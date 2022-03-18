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Упродовж години Путін проведе оперативну нараду з членами Радбезу, - Пєсков
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Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ
Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Упродовж години президент проведе оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки", - сказав Пєсков журналістам.
"Або він сам, або ми повідомимо вам теми, які стосуватимуться цього заходу", - додав представник Кремля.
Топ коментарі
+53 Перехватчик
показати весь коментар18.03.2022 12:04
+43 Перехватчик
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+27 Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар18.03.2022 12:05
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Мне удалось только что пообщаться с несколькими международными юристами высочайшего уровня. Они говорят, что заявление Пескова о том, что Россия не будет исполнять решение Международного суда ООН не просто вызывающе, но и будет иметь последствия. Дело в том, что само решение Международного суда Организации Объединенных Наций, который обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину и неотложно вывести войска, является беспрецедентным. Единственное схожее решение было в одном из военных конфликтов между Камборджией и Таиландом, но тогда шла речь о создании, демилитаризованной зоны между сторонами конфликта «чтобы обеспечить, чтобы никакого непоправимого ущерба не было нанесено людям или собственности». Обе стороны подчинились, зона была создана и смертельная фаза конфликта тогда закончилась. Теперь же ситуация совершенно иная. Стране участнице конфликта озвучивают решение, а она это решение игнорирует. Значит Украина должна далее сделать несколько официальных шагов.
И теперь, этот вопрос будет поднят на Совбезе ООН. В этот раз у РФ не будет права вето. Статья 27.3 Статута ООН прямо лишает право голоса страну участницу спора. А это определение теперь есть в решении суда. Важно, как поведёт себя Китай. Но даже если он решит блокировать решение Совбеза, то вопрос будет вынесен на Генасамблею ООН. При этом надо напомнить, что в последний раз 2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла в резолюцию, в которой осуждает вторжение России в Украину и призвала тогда Москву немедленно вывести все силы из Украины. 141 голосом. И вот тут самое интересное. Дело в том, что теперь после обращения Украины ГА ООН может принять решение о введении миротворцев. Голоса сегодня есть. И тогда Путину придётся решать готов ли он воевать со всем миром и сгореть в пожаре войны или он пойдёт на попятую. Но это один из лучших сценариев сегодня для принуждения Путина прекратить обстреливать Украину и бомбить города. ООН вынуждена будет идти на жёсткий сценарий, если не хочет повторить судьбу импотентной Лиги Наций.
Это хороший сценарий и такими же правовыми методами можно добиться не только прекращения огня, но и прописывания решения о принудителных репарациях России в пользу Украины. Напоминаю, что репарации - это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Потому что пока нет механизмов и решений судов о передаче, как репараций, Украине арестованных средств того же Центробанка РФ. Эти деньги арестованы, но не конфискованы. Значит пока они не могут быть перечислены на счета Украины. А этим надо заниматься уже сегодня. И уже сегодня стоит подготавливать правовую базу для получения этих средств, которые пойдут на восстановление Украины и на компенсации ущерба. Кстати, ущерб тоже надо считать, а не озвучивать на глаз. Ведь объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом, а не на основании чьих-то громких слов.
В общем, если власть захочет воспользоваться этим сценарием, который родился в дискуссии с юристами-международниками, то я буду рад. Нам не жалко, если это поможет прекратить бомбёжки украинских городов и не сдать наши позиции.
@ValBodin
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16 ч
Почитал комменты россиян под мега толерантным обращением к этим идиотам Арнольда Шварценеггера.
Буду краток. Эту биомассу не вылечить даже электричеством.
@rus_analit
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5 ч
14.03 встреча Салливана и Ян Цзечи
16.03 -по данным "Бильд" - летящий в Пекин самолет Лаврова развернулся и вернулся в Москву. 17.03 Китай не поддержал РФ в СБ ООН и РФ пришлось отказаться от внесения резолюции о гуманитарной ситуации на Украине
18.03 переговоры Байдена и Си
Стрічка Бункер (Downfall) 2004 року.
опущенные веки и поднятые бровки.
признак подлых людей.