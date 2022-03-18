"Маріуполь треба деблокувати та закрити над ним небо", - Жорін

Сьогодні всі українці і весь світ має сконцентруватись на тому, що захистити та не віддати Маріуполь.

Про це під час ефіру на телеканалі "Прямий" заявив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін. Зараз він знаходиться в Києві та командує підрозділами "Азову", які захищають столицю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, хто зараз боронить Київ, Харків, Суми, Миколаїв, всі надихаємось та беремо приклад саме з воїнів, які зараз захищають Маріуполь. Вони справжні герої для всіх нас, тому що тримають місто ціною божевільних зусиль і знищують ворога щодня на кожному кроці. Це надзвичайно важко – там катастрофічна гуманітарна і військова ситуації. Місто та його захисники знаходяться в повному оточенні вже досить давно", - розповів співрозмовник.

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За його словами, росіяни, як це звично для них, свідомо вбивають цивільних. Максим Жорін нагадав, як цинічно й абсолютно свідомо нападники поцілили в Драматичний театр, в якому було найбільше сховище в місті. Де переховувалось більше тисячі людей. Це було виключно сховище для цивільних, і ніяких військових там не було. Як і не було жодного військового об’єкту поруч. А до цього вони так само цинічно і свідомо стріляли по пологовому будинку, лікарнях, укриттях, де знаходяться місцеві.

"Зрозуміло, що росіяни прийшли сюди з чіткою ціллю – повністю знищити українців. Мова не йде про військових, або про "Азов", про який вони там багато говорять. Наразі вони бачать "Азов" в кожному українці. Саме тому вони свідомо вбивають цивільних та знищують нашу інфраструктуру", - впевнений Жорін.

Він сказав, що на сьогодні дуже важливо, що в країні почався флешмоб на підтримку героїв, які боронять Маріуполь. "Сьогодні всі українці і весь світ має сконцентруватись на тому, що захистити та не віддати Маріуполь. Також дуже важливо деблокувати Маріуполь та закрити над ним небо", - резюмував Максим Жорін.

Нагадаємо, що до цього про необхідність негайної деблокади Маріуполя говорили засновник полку "Азов", лідер Національного Корпусу Андрій Білецький та заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина", що наразі боронить місто.