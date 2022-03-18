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Під приводом евакуації російські окупанти примусово переміщують громадян України з Донеччини до РФ, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прокуратура

В Офісі Генерального прокурора повідомляють про примусове переміщення громадян України з Донецької області до РФ на підставі евакуації, у зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). За даними слідства, з початку повномасштабної військової агресії представниками держави-окупанта під приводом евакуації проводиться примусове переміщення на територію РФ громадян України, які опинились на захоплених ворогом територіях Донецької області", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі відомства у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

В Офісі Генпрокурора наголошують, що такі дії окупанта є порушенням положень ст. ст. 49, 55 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

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"Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях", - наголошується в повідомленні.
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Топ коментарі
+4
То есть проблема бамбасян решается сама собой. Наиболее промытые антифризм ликвидируются артой, остальных вывозят в родную говень.
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18.03.2022 14:51
+3
Цьому е назва - етнічні чистки.
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18.03.2022 14:50
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Цьому е назва - етнічні чистки.
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18.03.2022 14:50 Відповісти
Та нехай вивозять... хто хотів, той за 8 років покинув те болото.
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18.03.2022 15:02 Відповісти
Потом они вернутся и будут настаивать на компенсации, пенсиях и др. выплатах.
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18.03.2022 15:39 Відповісти
То есть проблема бамбасян решается сама собой. Наиболее промытые антифризм ликвидируются артой, остальных вывозят в родную говень.
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18.03.2022 14:51 Відповісти
піпець, а Генпрокуратура вважає, що краще бути в окупованих містах як Маріуполь та гинути цивільним під обстрілами? Може Венідіктова поміняється місцями з тими, що в драмтеатрі нині заблоковані? Матері готові хоч за край очі втекти, щоб врятувати своїх дітей. 30 років просирали економіку України, знищили її бойовий потенціал, набивали собі кишені, а тепер показуху гонять типу піклуються про населення в окупованих територіях.
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18.03.2022 14:59 Відповісти
русня, іди накуй.
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18.03.2022 15:29 Відповісти
як ви задрали напищені патріоти, люди тікають не того, що поділяють погляти керівництва рашки, а того, шоб спастись від бомбардувань, голоду та холоду. Я побачив як би ти поступив, коли б у тебе була на руках дитина і коли б по тобі щодня гатили з неба....
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18.03.2022 15:07 Відповісти
очі розплющ - питання іде про біженців з нашої території до рашки. Що їм пронуєш робити, слухати твою фігню та залишатись під обстрілами в Маріуполі та інших містах, по яких гатять ракетами та артелерією?
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18.03.2022 15:15 Відповісти
кацап, йди на3уй. Какие, на"уй, бомбардування в ОРДЛО? Хто їх бомбить? Україна? Та Донецьк майже весь цілий стоїть. На відміну від українських городов. Повторюєшь касабську пропаганду? Дуй запорєбрік. Ну а шо касаби самі Донецьк й обстріляли - то хто вам винен? Хто хотів, давно вже виїхав на контрольовану Україною територію. В кого було хоч трохи розуму. Цілих 8 років мали для цього. А те, що РФ-я Україну знову бомбардує - то "уйлу скажи спасибі. І не плач, що, буцім-то, тобі за кимось шкода. Кожен сам свій вибір вже зробив - чи бути з Україною, яка зараз спливає кров'ю, б'ючись за свою свободу. А чи бути з окупантом, тікати на Росію - до ворога. Тільки от, коли на Рашці, почнеться повна жопа - назад більше вже не просіться. Нєхєр. А сльози свої крокодилячі показуй в себе там - запорєбріком. Якщо пику потім не натовкуть "за Донбас", самі росіянці, скрєпниє, через "бамбас" той по ітогу.
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18.03.2022 16:05 Відповісти
Ну так надо дать зеленый свет и проблема решится сама собой. Пусть всех вывезут, потом вооруженных бандитов можно просто утюжить.
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18.03.2022 15:19 Відповісти
Примусово вивозять з території ОРДЛО чи з нашої території? Тому що це принципово різні поняття.
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18.03.2022 15:35 Відповісти
 
 