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"Мариуполь нужно деблокировать и закрыть над ним небо", - Жорин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жорін

Сегодня все украинцы и весь мир должны сконцентрироваться на том, что защитить и не отдать Мариуполь.

Об этом во время эфира на телеканале "Прямой" заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин. Сейчас он находится в Киеве и командует подразделениями "Азова", защищающими столицу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, кто сейчас защищает Киев, Харьков, Сумы, Николаев, все вдохновляемся и берем пример именно с воинов, которые сейчас защищают Мариуполь. Они настоящие герои для всех нас, потому что держат город ценой безумных усилий и уничтожают врага каждый день на каждом шагу. Это очень тяжело – там катастрофическая гуманитарная и военная ситуации. Город и его защитники находятся в полном окружении уже достаточно давно", - рассказал собеседник.

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По его словам, россияне, как это обычно для них, сознательно убивают гражданских. Максим Жорин напомнил, как цинично и совершенно сознательно нападавшие попали в Драматический театр, где было самое большое убежище в городе. Где скрывалось более тысячи человек. Это было исключительно убежище для гражданских, и никаких военных там не было. Как и не было ни одного военного объекта рядом. А до этого они так же цинично и сознательно стреляли по роддому, больницам, укрытиям, где находятся местные.

"Понятно, что россияне пришли сюда с четкой целью – полностью уничтожить украинцев. Речь не идет о военных, или об "Азове", о котором они там много говорят. Сейчас они видят "Азов" в каждом украинце. Именно поэтому они сознательно убивают гражданских и уничтожают нашу инфраструктуру", - уверен Жорин.

Он сказал, что сегодня очень важно, что в стране начался флешмоб в поддержку героев, защищающих Мариуполь. "Сегодня все украинцы и весь мир должны сконцентрироваться на том, что защитить и не отдать Мариуполь. Также очень важно деблокировать Мариуполь и закрыть над ним небо", - резюмировал Максим Жорин.

Напомним, что до этого о необходимости немедленной деблокады Мариуполя говорили основатель полка "Азов", лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий и заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина, защищающие город.
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Топ комментарии
+23
Спасибо, кэп.
Уверен на 100%, ВСУ делает то, что должно.
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18.03.2022 16:24
+13
Нічого не зрозуміло з маріуполем, чому їм не можна ніяк допомогти((
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18.03.2022 16:38
+12
В Маріуполь треба привезти дітей путіна. Це буде гуманно.
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18.03.2022 16:36
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18.03.2022 17:25 Ответить
Спасибо, кэп.
Уверен на 100%, ВСУ делает то, что должно.
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18.03.2022 16:24 Ответить
Мене починають ці капітани очевидність злити. Це війна і тут не буває раз і все. Вони можуть поглянути вже на рашу, хотіли за 48 годин але вийшло все не так.
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18.03.2022 16:27 Ответить
В Маріуполь треба привезти дітей путіна. Це буде гуманно.
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18.03.2022 16:36 Ответить
Почему нельзя эти корабли уничтожить?Почему нельзя по паре ракет на их аэродромы!??У нас же есть эти Точки У
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18.03.2022 16:36 Ответить
погуглите чтоль, что такое точка-у и что она может и чего не может )
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18.03.2022 17:17 Ответить
точки не протикорабельна зброя, тут треба вища точність, та й кораблі там мало на що впливають, а те, що є бережуть, якщо раптом каци спробуютьз моря напасти, а вони поки сцуть
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18.03.2022 17:33 Ответить
Нічого не зрозуміло з маріуполем, чому їм не можна ніяк допомогти((
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18.03.2022 16:38 Ответить
мерзота сидітиме за підрив обороноздатності країни і зрив ракетних програм
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18.03.2022 16:45 Ответить
А ещё лучше,сразу по Кремлю!Так,чтоб эти рубиновые звёзды в пыль
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18.03.2022 16:38 Ответить
Как деморализирующий фактор очень даже действенно. Думаю паника там начннтся не по детски посье такого
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18.03.2022 16:44 Ответить
Он прав ..Мариуполь находится очень долго в кольце..И тем больше возникает вопрос «хочет ли командование его вообщедеблокировать…»Каждый день мы слышим призывы к деблокаде ,и никакой реакции командования..НАСТОРАЖИВАЕТ!
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18.03.2022 16:53 Ответить
ВСУ там слабо. Делать прорыв? Ну не знаю, пробывали вроде . Скорее всего наши ребята там полягут защищая нас от орков
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18.03.2022 19:31 Ответить
Прорвитесь к нашим! Привезите им боеприпасов и еды!

Защитники Мариуполя достойны того, что бы им дать возможность отстоять этот украинский город и тем самым сломит и моральный настрой оккупантов - нелюдей, и пропагандистские нарративы территории - агрессора!
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18.03.2022 16:55 Ответить
Героїзм на війні це зазвичай наслідок прорахунків командування
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18.03.2022 16:59 Ответить
да , Марик - это 300 спартанцев , но мы вас ждем со щитом
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18.03.2022 17:00 Ответить
Никакими победами не обелить падение Марика, если оно случится. Командование, включая Верховного, должно это понимать.
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18.03.2022 17:29 Ответить
Транспортным самолетом сбросить припасы на парашутах
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18.03.2022 19:08 Ответить
кацапы его собьют
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18.03.2022 21:47 Ответить
 
 