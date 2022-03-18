РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13987 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 813 25
армия (8412) Польша (7461) Дуда (633)

Польша увеличит численность армии до 300 тыс. человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дуда

Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон об обороне. Он предполагает увеличение польской армии и оборонных расходов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Предполагается, что численность польских вооруженных сил будет увеличена до 300 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в территориальной обороне. В настоящее время их численность составляет около 150 тыс. человек.

Оборонные расходы в этом году составят не менее 2,2% от ВВП, а с 2023 года будут увеличены до 3% ВВП. Правительство будет каждые четыре года утверждать план перевооружений на 15-летний период. Законом предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим.

Будет введена добровольная служба в резерве. Добровольцы смогут пройти 28-дневную базовую подготовку, а затем 11 месяцев специальной подготовки. Решение позволит увеличить количество квалифицированных резервистов.

Читайте также: Польша на следующей неделе на саммитах НАТО и ЕС обнародует предложение о миротворческой миссии в Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
показать весь комментарий
18.03.2022 16:29
+14
Кацапы одни к войне готовились 20 лет. Сейчас посмотрим ,что будет вокруг кацапни через год.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:30
+14
Напалали чомусь на нас, а не на Литву. Припиняйте оту натофобію.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.03.2022 16:29 Ответить
концепція Польши - армія, яка може зупинити агресію своїми силами, без сподівань на НАТО.
тому у поляків є патріоти, купують F35 та:

Армія, Мова, Віра !
показать весь комментарий
18.03.2022 16:43 Ответить
Там вже мала дитина дає присягу вітчизні:

Польський оригінал
Переклад



- Kto ty jesteś? - Polak mały.

- Jaki znak twój? - Orzeł biały.

- Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.

- W jakim kraju? - W polskiej ziemi.

- Czem ta ziemia? - Mą Ojczyzną.

- Czem zdobyta? - Krwią i blizną.

- Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.

- A w co wierzysz? - W Polskę wierzę!

- Coś ty dla niej? - Wdzięczne dziecię.

- Coś jej winien? - Oddać życie.

- Хто ти є? - Поляк малий.

- Який знак твій? - Орел білий.

- Де живеш ти? - Поміж своїх.

- В якій країні? - На польській землі.

- Що то за земля? - Моя вітчизна.

- Чим здобута? - Кров'ю та рубцями.

- Чи її кохаєш? - Кохаю щиро.

- А в що віриш? - В Польщу вірю!

- Хто ти для неї? - Вдячна дитина.

- Що ти їй винен? - Життя віддати.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:59 Ответить
СИЛЬНО !!!

Слава Польщі !

і величезна подяка
показать весь комментарий
18.03.2022 17:09 Ответить
це не

"какая разница...."
показать весь комментарий
18.03.2022 17:10 Ответить
)) У меня давно уже такая идея была
показать весь комментарий
18.03.2022 16:59 Ответить
Кацапы одни к войне готовились 20 лет. Сейчас посмотрим ,что будет вокруг кацапни через год.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:30 Ответить
Через год будут рвы с голодными бегемотами и табличками на внешней стене забора: Осторожно! Русская чума!
показать весь комментарий
18.03.2022 17:55 Ответить
Нафига уже?
Ведь основная масса "лучшей армии" уже кормимит наших ворон и собак
показать весь комментарий
18.03.2022 16:31 Ответить
Лукашену набутылить я думаю
показать весь комментарий
18.03.2022 16:33 Ответить
Україні треба збільшити до 400 000 контрактників. 1% від населення.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:32 Ответить
А где ты это прочитал?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:33 Ответить
та це тундряний алень на дошираку!

у Словеніїї отродясь не було С-300

вони є у Словаччини і вони напевно вже в Україні -
як сказала Каміла Харис: передача озброєнь лише підписується, а вони вже в Україні
показать весь комментарий
18.03.2022 16:40 Ответить
Если правда то на хера гам такое нато,завтра они нападут на литву скажут попробуйте вступится и что нато опять глотнет?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:34 Ответить
Напалали чомусь на нас, а не на Литву. Припиняйте оту натофобію.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:46 Ответить
Litve jest NATO vojska primerno 3500 tysiac,mozet cyfra nebolsaja no texnika toze okolo 3000 s nej kak neimejucyje ravnix nevydymki F-35 kotoryje realno kontrolirujet vozdux daze nad Belorus i Kalingradom,jest ix tanki ambramsi,leopardi,apache i drugoje sto na mnogo raz prevysajet ruskuju texniku
показать весь комментарий
18.03.2022 17:04 Ответить
литовців мало,
техніки мало, але:

у Литовців незламний дух та воля до незалежності

"вперта литва..."
Г. Сенкевич "Хрестоносці"
запам'ятав ці слова ще з дитинства

зараз дружина виїхала до Литви.
шокована щирим прийомом біженців: надання житла, мед страхування, звязок та ін.
але головне - самовідданість у допомозі: волонтерів, службовців, уряду, всього народу !
весь Вільнюс в українських прапорцях....

дякую тобі, вперта та щира Литва !
"За нашу та вашу Свободу"
показать весь комментарий
18.03.2022 17:21 Ответить
Da ne tolko VIlnius no vse goroda visit Ukrainskije prapora.,magazinax ,privatnix domax,masinaxOkolo 20 tysiac uze prijexali s Ukraini,gde to po 2 tysuac v den,bolsinstve deti i zencyni.Okolo 6000 detej v tom cysle.Dajut zyljio,kto xocet i rabotu vasim nenado obezatelno znat litovski jazyk,zdelano iskliucenyje,medicina takze vam bezplatna,dajut zyljio,dengi takze dajut.Pomoc Ukraine takze idiot so vsex storon,ocen bolsimi kolicestvami.LItva s vami.Slava Ukraine
показать весь комментарий
18.03.2022 17:36 Ответить
А на магазинах объявления: Здесь торгуют украинскими товарами
показать весь комментарий
18.03.2022 17:50 Ответить
Якщо в тебе нема оф. інфи то якого біса ти пишеш це?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:37 Ответить
Бо буратіна, тому пише херню.
Або напряму працює на ***** .
показать весь комментарий
18.03.2022 16:39 Ответить
Прочитал у Пионтковского, он много херни пишет, но иногда попадается что то дельное. Может у кого есть еще ресурс узнать, мало ли.
показать весь комментарий
18.03.2022 16:47 Ответить
тут же на цензоре можна найти. Но пока я читал угрозу от коня. Тут важнее угроза применения ЯО. Значит у рашистов дела совсем не к чёрту....
показать весь комментарий
18.03.2022 16:38 Ответить
Та ну ! А якже інфраструктурні проекти ?
показать весь комментарий
18.03.2022 16:45 Ответить
 
 