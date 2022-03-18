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Євросоюз надав Україні ще 300 млн євро фіндопомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

евро

Європейський союз переказав ще 300 млн євро фінансової допомоги для України. На цьому підтримка Брюсселя не зупиниться.

Про це повідомив у твіттері віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Він також додав, що ЄС вперше профінансує закупівлю і доставку зброї до країни, яка зазнала нападу.

Також читайте: Світовий банк виділив майже $100 млн екстреної підтримки вищій освіті України

Автор: Ольга Лузан
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показати весь коментар
18.03.2022 13:33 Відповісти
Запропонуйте адекватну суму за знищення того бункера(не знаю та хоч 1 міліард на толпу) , війська які там знаходяться розберуть його на цеглу і кончать всю шайку.
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18.03.2022 13:34 Відповісти
 
 