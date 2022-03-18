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Євросоюз надав Україні ще 300 млн євро фіндопомоги
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський союз переказав ще 300 млн євро фінансової допомоги для України. На цьому підтримка Брюсселя не зупиниться.
Про це повідомив у твіттері віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Україна отримала ще 300 млн євро у вигляді екстреної макрофінансової допомоги ЄС. Євросоюз продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", - зазначив він.
Він також додав, що ЄС вперше профінансує закупівлю і доставку зброї до країни, яка зазнала нападу.
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Остап Покотило
показати весь коментар18.03.2022 13:33 Відповісти Мені подобається 1
Олексій Лісничий
показати весь коментар18.03.2022 13:34 Відповісти Мені подобається 0
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