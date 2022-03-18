Польща збільшить чисельність армії до 300 тис. осіб
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні підписав новий закон про оборону. Він передбачає збільшення польської армії та оборонних витрат.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Передбачається, що чисельність польських збройних сил буде збільшено до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Наразі їх чисельність становить близько 150 тис. осіб.
Оборонні витрати цього року становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям.
Буде введено добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.
Будь ласка, зачекайте...
тому у поляків є патріоти, купують F35 та:
Армія, Мова, Віра !
Польський оригінал
Переклад
- Kto ty jesteś? - Polak mały.
- Jaki znak twój? - Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.
- W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
- Czem ta ziemia? - Mą Ojczyzną.
- Czem zdobyta? - Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
- A w co wierzysz? - W Polskę wierzę!
- Coś ty dla niej? - Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien? - Oddać życie.
- Хто ти є? - Поляк малий.
- Який знак твій? - Орел білий.
- Де живеш ти? - Поміж своїх.
- В якій країні? - На польській землі.
- Що то за земля? - Моя вітчизна.
- Чим здобута? - Кров'ю та рубцями.
- Чи її кохаєш? - Кохаю щиро.
- А в що віриш? - В Польщу вірю!
- Хто ти для неї? - Вдячна дитина.
- Що ти їй винен? - Життя віддати.
Слава Польщі !
і величезна подяка
"какая разница...."
Ведь основная масса "лучшей армии" уже кормимит наших ворон и собак
у Словеніїї отродясь не було С-300
вони є у Словаччини і вони напевно вже в Україні -
як сказала Каміла Харис: передача озброєнь лише підписується, а вони вже в Україні
техніки мало, але:
у Литовців незламний дух та воля до незалежності
"вперта литва..."
Г. Сенкевич "Хрестоносці"
запам'ятав ці слова ще з дитинства
зараз дружина виїхала до Литви.
шокована щирим прийомом біженців: надання житла, мед страхування, звязок та ін.
але головне - самовідданість у допомозі: волонтерів, службовців, уряду, всього народу !
весь Вільнюс в українських прапорцях....
дякую тобі, вперта та щира Литва !
"За нашу та вашу Свободу"
Або напряму працює на ***** .