Польша увеличит численность армии до 300 тыс. человек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон об обороне. Он предполагает увеличение польской армии и оборонных расходов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Предполагается, что численность польских вооруженных сил будет увеличена до 300 тыс. человек, в том числе 50 тыс. в территориальной обороне. В настоящее время их численность составляет около 150 тыс. человек.
Оборонные расходы в этом году составят не менее 2,2% от ВВП, а с 2023 года будут увеличены до 3% ВВП. Правительство будет каждые четыре года утверждать план перевооружений на 15-летний период. Законом предусмотрены дополнительные выплаты военнослужащим.
Будет введена добровольная служба в резерве. Добровольцы смогут пройти 28-дневную базовую подготовку, а затем 11 месяцев специальной подготовки. Решение позволит увеличить количество квалифицированных резервистов.
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тому у поляків є патріоти, купують F35 та:
Армія, Мова, Віра !
Польський оригінал
Переклад
- Kto ty jesteś? - Polak mały.
- Jaki znak twój? - Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz? - Między swemi.
- W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
- Czem ta ziemia? - Mą Ojczyzną.
- Czem zdobyta? - Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz? - Kocham szczerze.
- A w co wierzysz? - W Polskę wierzę!
- Coś ty dla niej? - Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien? - Oddać życie.
- Хто ти є? - Поляк малий.
- Який знак твій? - Орел білий.
- Де живеш ти? - Поміж своїх.
- В якій країні? - На польській землі.
- Що то за земля? - Моя вітчизна.
- Чим здобута? - Кров'ю та рубцями.
- Чи її кохаєш? - Кохаю щиро.
- А в що віриш? - В Польщу вірю!
- Хто ти для неї? - Вдячна дитина.
- Що ти їй винен? - Життя віддати.
Слава Польщі !
і величезна подяка
"какая разница...."
Ведь основная масса "лучшей армии" уже кормимит наших ворон и собак
у Словеніїї отродясь не було С-300
вони є у Словаччини і вони напевно вже в Україні -
як сказала Каміла Харис: передача озброєнь лише підписується, а вони вже в Україні
техніки мало, але:
у Литовців незламний дух та воля до незалежності
"вперта литва..."
Г. Сенкевич "Хрестоносці"
запам'ятав ці слова ще з дитинства
зараз дружина виїхала до Литви.
шокована щирим прийомом біженців: надання житла, мед страхування, звязок та ін.
але головне - самовідданість у допомозі: волонтерів, службовців, уряду, всього народу !
весь Вільнюс в українських прапорцях....
дякую тобі, вперта та щира Литва !
"За нашу та вашу Свободу"
Або напряму працює на ***** .