Триває збір на надійне авто для одного з підрозділів ЗСУ
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Один з підрозділів ЗСУ, який захищає Україну на Донбасі, потребує надійного авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав воїн Vadym Savvon.
Допис датується 25 лютого, однак за інформацією редакції допомога цьому підрозділу все ще актуальна.
"Виходячи з постулату що ми навіть під час військового стану у цивільних нічого вилучати не будемо, я вам прямо зараз, останній раз нагадую:
Знайомий мені підрозділ, з бійцями якого я вже півтора року як з рідними, ще "на позавчора", з січня місяця, від першого дня в зоні ООС, нуждається в піджопному, швидкому та надійному транспорті, - повідомив боєць.
Отриманий в бригаді нівашевролєт справно відповідає своєму російському походженню і цілком годен носити назву нівадівєрсант бо вже зіжрав на безкінечні ремонти біля 8тис.грн спільнокошту бійців.
Не буду перечислять всіх волонтерів, до яких звертався з цим питанням. Можете уявити, яке у них зараз навантаження, тому поки це безрезультатно. По моєму проханню друзі оголосили збір коштів. Він більш менш успішний, в основному це пожертви людей яких знаю багато років особисто. На даний момент є 700 $ та трохи більше 11 тис.грн.
Чув про патреони, вся таке, на що зараз просто фізично нема часу, і виходячи з другого постулату що військові всім забезпечені(так і є) і не мають права вимагати кошти, я оголошую останнє прохання: 7 травня мені 50".
Бажаючі кинути гривню на ювілей, на ДНр цьому несповнарозуму диваку в вистіраному камуфляжі, будь ласка, сюди:
Карта: 5168745605469854
Саввон Вадим Миколайович
"Всьо до копійки піде на підрозділ. В першу чергу на авто. Навіть новий мультікам собі не куплю. В старому пройшов літо 2014, Іловайськ, полон. Прикипів він до мене", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
******!!! Почему военная администрация в условиях войны не забирает эти джипы для ВСУ?
Бояться что толстосумы и чиновники взяточники обидятся на Киевскую власть за реквизицию машин? Или что?
Я хочу бачити як у них конфіскують, я хочу чути як наприклад Коломойша пожертвував награбовані мільйони на армію. А таких як коломойша у нас тисячі мільярдерів та мільйонерів
Ну хто допоможе простому солдату, якщо не прості люди.
Я теж розумію що є рота, батальйон, бригада - в них своє бачення. У відділенні, взводі свої проблеми - як підвезти кілька ящиків бк, швидко перевезти тяжкий кулемет з одного місця в інші.