даже если он решит блокировать решение Совбеза, то вопрос будет вынесен на Генасамблею ООН. При этом надо напомнить, что в последний раз 2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла в резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призвала тогда Москву немедленно вывести все силы из Украины. 141 голосом. И вот тут самое интересное. Дело в том, что теперь после обращения Украины ГА ООН может принять решение о введении миротворцев. Голоса сегодня есть. И тогда Путину придётся решать готов ли он воевать со всем миром и сгореть в пожаре войны или он пойдёт на попятую. Но это один из лучших сценариев сегодня для принуждения Путина прекратить обстреливать Украину и бомбить города. ООН вынуждена будет идти на жёсткий сценарий, если не хочет повторить судьбу импотентной Лиги Наций.

Это хороший сценарий и такими же правовыми методами можно добиться не только прекращения огня, но и прописывания решения о принудителных репарациях России в пользу Украины. Напоминаю, что репарации - это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Потому что пока нет механизмов и решений судов о передаче, как репараций, Украине арестованных средств того же Центробанка РФ. Эти деньги арестованы, но не конфискованы. Значит пока они не могут быть перечислены на счета Украины. А этим надо заниматься уже сегодня. И уже сегодня стоит подготавливать правовую базу для получения этих средств, которые пойдут на восстановление Украины и на компенсации ущерба. Кстати, ущерб тоже надо считать, а не озвучивать на глаз. Ведь объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом, а не на основании чьих-то громких слов.

В общем, если власть захочет воспользоваться этим сценарием, который родился в дискуссии с юристами-международниками, то я буду рад. Нам не жалко, если это поможет прекратить бомбёжки украинских городов и не сдать наши позиции.
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18.03.2022 12:05 Відповісти
но и будет иметь последствия.? Які уточніть? І Коли ті паслєдсвія,будуть?
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18.03.2022 12:10 Відповісти
Так прочитай коммент а не только название.
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18.03.2022 12:26 Відповісти
Ввод миротворцев подразумевает вывод войск и освобождение оккупир территорий? Чисто вопрос.
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18.03.2022 12:33 Відповісти
ХА ХА ХА!!!ПРОВЕДИТЕ *********** ДО МАВЗОЛЕЯ!!!
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Сталкер


@ValBodin

·
16 ч



Почитал комменты россиян под мега толерантным обращением к этим идиотам Арнольда Шварценеггера.
Буду краток. Эту биомассу не вылечить даже электричеством.
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Можна - головне обрати потрібний вольтаж й правильно під"єднати електроди...))
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18.03.2022 12:09 Відповісти
Поможет,если будет 381,5 вольта?
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18.03.2022 12:10 Відповісти
150 кВ.На одну хвилину.
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18.03.2022 12:32 Відповісти
я вчора рашистам теж писав...кажу шо Шварцнегер, тоже нацист бо підтримує Україну?
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18.03.2022 12:12 Відповісти
Странно что Вы. все еще этому удивляетесь.у них по телевизору победобесие 20 лет нон-стоп.Повторюсь.лапти в рваных. обосранных трусах будут последнюю репу догрызть у телевизора и вместе с ним всех побеждать.
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18.03.2022 12:31 Відповісти
что пишут?
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18.03.2022 12:32 Відповісти
+ 100 лайков
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18.03.2022 14:52 Відповісти
Є надія що це буде його остання...
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Наверно ЯО будет грозит. Больше аргументов у него не осталось
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18.03.2022 12:05 Відповісти
Теж так думаю
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18.03.2022 12:07 Відповісти
він вже горозив..СНН писало
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18.03.2022 12:15 Відповісти
будут обсуждать кого сделать крайним?!
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18.03.2022 12:06 Відповісти
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18.03.2022 12:06 Відповісти
Мы долго призывали мир к добру, нас не услышали, поэтому мы в..бем ядерной ракетой по Варшаве!?
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18.03.2022 12:06 Відповісти
Возможно. Аргументов больше нет у него
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18.03.2022 12:07 Відповісти
Я бы на месте Шольца задумался... Рейстаг все-таки в Берлине, а не в Варшаве.
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18.03.2022 12:10 Відповісти
Удавку лучше бы сзади накинули бункерному крысенышу.
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18.03.2022 12:07 Відповісти
Забегали по бункеру маленькие ножки.
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18.03.2022 12:07 Відповісти
прощальна нарада?
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18.03.2022 12:08 Відповісти
достаточно одной таблєткі
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18.03.2022 12:29 Відповісти
Дозвіл на використання ЯО?
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18.03.2022 12:08 Відповісти
Авербух Максим


