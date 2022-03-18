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Триває збір на надійне авто для одного з підрозділів ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

саввон

Один з підрозділів ЗСУ, який захищає Україну на Донбасі, потребує надійного авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав воїн Vadym Savvon.

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Допис датується 25 лютого, однак за інформацією редакції допомога цьому підрозділу все ще актуальна.

"Виходячи з постулату що ми навіть під час військового стану у цивільних нічого вилучати не будемо, я вам прямо зараз, останній раз нагадую:

Знайомий мені підрозділ, з бійцями якого я вже півтора року як з рідними, ще "на позавчора", з січня місяця, від першого дня в зоні ООС, нуждається в піджопному, швидкому та надійному транспорті, - повідомив боєць.

Отриманий в бригаді нівашевролєт справно відповідає своєму російському походженню і цілком годен носити назву нівадівєрсант бо вже зіжрав на безкінечні ремонти біля 8тис.грн спільнокошту бійців.

Не буду перечислять всіх волонтерів, до яких звертався з цим питанням. Можете уявити, яке у них зараз навантаження, тому поки це безрезультатно. По моєму проханню друзі оголосили збір коштів. Він більш менш успішний, в основному це пожертви людей яких знаю багато років особисто. На даний момент є 700 $ та трохи більше 11 тис.грн.

Чув про патреони, вся таке, на що зараз просто фізично нема часу, і виходячи з другого постулату що військові всім забезпечені(так і є) і не мають права вимагати кошти, я оголошую останнє прохання: 7 травня мені 50".

Бажаючі кинути гривню на ювілей, на ДНр цьому несповнарозуму диваку в вистіраному камуфляжі, будь ласка, сюди:

Карта: 5168745605469854

Саввон Вадим Миколайович

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"Всьо до копійки піде на підрозділ. В першу чергу на авто. Навіть новий мультікам собі не куплю. В старому пройшов літо 2014, Іловайськ, полон. Прикипів він до мене", - підсумував він.
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Топ коментарі
+4
У нас в подземном паркинге в многоэтажке стоит около 30 джипов !!! Многие покрыты слоем пыли (хозяева давно живут на западе а квартиры сдают и машины тут оставили).
******!!! Почему военная администрация в условиях войны не забирает эти джипы для ВСУ?
Бояться что толстосумы и чиновники взяточники обидятся на Киевскую власть за реквизицию машин? Или что?
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18.03.2022 12:53
+3
Ашо у киви Шуфрича Рабиновича или Медвечука нет автомобилей в гараже?
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18.03.2022 12:46
+2
по львову видел десятки развалюх на непонятных номерах. оказалось это евробляхи, которые в европе отдают бесплатно и у нас ставят на регистрацию для нужд армии и теробороны тоже бесплатно.. обратитесь во львов. найдем.
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18.03.2022 12:37
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Та пля с польши куча непотребу
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18.03.2022 12:32 Відповісти
Вадим - даешь заявку в военкомат, он тебе дает машину, которая на учете у юр лиц, можно даже с водителем, никого не ущемляете, в чем проблема???
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18.03.2022 12:35 Відповісти
по львову видел десятки развалюх на непонятных номерах. оказалось это евробляхи, которые в европе отдают бесплатно и у нас ставят на регистрацию для нужд армии и теробороны тоже бесплатно.. обратитесь во львов. найдем.
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18.03.2022 12:37 Відповісти
Ашо у киви Шуфрича Рабиновича или Медвечука нет автомобилей в гараже?
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18.03.2022 12:46 Відповісти
У нас в подземном паркинге в многоэтажке стоит около 30 джипов !!! Многие покрыты слоем пыли (хозяева давно живут на западе а квартиры сдают и машины тут оставили).
******!!! Почему военная администрация в условиях войны не забирает эти джипы для ВСУ?
Бояться что толстосумы и чиновники взяточники обидятся на Киевскую власть за реквизицию машин? Или что?
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18.03.2022 12:53 Відповісти
А в цей час: ДБР сидить у тилу і просить військові премії
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18.03.2022 12:54 Відповісти
А от і є підходяще авто для армії: "На початку року програма журналістських розслідувань "СХЕМИ" повідомляла, що Директор ДБР їздить на спеціалізованому елітному позашляховику на номерних знаках прикриття, купленому за держкошт вартістю один мільйон вісімсот тисяч гривень. За словами журналістів, його закупівлю пояснювали потребою у "спеціалізованому оперативному" транспорті для цілей ДБР"
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18.03.2022 12:55 Відповісти
Я жертвую гроші на армію, але мене починає бісити те, що всілякі багаті уроди копійки не дали на армію, у них не забирають нічого на потреби армії під час війни. У нас підписані закони про колаборантів та будь яку підтримку чи виправдання кацапської агресії, а жодної справи немає, вся партія петушарія вже мала сидіти з конфіскацією, як і половина з опзж та слуг олігархів
Я хочу бачити як у них конфіскують, я хочу чути як наприклад Коломойша пожертвував награбовані мільйони на армію. А таких як коломойша у нас тисячі мільярдерів та мільйонерів
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18.03.2022 13:30 Відповісти
Хай жлоб Зеленський хоч раз щось дасть, в простих людей зараз немає грошей. Хай депутати скинуться.
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18.03.2022 13:44 Відповісти
Я теж такої думки, нехай почне з себе, та запустить флешмоб - допоможи армії мільйоном і передасть наприклад своєму дружбану коломойші
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18.03.2022 14:09 Відповісти
челендж ЗЕмільйон, ой ЄМільйон
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18.03.2022 14:10 Відповісти
У колаборантів треба майно конфісковувати та передавати в Армію.
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18.03.2022 13:57 Відповісти
Перевірив в неті, норм.чел, простий роботяга, атовець, патріот. Переказав з пенсії скільки міг. Це благодійність, даєш аби дати. Кошти МО, спецрахунки НБУ йдуть на дорогі речі - грош.забезпеч., пальне, харчування сотні тисяч бійців, мільйони шт. ***********.
Ну хто допоможе простому солдату, якщо не прості люди.
Я теж розумію що є рота, батальйон, бригада - в них своє бачення. У відділенні, взводі свої проблеми - як підвезти кілька ящиків бк, швидко перевезти тяжкий кулемет з одного місця в інші.
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18.03.2022 13:57 Відповісти
 
 