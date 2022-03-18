УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15699 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 814 25
армія (3483) Польща (5140) Дуда (617)

Польща збільшить чисельність армії до 300 тис. осіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні підписав новий закон про оборону. Він передбачає збільшення польської армії та оборонних витрат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Передбачається, що чисельність польських збройних сил буде збільшено до 300 тис. осіб, зокрема 50 тис. у територіальній обороні. Наразі їх чисельність становить близько 150 тис. осіб.

Оборонні витрати цього року становитимуть не менше ніж 2,2% від ВВП, а з 2023 року будуть збільшені до 3% ВВП. Уряд кожні чотири роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період. Законом передбачено додаткові виплати військовослужбовцям.

Буде введено добровільну службу в резерві. Добровольці зможуть пройти 28-денну базову підготовку, а потім 11 місяців спеціальної підготовки. Рішення дозволить збільшити кількість кваліфікованих резервістів.

Читайте: Польща припинить купувати російський газ з 2023 року

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
18.03.2022 16:29
+14
Кацапы одни к войне готовились 20 лет. Сейчас посмотрим ,что будет вокруг кацапни через год.
показати весь коментар
18.03.2022 16:30
+14
Напалали чомусь на нас, а не на Литву. Припиняйте оту натофобію.
показати весь коментар
18.03.2022 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.03.2022 16:29 Відповісти
концепція Польши - армія, яка може зупинити агресію своїми силами, без сподівань на НАТО.
тому у поляків є патріоти, купують F35 та:

Армія, Мова, Віра !
показати весь коментар
18.03.2022 16:43 Відповісти
Там вже мала дитина дає присягу вітчизні:

Польський оригінал
Переклад



- Kto ty jesteś? - Polak mały.

- Jaki znak twój? - Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.

- W jakim kraju? - W polskiej ziemi.

- Czem ta ziemia? - Mą Ojczyzną.

- Czem zdobyta? - Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.

- A w co wierzysz? - W Polskę wierzę!

- Coś ty dla niej? - Wdzięczne dziecię.

- Coś jej winien? - Oddać życie.

- Хто ти є? - Поляк малий.

- Який знак твій? - Орел білий.

- Де живеш ти? - Поміж своїх.

- В якій країні? - На польській землі.

- Що то за земля? - Моя вітчизна.

- Чим здобута? - Кров'ю та рубцями.

- Чи її кохаєш? - Кохаю щиро.

- А в що віриш? - В Польщу вірю!

- Хто ти для неї? - Вдячна дитина.

- Що ти їй винен? - Життя віддати.
показати весь коментар
18.03.2022 16:59 Відповісти
СИЛЬНО !!!

Слава Польщі !

і величезна подяка
показати весь коментар
18.03.2022 17:09 Відповісти
це не

"какая разница...."
показати весь коментар
18.03.2022 17:10 Відповісти
)) У меня давно уже такая идея была
показати весь коментар
18.03.2022 16:59 Відповісти
Кацапы одни к войне готовились 20 лет. Сейчас посмотрим ,что будет вокруг кацапни через год.
показати весь коментар
18.03.2022 16:30 Відповісти
Через год будут рвы с голодными бегемотами и табличками на внешней стене забора: Осторожно! Русская чума!
показати весь коментар
18.03.2022 17:55 Відповісти
Нафига уже?
Ведь основная масса "лучшей армии" уже кормимит наших ворон и собак
показати весь коментар
18.03.2022 16:31 Відповісти
Лукашену набутылить я думаю
показати весь коментар
18.03.2022 16:33 Відповісти
Україні треба збільшити до 400 000 контрактників. 1% від населення.
показати весь коментар
18.03.2022 16:32 Відповісти
А где ты это прочитал?
показати весь коментар
18.03.2022 16:33 Відповісти
та це тундряний алень на дошираку!

у Словеніїї отродясь не було С-300

вони є у Словаччини і вони напевно вже в Україні -
як сказала Каміла Харис: передача озброєнь лише підписується, а вони вже в Україні
показати весь коментар
18.03.2022 16:40 Відповісти
Если правда то на хера гам такое нато,завтра они нападут на литву скажут попробуйте вступится и что нато опять глотнет?
показати весь коментар
18.03.2022 16:34 Відповісти
Напалали чомусь на нас, а не на Литву. Припиняйте оту натофобію.
показати весь коментар
18.03.2022 16:46 Відповісти
Litve jest NATO vojska primerno 3500 tysiac,mozet cyfra nebolsaja no texnika toze okolo 3000 s nej kak neimejucyje ravnix nevydymki F-35 kotoryje realno kontrolirujet vozdux daze nad Belorus i Kalingradom,jest ix tanki ambramsi,leopardi,apache i drugoje sto na mnogo raz prevysajet ruskuju texniku
показати весь коментар
18.03.2022 17:04 Відповісти
литовців мало,
техніки мало, але:

у Литовців незламний дух та воля до незалежності

"вперта литва..."
Г. Сенкевич "Хрестоносці"
запам'ятав ці слова ще з дитинства

зараз дружина виїхала до Литви.
шокована щирим прийомом біженців: надання житла, мед страхування, звязок та ін.
але головне - самовідданість у допомозі: волонтерів, службовців, уряду, всього народу !
весь Вільнюс в українських прапорцях....

дякую тобі, вперта та щира Литва !
"За нашу та вашу Свободу"
показати весь коментар
18.03.2022 17:21 Відповісти
Da ne tolko VIlnius no vse goroda visit Ukrainskije prapora.,magazinax ,privatnix domax,masinaxOkolo 20 tysiac uze prijexali s Ukraini,gde to po 2 tysuac v den,bolsinstve deti i zencyni.Okolo 6000 detej v tom cysle.Dajut zyljio,kto xocet i rabotu vasim nenado obezatelno znat litovski jazyk,zdelano iskliucenyje,medicina takze vam bezplatna,dajut zyljio,dengi takze dajut.Pomoc Ukraine takze idiot so vsex storon,ocen bolsimi kolicestvami.LItva s vami.Slava Ukraine
показати весь коментар
18.03.2022 17:36 Відповісти
А на магазинах объявления: Здесь торгуют украинскими товарами
показати весь коментар
18.03.2022 17:50 Відповісти
Якщо в тебе нема оф. інфи то якого біса ти пишеш це?
показати весь коментар
18.03.2022 16:37 Відповісти
Бо буратіна, тому пише херню.
Або напряму працює на ***** .
показати весь коментар
18.03.2022 16:39 Відповісти
Прочитал у Пионтковского, он много херни пишет, но иногда попадается что то дельное. Может у кого есть еще ресурс узнать, мало ли.
показати весь коментар
18.03.2022 16:47 Відповісти
тут же на цензоре можна найти. Но пока я читал угрозу от коня. Тут важнее угроза применения ЯО. Значит у рашистов дела совсем не к чёрту....
показати весь коментар
18.03.2022 16:38 Відповісти
Та ну ! А якже інфраструктурні проекти ?
показати весь коментар
18.03.2022 16:45 Відповісти
 
 