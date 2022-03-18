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армія РФ (13428) війна (56124) Денісова (874) полон (1294)

Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,здалися

Україна не оголошуватиме даних про кількість військовополонених.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених. Потрібно робити все можливе, щоб їх обміняти", - сказала Денісова на брифінгу у п'ятницю.

Проте вона зауважила, що у деяких слідчих ізоляторах є "військовополонені Російської Федерації, російського агресора".

"Ми відстежуватимемо дотримання їхніх прав, тому що нам треба виконувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначила Денісова.

Вона також сподівається, що і російська сторона дотримуватиметься цієї конвенції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських окупантів почали обстрілювати снарядами з інструкцією, як здатися в полон

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
А хіба нам хтось об'являв війну ? В нас нема військовополонених ! Є тільки терористи, а вони не мають відношення до Женевської конвенції.
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18.03.2022 13:25
+25
Які права можуть бути в людей, які порушили навіть правила ООН?
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18.03.2022 13:23
+21
Їхні права залишились в москальщин
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18.03.2022 13:22
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Предупредите об этом бабу которая громко о них верещит!
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18.03.2022 13:21 Відповісти
люсю поставьте в стойло а то у нее рот как помело
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18.03.2022 13:22 Відповісти
Їхні права залишились в москальщин
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18.03.2022 13:22 Відповісти
Які права можуть бути в людей, які порушили навіть правила ООН?
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18.03.2022 13:23 Відповісти
А хіба нам хтось об'являв війну ? В нас нема військовополонених ! Є тільки терористи, а вони не мають відношення до Женевської конвенції.
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18.03.2022 13:25 Відповісти
душе слушно!!!
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18.03.2022 14:35 Відповісти
Навпаки,потрібно вказувати кількість полонених,а то по їхніх змі і телебаченні розказують,що полонених немає,так і вбитих,а їхня армія героїчно виконує свою місію
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18.03.2022 13:26 Відповісти
давайте, гумманисты-женевисты..они по нашим детям бетонобоными бомбами, а мы гумманисты ж.....
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18.03.2022 13:26 Відповісти
цікаво, а з ким "домовилися"?
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18.03.2022 13:26 Відповісти
Не з політтехнологом Зєлєнского,Подоляком.
Той вказав цифру кацапській Мєдузе про біля 600 полонених кацапів
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18.03.2022 14:21 Відповісти
Ви домовились ? Спочатку домовляйтесь з народом України, а потім з ворогом.
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18.03.2022 13:28 Відповісти
Я даже догадываюсь кто запретил разглашать количество кацапских пленых. Дальше будет засекречивание кацапских убитых и секретные договоры с русофашистами и в конце *мирный план (тоесть капитуляция) . Все точь в точь по грузинскому сценарию.
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18.03.2022 13:29 Відповісти
Ти новоявлений експьорд, чи просто, кацапський провокатор?
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18.03.2022 13:37 Відповісти
Так мы уже имеем. Количество убитых перестало расти. Секретные договора тоже какие-то. На кого работает наша власть?
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18.03.2022 13:39 Відповісти
Публичность играет на нас, не публичность на диктатора и агрессора. На кого вы работаете?
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18.03.2022 13:32 Відповісти
російська сторона дотримується тільки одного: побільше знищити мирного населення України, це в них в дії, одна з доктрин божевільного: "Денацифікація"
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18.03.2022 13:35 Відповісти
Де їх баби, які колись їздили до Чечні та шукали своїх *********, а тепер чекають рублі за трупи, ще баби нарожають та кредити закриють
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18.03.2022 13:36 Відповісти
******** тепер за кордоном, 55% тих баб не мають закордонних паспортів...)))
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18.03.2022 13:42 Відповісти
Любая тирания боится света. Она боится взоров, обращенных на неё. Она всегда работает в тени. Мне как-то всё равно на текущие переговоры и прочее, но помните об этом. Тень союзник Путина. Не наш. Любые тайные договоренности наш враг.
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18.03.2022 13:36 Відповісти
Не забагато конвенцій на себе бере Україна, пані дєнісова? котра лише вчора почала спроби говорити українською...
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18.03.2022 13:40 Відповісти
***
Який "тікати"? Скоро вже городи!
Куди тікати? Йде до нас весна!
Ніде не буде більшої свободи,
Ніж там, де НАША зе́мле запашна.

