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Зеленський провів телефонну розмову з Джонсоном: Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів чергові перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії. Повідомив про героїчну боротьбу народу України з агресією РФ. Вдячні за вагому підтримку, зокрема безпекову. Налаштовані спільно посилювати антивоєнну коаліцію та забезпечити мир в Україні", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+13 Юрій Петрович c92ca1ad
показати весь коментар18.03.2022 14:36
+6 Bob Fayn
показати весь коментар18.03.2022 14:36
+5 Назар Курта
показати весь коментар18.03.2022 14:49
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Будь ласка, зачекайте...
Мене починають відверто турбувати два тренди, які я спостерігаю в українському інформаційному просторі протягом останніх кількох днів.
Тренд перший.
«Це не війна російського народу. Це - війна Путіна!»
Як я розумію, за штурвалом того літака, який скинув бомбу на Драматичний теарт в Маріуполі, навколо якого велитенськими літерами було написано «ДЕТИ», за штурвалом сидів сам Путін? Так? І саме Путін завантажував ту бомбу в той самий літак, вірно? І саме Путін здійснює технічне обслуговування літака? ОК.
А, хто натискав кнопку «пуск» того ракетного комплексу, який влучив в житловий будинок в Києві? Знов Путін…
І над Харковом літає постійно сам Путін? І в Рубіжному знищив більше 20-ти будинків теж Путін?..
Ладно, так і запишемо: «русские не виноваты в убийствах украинцев».
Тренд другий.
Україні потрібно дати можливість Путіну вийти з халепи, зберігаючи «власне обличча». Тому ми повинні піти на певні компроміси.
Знаєте, дуже важко тримати себе в рамках цензури… Але, 99.99% тих «експертів», які пропонують «компрміси», вони не втратили а ні близьких, а ні рідних. Навіть житла свого не втратили! Вони взагалі нічого не втратили!!!
А ви, «експерти», запитайте у тих , хто ВТРАТИВ! Втратив батьків, братів, дітей… Спитайте тих, хто за мить опинився без даху над головою?!!
Знов чую звук старої пісні про «договориться посредине»!..
1) Это война путина а путин = армия рф. Эти две вещи неотделимы и именно потому мы имеем то что имеем. Обычные менеджеры, художники , домохозяйки, айтишники действительно сами заложники ситуации. Я бы не стал винить их в том что они не могут бунтовать. У них полиция это фактически аналог гестапо. Достаточно помсотреть видосики из гулагу. нет. Нам легко говорить у нас полиция это люди а там нелюди без совести и морали (настоящей а не искаженной)
2) Оно ********. Терять ему нечего. Единственная жизнь которую оно ценит это своя и может быть еще пары людей и то сомневаюсь. Если рассуждать с позиции тех кто потреял родственников, разве хотели бы они чтобы родственников потряло полстраны? Война с этим уродом может длится десятилетия. И происходить она будет на нашей земле. Ты сильно хочешь чтобы вся Украина выглядела как Мариуполь? Мир не заинтересован в том чтобы бомбить военные объекты на расии. Как ты представляешь себе контрнаступление с захватом ********* от краснодара до урала? Это не властелин колец давайте реально на вещи смотреть.
давайте предложим ему гарантии, что мы не будем здесь размещать натовские ракеты.
как он дальше врать будет?
И самое важное, расиянен не переживет никогда того факта что украинцы живут лучше чем он в стране более развитой чем он, и является не "младшим братом". Если вы этого не знаете то вы никогда не общались с расиянами.
невозможно существование колоний в современном мире. путин живет в прошлом.
так что ваши смерти напрасны! вы умираете *** пойми за что!
уходите из Украины.
Slava Ukraine, smertj roZZijskim fashistam putina *****!