@rus_analit

·
5 ч



14.03 встреча Салливана и Ян Цзечи
16.03 -по данным "Бильд" - летящий в Пекин самолет Лаврова развернулся и вернулся в Москву. 17.03 Китай не поддержал РФ в СБ ООН и РФ пришлось отказаться от внесения резолюции о гуманитарной ситуации на Украине
18.03 переговоры Байдена и Си
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18.03.2022 12:09 Відповісти
Мабуть зовсім погано йдуть справи в "другої" армії світу.
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18.03.2022 12:09 Відповісти
Проводи-не проводи наради а надо из Украины ******** и чем скорей тем лучше ,ну или всё ватное воинство отправится по домам грузом 200 ..
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18.03.2022 12:09 Відповісти
Что они там еще удумают? Шарахнуть по нам ядерной бомбой?
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18.03.2022 12:10 Відповісти
Навіщо їм бомба? Вони дві українські АЕС контролюють. Вигідніше інсценувати провокацію і влаштувати якусь аварію
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18.03.2022 13:11 Відповісти
Кокс подвезли, сейчас затянутся и до вечера будут вопли о биндеравцах и полете на Марс.
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18.03.2022 12:10 Відповісти
спілкуватися з йо.нутим, засцяним аватаром-голограмою - це так душевно, так по-рузге
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18.03.2022 12:10 Відповісти
*****, *****, как много в этом пуке ....
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18.03.2022 12:11 Відповісти
Застрелился бы.
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18.03.2022 12:12 Відповісти
Буде трясти іржавою ядерною єлдою, я думаю.
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18.03.2022 12:14 Відповісти
будуть ***** *******? ***** ці новини тут? нам про ***** тільки одна новина цікава, коли воно здохне
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18.03.2022 12:16 Відповісти
Непонемаю как одна ТВАРЬ ПУТИНХУЙЛО может так довести до полного дегенеративного состояни всей своей страны!**** вложи не в танки а сделай поРашу АРАБСКИМИ ЭМИРАТАМИ!!!Где по ляму тачьки выбрасывают!!!путин ГНИЛЬ
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18.03.2022 12:16 Відповісти
Слава Богу в Україні! Ось і початок дії Господа ! Спостерігаємо славу Всевишнього!
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18.03.2022 12:18 Відповісти
выйдет такой путин весь в золотых одеждах и начнет стихами говорить.. а потом закатит гейвечеринку с присутствующими... песков будет вынужден сбрить усы
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18.03.2022 12:19 Відповісти
Конечно есть страх об использовании ЯО. Но, как это "продадут" своим баранам в стране. Там же по СМИ у них всё хорошо, всё идёт по плану
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18.03.2022 12:19 Відповісти
Їзнє яо це наші аес
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18.03.2022 13:13 Відповісти
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18.03.2022 12:19 Відповісти
Виглядає як якесь провидіння, але саме 23 лютого я подивився цю, безумовно, культову стрічку. Просто зносить дах, особливо з огляду на ******* події. Всім раджу.
Стрічка Бункер (Downfall) 2004 року.
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18.03.2022 12:51 Відповісти
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18.03.2022 12:20 Відповісти
кремль,путін,тре писати з маленької літери! https://www.facebook.com/MKIPUkraine/posts/277052487912312
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18.03.2022 12:21 Відповісти
*****,здохни та згори в пеклі,мразота проклята!
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18.03.2022 12:21 Відповісти
а ми поки свинособак продовжимо нищити
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18.03.2022 12:24 Відповісти
А что, элита не может сговориться и забетонировать выход с бункера?
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18.03.2022 12:26 Відповісти
Объявит всеобщую мобилизацию?
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18.03.2022 12:27 Відповісти
Они понимают что пока Украину вооружает запад, нас не победить. Полагаю готовят привентивный ядерный удар по ближайшим странам Польша, Латвия.
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18.03.2022 12:29 Відповісти
по нам проще
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Голограма буде сидіти за 20и метровим столом?
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18.03.2022 12:30 Відповісти
Орки заканчиваются, пора объявлять мобилизацию.
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Значить скоро десь на каширському рване
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18.03.2022 12:51 Відповісти
Підірвіть ту ****** кодлу! весь їхній родбез!
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18.03.2022 12:59 Відповісти
ну що... стола не буде, буде телезвернення.
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18.03.2022 13:01 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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18.03.2022 13:02 Відповісти
Могут разрешить бомбить конвои мз соседних стран
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18.03.2022 13:03 Відповісти
Ссут что войну проигрывают Значит будут бомбить бомбами трусливые собаки.
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18.03.2022 13:26 Відповісти
эти подлые глазки путина на фото.

опущенные веки и поднятые бровки.

признак подлых людей.
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18.03.2022 13:53 Відповісти
Може вони там грохнуть один одного, а що, можна ж помрі'яти
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18.03.2022 14:17 Відповісти
це написало фуйло
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18.03.2022 14:57 Відповісти
 
 