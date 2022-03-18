Представники України затягують перемовини, висуваючи нові нереалістичні пропозиції, - Путін

Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом відбулася з ініціативи німецької сторони.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Кремля.

Як зазначається, Путін під час бесіди назвав нереалістичними вимоги, що висуваються на переговорах українською стороною.

"Продовжено обговорення ситуації навколо України", - йдеться у повідомленні. Як заявили в пресслужбі, Путін виклав оцінки ходу переговорів російських та українських представників, що ведуться у відеоформаті.

"Відзначено, що київський режим прагне всіляко затягнути переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції. Тим не менш, російська сторона готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів", - цитує Путіна його пресслужба.

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Крім того, як зазначається, Путін звинуватив українських військових у нібито ракетних обстрілах житлових кварталів Донецька та Макіївки. Про обстріли житлових кварталів неокупованої території України та масштабні людські жертви внаслідок російських обстрілів Путін, втім, не згадав.