Польща збільшить чисельність армії до 300 тис. осіб

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні підписав новий закон про оборону. Він передбачає збільшення польської армії та оборонних витрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Передбачається, що чисельність польських збройних сил буде збільшено до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Наразі їх чисельність становить близько 150 тис. осіб.

Оборонні витрати цього року становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям.

Буде введено добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.

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