Куди тікати? Пращурів могили
Убрать весною треба на "гробки".
Де рід мій жив, це моє місце сили.
Де зупинились дати і роки..

Моя бабуся сіяла тут квіти,
А дід мені показував джмеля.
На цій землі з'явились мої діти,
І це тепер так само їх земля.

Насправді ж, є «тривожной» не валізка -
Це ти тривожний, в паніці юрба.
Нехай десь там росте чиясь берізка -
А в нас калина і шумить верба.

Як хтось прийде, маю брати зброю.
Не дінеться нікуди інстаграм.
Закрити не на ключ дім свій, а собою:
Не можна запускать убивцю в храм!!!

Хай хтось пакує швидко бутерброди:
Нехай бур'ян в чужих краях цвіте...
Який "тікати"? Скоро вже городи!
Ну, а городи - то ж для нас святе!

Максим К. (березень 2022 рік)
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18.03.2022 13:41 Відповісти
Орків потрібно чимало для обміну
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18.03.2022 13:41 Відповісти
Усіх поставити до ручної динамо-машини, нехай крутять і заряджають акумулятори. І нехай її крутять, поки за ними не приїде ПУ.
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18.03.2022 13:45 Відповісти
ДЕБІЛІЗМУ нашої влади НЕМАЄ МЕЖ!!! Які, наГуй, "обміни полоненими"?! Аби ті "орки" знов через кілька днів почали ВБИВАТИ українців?! Може вже і "реєстр обміну" склали, - наприклад, за 10 наших тисячу орків?! ППЦ!!! ТІЛЬКИ СПРОБУЙТЕ "ОБМІНЯТИ "!!! ПОЖАЛКУЄТЕ ОБОВ'ЯЗКОВО!!! "Миротворці" Гуєви...
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18.03.2022 13:49 Відповісти
Ну правильно. Надо ж засекретить, а то уже такое количество пленных, что это может критически подорвать рейтинги росийской власти.
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18.03.2022 13:51 Відповісти
Було десь 400-500, але якась кількість вже пішла на обмін і деякі окупанти не хочуть повертатись назад в Росію.
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18.03.2022 14:26 Відповісти
помню в 2014 путин о таком просил.

это давало им возможность спокойно говорить "наших войск в украине нет"
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18.03.2022 15:19 Відповісти
Они без знаков различия! Какие военно-пленные? Это террористы!
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18.03.2022 15:38 Відповісти
Скажу коротко: ви вже безмежно заїбали зі своїми договорняками.
Чи хтось домовлявся з Гітлером? Чи хтось звонив йому по 30 раз на день, вислуховувати його божевільні вимоги? Ні, просто знищили падлюку, заради світлого майбутнього дітей і онуків.
То чого ж ви, покидьки, з путлером домовляєтесь? А потім ще дивуєтесь, що вам трохи не довіряють західні партнери...
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18.03.2022 15:43 Відповісти
Які, на хрін, можуть бути женевські конвенції? Нам хтось об'являв війну? Ні. На територію України зайшли невстановлені особи у формі парашії, скотиняки ухиляються від бойових дій з нашими військовими, навпаки, всяко намагаються тероризувати мирних жителів та цивільні об'єкти, руйнують, вбивають, грабують. До того ж, керівництво парашії відмовляється визнавати, що вони тут є. Отже, це терористи. Які можуть бути женевські конвенції відносно терористів? Який може бути гуманізм до терористів? Ви взагалі *********, *****, там на всю голову, суки кінчені? Може, давайте ще всиновим цю мразоту, *****??? *******, занавіс *****. Немає нормальних слів.
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18.03.2022 15:47 Відповісти
 
 