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"Маріуполь треба деблокувати та закрити над ним небо", - Жорін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жорін

Сьогодні всі українці і весь світ має сконцентруватись на тому, що захистити та не віддати Маріуполь.

Про це під час ефіру на телеканалі "Прямий" заявив керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін. Зараз він знаходиться в Києві та командує підрозділами "Азову", які захищають столицю, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, хто зараз боронить Київ, Харків, Суми, Миколаїв, всі надихаємось та беремо приклад саме з воїнів, які зараз захищають Маріуполь. Вони справжні герої для всіх нас, тому що тримають місто ціною божевільних зусиль і знищують ворога щодня на кожному кроці. Це надзвичайно важко – там катастрофічна гуманітарна і військова ситуації. Місто та його захисники знаходяться в повному оточенні вже досить давно", - розповів співрозмовник.

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За його словами, росіяни, як це звично для них, свідомо вбивають цивільних. Максим Жорін нагадав, як цинічно й абсолютно свідомо нападники поцілили в Драматичний театр, в якому було найбільше сховище в місті. Де переховувалось більше тисячі людей. Це було виключно сховище для цивільних, і ніяких військових там не було. Як і не було жодного військового об’єкту поруч. А до цього вони так само цинічно і свідомо стріляли по пологовому будинку, лікарнях, укриттях, де знаходяться місцеві.

"Зрозуміло, що росіяни прийшли сюди з чіткою ціллю – повністю знищити українців. Мова не йде про військових, або про "Азов", про який вони там багато говорять. Наразі вони бачать "Азов" в кожному українці. Саме тому вони свідомо вбивають цивільних та знищують нашу інфраструктуру", - впевнений Жорін.

Він сказав, що на сьогодні дуже важливо, що в країні почався флешмоб на підтримку героїв, які боронять Маріуполь. "Сьогодні всі українці і весь світ має сконцентруватись на тому, що захистити та не віддати Маріуполь. Також дуже важливо деблокувати Маріуполь та закрити над ним небо", - резюмував Максим Жорін.

Нагадаємо, що до цього про необхідність негайної деблокади Маріуполя говорили засновник полку "Азов", лідер Національного Корпусу Андрій Білецький та заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина", що наразі боронить місто.
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Топ коментарі
+23
Спасибо, кэп.
Уверен на 100%, ВСУ делает то, что должно.
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18.03.2022 16:24
+13
Нічого не зрозуміло з маріуполем, чому їм не можна ніяк допомогти((
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18.03.2022 16:38
+12
В Маріуполь треба привезти дітей путіна. Це буде гуманно.
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18.03.2022 16:36
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18.03.2022 17:25 Відповісти
Спасибо, кэп.
Уверен на 100%, ВСУ делает то, что должно.
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18.03.2022 16:24 Відповісти
Мене починають ці капітани очевидність злити. Це війна і тут не буває раз і все. Вони можуть поглянути вже на рашу, хотіли за 48 годин але вийшло все не так.
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18.03.2022 16:27 Відповісти
В Маріуполь треба привезти дітей путіна. Це буде гуманно.
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18.03.2022 16:36 Відповісти
Почему нельзя эти корабли уничтожить?Почему нельзя по паре ракет на их аэродромы!??У нас же есть эти Точки У
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18.03.2022 16:36 Відповісти
погуглите чтоль, что такое точка-у и что она может и чего не может )
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18.03.2022 17:17 Відповісти
точки не протикорабельна зброя, тут треба вища точність, та й кораблі там мало на що впливають, а те, що є бережуть, якщо раптом каци спробуютьз моря напасти, а вони поки сцуть
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18.03.2022 17:33 Відповісти
Нічого не зрозуміло з маріуполем, чому їм не можна ніяк допомогти((
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18.03.2022 16:38 Відповісти
мерзота сидітиме за підрив обороноздатності країни і зрив ракетних програм
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18.03.2022 16:45 Відповісти
А ещё лучше,сразу по Кремлю!Так,чтоб эти рубиновые звёзды в пыль
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18.03.2022 16:38 Відповісти
Как деморализирующий фактор очень даже действенно. Думаю паника там начннтся не по детски посье такого
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18.03.2022 16:44 Відповісти
Он прав ..Мариуполь находится очень долго в кольце..И тем больше возникает вопрос «хочет ли командование его вообщедеблокировать…»Каждый день мы слышим призывы к деблокаде ,и никакой реакции командования..НАСТОРАЖИВАЕТ!
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18.03.2022 16:53 Відповісти
ВСУ там слабо. Делать прорыв? Ну не знаю, пробывали вроде . Скорее всего наши ребята там полягут защищая нас от орков
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18.03.2022 19:31 Відповісти
Прорвитесь к нашим! Привезите им боеприпасов и еды!

Защитники Мариуполя достойны того, что бы им дать возможность отстоять этот украинский город и тем самым сломит и моральный настрой оккупантов - нелюдей, и пропагандистские нарративы территории - агрессора!
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18.03.2022 16:55 Відповісти
Героїзм на війні це зазвичай наслідок прорахунків командування
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18.03.2022 16:59 Відповісти
да , Марик - это 300 спартанцев , но мы вас ждем со щитом
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18.03.2022 17:00 Відповісти
Никакими победами не обелить падение Марика, если оно случится. Командование, включая Верховного, должно это понимать.
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18.03.2022 17:29 Відповісти
Транспортным самолетом сбросить припасы на парашутах
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18.03.2022 19:08 Відповісти
кацапы его собьют
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18.03.2022 21:47 Відповісти
 
 