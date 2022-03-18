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Представники України затягують перемовини, висуваючи нові нереалістичні пропозиції, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом відбулася з ініціативи німецької сторони.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, повідомила пресслужба Кремля.

Як зазначається, Путін під час бесіди назвав нереалістичними вимоги, що висуваються на переговорах українською стороною.

"Продовжено обговорення ситуації навколо України", - йдеться у повідомленні. Як заявили в пресслужбі, Путін виклав оцінки ходу переговорів російських та українських представників, що ведуться у відеоформаті.

"Відзначено, що київський режим прагне всіляко затягнути переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції. Тим не менш, російська сторона готова продовжити пошук розв'язок у руслі своїх добре відомих принципових підходів", - цитує Путіна його пресслужба.

Також читайте: Кулеба про перемовини з РФ: "Російська дипломатія перебуває приблизно в такому ж стані, як російські збройні сили"

Крім того, як зазначається, Путін звинуватив українських військових у нібито ракетних обстрілах житлових кварталів Донецька та Макіївки. Про обстріли житлових кварталів неокупованої території України та масштабні людські жертви внаслідок російських обстрілів Путін, втім, не згадав.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+52
О Х"ло вже розповідає, що Україна затягую перемови, мабуть рашкованам зовсім туго стає
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18.03.2022 12:31
+43
Чем больше кацапов сдохнет в Украине, тем больше очешуительных историй из бункера мы услышим.
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18.03.2022 12:32
+41
Пора кончать с бесноватым.
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18.03.2022 12:32
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О Х"ло вже розповідає, що Україна затягую перемови, мабуть рашкованам зовсім туго стає
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18.03.2022 12:31 Відповісти
Воно незнає наяку пательню яйця поклас ти. Яєшня глазунья
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Це правильно, затягувати й затягувати, поки Х'ло там не грохнуть....
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18.03.2022 12:49 Відповісти
Ху@ло это ты затягиваешь с переселением в АД ушлебок...
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18.03.2022 13:07 Відповісти
это значит кабзда **********
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18.03.2022 13:10 Відповісти
как 2015-2016 под дебальцовом
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18.03.2022 13:11 Відповісти
только наоборот
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18.03.2022 13:12 Відповісти
Головне: стати в вірну Позу
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18.03.2022 12:31 Відповісти
ага
а вимоги щодо денацифінації (тобто самовипилу) українського народу - це те, на що ми маємо погодитися.
якраз бігом, з вискоком

дебіл
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18.03.2022 12:31 Відповісти
Пора кончать с бесноватым.
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18.03.2022 12:32 Відповісти
коли ж воно вже здохне....
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18.03.2022 12:32 Відповісти
Хтось має йому в цьому допомогти
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18.03.2022 12:42 Відповісти
це був бинайкращий вихід для підарстана на цей день, однак набагато цікавіше було б, щоб його суди як злочинця, щоб воно сиділо в клітці, і отримав довічне, для нього і для кацапні це буде найбільше прииження і найгірше покарання. бо якщо здохне, вони відразу морду кірпічом і типа "ета ні ми, ета всьо он."
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18.03.2022 15:37 Відповісти
Чем больше кацапов сдохнет в Украине, тем больше очешуительных историй из бункера мы услышим.
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18.03.2022 12:32 Відповісти
***..там дійсно не залишилось ні одного адекватного в кремлі шоб )(уйла грохнути
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18.03.2022 12:34 Відповісти
на теренах України. )(уйло вирішує великі геополічні завдання...охреніти
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18.03.2022 12:33 Відповісти
***** тобі *****
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Дебіли бл:я. Кацапи ідіть следом за кораблем
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18.03.2022 12:33 Відповісти
Х..ло держи флакон новичка в кармане твой труп уже подванивает.
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18.03.2022 12:33 Відповісти
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18.03.2022 12:34 Відповісти
Переведя его слова на нормальный язык-война будет продолжаться ,пока я не достигну полного уничтожения Украины.
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18.03.2022 12:35 Відповісти
Саме так.
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18.03.2022 12:37 Відповісти
*пока я не достигну полного уничтожения России.
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18.03.2022 12:44 Відповісти
А самі перемовини для агресора як тактична перевага для посилення своїх позицій
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18.03.2022 13:45 Відповісти
ПТН ПНХ
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18.03.2022 12:35 Відповісти
***** ты свое мясо которое воняет по всем полям и дорогам будешь забирать с Украины или нет? Ато кацапские мамаши уже жрать хотят
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18.03.2022 12:36 Відповісти
Завтра вони будуть забороняти себе мочити. Хто їх буде слухати? З С-300 прийшли від них і здохнете!
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18.03.2022 12:36 Відповісти
***** не поблагодорило Шольца за защиту расеян в Германии?
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18.03.2022 12:37 Відповісти
Я не понимаю смысла этих звонков. Убедиться, что Хло все еще Хло?
Или получить новые инструкции от Хозяина?
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18.03.2022 12:38 Відповісти
***** сам позвонив
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18.03.2022 12:40 Відповісти
Пошел ***** убийца.
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18.03.2022 12:38 Відповісти
шо за *****,якщо погуглити кацапські міста з макдональдсами то виявляється багато з їх відкриті до цих пір
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18.03.2022 12:39 Відповісти
а де ти знайдеш не ледащого кацапа,який полізе знімати вивіску? так і буде макдональдс,навіть якщо там парену репу продавати будуть
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Вчора Зеленський поставив раком всю Німеччину. Шольц вчора сьогодні отримав прочухана в твіттері.
І тут же ***** йому позвонив...
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18.03.2022 12:39 Відповісти
Відволікають щ
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18.03.2022 12:39 Відповісти
Единственное "реалистичное" требование для этого недомерка - это если Украина сложит оружие и сдастся, то есть смерть Украины.
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18.03.2022 12:40 Відповісти
Дякуємо переговорникам що легалізовують такі закидони, ще підпишіть там щось
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18.03.2022 12:40 Відповісти
гопник продолжает быковать...ну-ну
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18.03.2022 12:41 Відповісти
У ***** истерика. Скоро нужно парад на девятое мая показывать в Масквабаде а вся техника и армия обгорелая валяется в Украине. Придется бульбашей и танжиков одевать в руцкую форму и по красной площади на тягачах везти у нитазы и трактора как на Беларашке Лука делает
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Після перемоги пропоную провести полонених орків по Києву по такому сценарію: в голові колони іде трактор ромів і тягне танк орків, потім ідуть драні орки а останнім шагає отот пузатий пілот з уламком свого літака. Колону по краям супроводжують наші дівчата вояки з бесбольними бітами. Ну це як варіант.
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18.03.2022 12:59 Відповісти
тобто українські нові пропозиції "нереалістичні пропозиції" - вивід військ орди з території України, а ******* пропозиції знищити Україну - реалістичні. Ну-ну.
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Слова пуйла не стоят воздуха, которыми они говорятся.
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18.03.2022 12:46 Відповісти
Шольц явно набивається до наглядової ради Газпрому.
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Не, вы твари ещё не готовы ,но будете готовы и ВСЕ требования Украины станут вполне понятными и приемлемыми ,от ещё тысяч десять вас утилизируем и будем посмотреть ...
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18.03.2022 12:41 Відповісти
Оно ***** до переговоров может не дожить,уже есть рука которая разобьет на куски его жбан!
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18.03.2022 12:43 Відповісти
А що ці продажні шольци хотіли почути від йо.нутого на всю голову мудака?
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18.03.2022 12:44 Відповісти
Україна вимагає вивести збройні сили ZZ з України.
А гітлеропутін таки каже правду.
Як можна вивести розкиданих по полям частини "сруССького солдата"?
Так,зібрати і вивеЗти можливо,а от вивести,то Україна ставить дуже важкі умови.🤔🤓
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18.03.2022 12:44 Відповісти
Бо проклят хто покладає свої надії на людину, а не на Господа! Шольц шукає шляхи зради України! Слава Богу в Україні! Героям шана! Чекаємо втручання Всевишнього у наше спасіння у понеділок!
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18.03.2022 12:45 Відповісти
Путін -***** мразь лживая! Смерть рашистським окупантам! Слава ЗСУ!!!
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18.03.2022 12:46 Відповісти
putin ***** lalalalalalalala
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18.03.2022 12:52 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.03.2022 12:53 Відповісти
*****:Ну че они не здаються? Украина: нам спешить некуда
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18.03.2022 12:58 Відповісти
Это путин выдвигает невыполнимые требавания!

