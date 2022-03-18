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Родина з 11-річним хлопчиком загинула внаслідок обстрілів в Ізюмському районі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Окупанти вдарили артилерією с. Заводи Ізюмського району Харківської області. Снаряд потрапив в будинок, де мешкала родина.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"18 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл с. Заводи Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього зруйновано житловий будинок. На той момент в ньому перебувала родина. Чоловік, дві жінки та 11-річний хлопчик загинули на місці. Ще одна мешканка будинку отримала тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читайте: Унаслідок збройної агресії РФ загинули 109 дітей, понад 130 поранені

Автор: Ольга Лузан
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Як такі новини можуть корелюватись з підготовкою до зустрічі зеленьского і ху№ла? Про які договори може йти мова, коли вмиряють ні в чому не винні жінки та діти?
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18.03.2022 14:56 Відповісти
ти думаєш, що рашка сама зупинеться з доброго дива? Війна іде на нашій території, гинуть наші люди, палають від ракетних обстрілів наші міста. Який вихід пропонуєш?
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18.03.2022 15:13 Відповісти
Стань раком перед каким-нибудь кадыровцем и отдай свою жену в казарму к бурятам, ну а старушку мать просто пристрели сам, что бы не мучалась. И не забудь насрать на могилы своих родственников.
Как, нормальный выход? путина это устроит, и у тебя будет мир, пусть и через жопу, но мир же...
Ок?
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18.03.2022 15:21 Відповісти
позиція твоя зрозуміла, битись до останнього, до скону, незважаючи на жертви війни.
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18.03.2022 15:36 Відповісти
я сам із Ізюмського району...

****** орки!
ви не люди!!!
бажаю вам, кацаби, щоб у ви все те ж саме пережили у десятикратному розмірі!!!
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18.03.2022 14:58 Відповісти
Рашиська наволоч вміє тільки воювати з мирним населенням вбивають дітей. смерть рашиським окупантам.
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18.03.2022 15:37 Відповісти
 
 