Представники України затягують перемовини, висуваючи нові нереалістичні пропозиції, - Путін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом відбулася з ініціативи німецької сторони.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Кремля.
Як зазначається, Путін під час бесіди назвав нереалістичними вимоги, що висуваються на переговорах українською стороною.
"Продовжено обговорення ситуації навколо України", - йдеться у повідомленні. Як заявили в пресслужбі, Путін виклав оцінки ходу переговорів російських та українських представників, що ведуться у відеоформаті.
"Відзначено, що київський режим прагне всіляко затягнути переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції. Тим не менш, російська сторона готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів", - цитує Путіна його пресслужба.
Крім того, як зазначається, Путін звинуватив українських військових у нібито ракетних обстрілах житлових кварталів Донецька та Макіївки. Про обстріли житлових кварталів неокупованої території України та масштабні людські жертви внаслідок російських обстрілів Путін, втім, не згадав.
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а вимоги щодо денацифінації (тобто самовипилу) українського народу - це те, на що ми маємо погодитися.
якраз бігом, з вискоком
дебіл
Или получить новые инструкции от Хозяина?
І тут же ***** йому позвонив...
А гітлеропутін таки каже правду.
Як можна вивести розкиданих по полям частини "сруССького солдата"?
Так,зібрати і вивеЗти можливо,а от вивести,то Україна ставить дуже важкі умови.🤔🤓
А, я понял, он использует тактику симметричных ответов. Мы говорим, что россия выдвигает невыполнимые требования, а он в ответ заявляет, что Украина выдвигает невыполнимые требования.
на это нужно требовать выход россии с ОДКБ
- путин требует отказ Украины от оружия, которое может угрожать россии
на это нужно требовать отказ россии от оружия, которое может угрожать украине
- путин требует принять русский вторым государтсвенным
на это нужно требовать признать украинский вторым государственным в россии
- путин требует отдать крым и донбасс россии
на это нужно требовать вернуть крым и донбасс, и отдать кубань украине.