А, я понял, он использует тактику симметричных ответов. Мы говорим, что россия выдвигает невыполнимые требования, а он в ответ заявляет, что Украина выдвигает невыполнимые требования.
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18.03.2022 12:58 Відповісти
Ну вот эти переговоры, что сейчас, они напоминают минские договоренности. Русня не идет ни на какие переговоры. Ну если для них требование Украины "пошли нах... с нашей территории" нереалистично, ну какие переговоры?
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18.03.2022 13:02 Відповісти
после общения, даже телефоном, с йо.нутым, прокажёным, хйлом Шольцу нужно продезинфецировать уши и проведать своего психотерапевта (чи шо там у них)..
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18.03.2022 13:03 Відповісти
правильно роблять! кожен день війни кацапія втрачає в 10 раз більше, ніж Україна.
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18.03.2022 13:03 Відповісти
- путин требует не вступления Украины в нато

на это нужно требовать выход россии с ОДКБ

- путин требует отказ Украины от оружия, которое может угрожать россии

на это нужно требовать отказ россии от оружия, которое может угрожать украине

- путин требует принять русский вторым государтсвенным

на это нужно требовать признать украинский вторым государственным в россии

- путин требует отдать крым и донбасс россии

на это нужно требовать вернуть крым и донбасс, и отдать кубань украине.
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18.03.2022 13:06 Відповісти
Взагалі переговори з рашистами чи домовленості не варті навіть паперу на якому підписані ,а вимога одна вивидіть своіх варварів з нашоі землі.
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18.03.2022 13:07 Відповісти
Розв'язали війну і жаліються на затягування переговорів про мир! ДИБІЛИ ***
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18.03.2022 13:22 Відповісти
Коли воно вже здохне, а грусну лошадь і йоршика забере з собою і захерову заодно, що б 2 рази не вставать
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18.03.2022 13:29 Відповісти
Ми согласні підписати бумагу, що ми не будемо нападати на росію! Якщо росія боїться про свою безпеку перед Україною.
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18.03.2022 13:32 Відповісти
А навіщо нам зараз взагалі ці переговори? Мі навіть не перенесли воєнних дій на територію Московії.
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18.03.2022 14:02 Відповісти
Тобто, воно кудись поспішає. Мабуть танки і літаки кінчаються. Але ЗСУ нікуди не торопиться, тому вепс мусить якось перетерпіти.
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18.03.2022 14:09 Відповісти
тєрпі "крававіца"!
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18.03.2022 14:14 Відповісти
як завжди нагла брехня з бункера
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18.03.2022 22:14 Відповісти
 
 