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Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна не оголошуватиме даних про кількість військовополонених.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми домовилися не розповсюджувати даних щодо кількості полонених. Потрібно робити все можливе, щоб їх обміняти", - сказала Денісова на брифінгу у п'ятницю.
Проте вона зауважила, що у деяких слідчих ізоляторах є "військовополонені Російської Федерації, російського агресора".
"Ми відстежуватимемо дотримання їхніх прав, тому що нам треба виконувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - зазначила Денісова.
Вона також сподівається, що і російська сторона дотримуватиметься цієї конвенції.
Топ коментарі
+44 Sleid
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+25 Олексій Панкратов
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+21 Ірландія
показати весь коментар18.03.2022 13:22
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Той вказав цифру кацапській Мєдузе про біля 600 полонених кацапів
Який "тікати"? Скоро вже городи!
Куди тікати? Йде до нас весна!
Ніде не буде більшої свободи,
Ніж там, де НАША зе́мле запашна.
Куди тікати? Пращурів могили
Убрать весною треба на "гробки".
Де рід мій жив, це моє місце сили.
Де зупинились дати і роки..
Моя бабуся сіяла тут квіти,
А дід мені показував джмеля.
На цій землі з'явились мої діти,
І це тепер так само їх земля.
Насправді ж, є «тривожной» не валізка -
Це ти тривожний, в паніці юрба.
Нехай десь там росте чиясь берізка -
А в нас калина і шумить верба.
Як хтось прийде, маю брати зброю.
Не дінеться нікуди інстаграм.
Закрити не на ключ дім свій, а собою:
Не можна запускать убивцю в храм!!!
Хай хтось пакує швидко бутерброди:
Нехай бур'ян в чужих краях цвіте...
Який "тікати"? Скоро вже городи!
Ну, а городи - то ж для нас святе!
Максим К. (березень 2022 рік)
это давало им возможность спокойно говорить "наших войск в украине нет"
Чи хтось домовлявся з Гітлером? Чи хтось звонив йому по 30 раз на день, вислуховувати його божевільні вимоги? Ні, просто знищили падлюку, заради світлого майбутнього дітей і онуків.
То чого ж ви, покидьки, з путлером домовляєтесь? А потім ще дивуєтесь, що вам трохи не довіряють західні партнери...