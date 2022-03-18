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Зеленський (17387) Київська область (3131) окупація (5818) звільнення (1511) Олександр Сирський (204)

Понад 30 населених пунктів Київщини звільнено від окупантів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Від початку нападу Росії на Україну збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це президент Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення 18 березня.

"За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом", - сказав президент України.

 За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зеленський додав, що завдяки професійним та мужнім діям Сирського ворог зазнав значних втрат, та був відкинутий від столиці.

Президент зазначив, що нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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Топ коментарі
+46
Дай Бог!! Слава Украине! Героям Слава! Слава ЗСУ!! Родненькие наши. сыночки наши. гоните эту нечисть! Пусть Бог вас оберегает! Низкий поклон вам!
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18.03.2022 16:42
+30
Хотіли лаптеногі побачити бандерівців? Побачили. Ще й Шухевич підтянеться з Донцовим.
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18.03.2022 16:41
+21
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18.03.2022 17:10
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Не будемо забувати про Сіверщину, частину Воронежської обл., Таганрог, Кубань...
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18.03.2022 16:42 Відповісти
А Зелений Клин китайцям дарувати? Нє, непорядок!
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18.03.2022 16:57 Відповісти
Берестейщину
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18.03.2022 16:58 Відповісти
Берестя + Пінськ, Мозир, Гомель. Були українськими за часів УНР та Української Держави Скоропадського. Правонаступником, яких, офіційно, і є Україна. І 1992 року Президент УНР у вигнанні Микола Плав'юк передав Кравчуку клейноди.

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18.03.2022 17:57 Відповісти
Рашисти повернуть як репарації.
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18.03.2022 17:18 Відповісти
Хотіли лаптеногі побачити бандерівців? Побачили. Ще й Шухевич підтянеться з Донцовим.
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18.03.2022 16:41 Відповісти
Дай Бог!! Слава Украине! Героям Слава! Слава ЗСУ!! Родненькие наши. сыночки наши. гоните эту нечисть! Пусть Бог вас оберегает! Низкий поклон вам!
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18.03.2022 16:42 Відповісти
може всеж таки не тільки Сирського, а діям ЗСУ
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18.03.2022 16:42 Відповісти
А генерал це не ЗСУ чи що?
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18.03.2022 16:46 Відповісти
я думаю,тебе туда-*****
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18.03.2022 16:48 Відповісти
Кацапа, накаті бояри і самонаїбнись.
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18.03.2022 16:55 Відповісти
Ирпень, Буча и Гостомель?
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18.03.2022 16:47 Відповісти
Всьому свій час. Все буде добре.
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18.03.2022 16:50 Відповісти
Віталій Портников





Єднанню заважають зовсім ￼не ті, хто до початку війни попереджав про її неминучість і про нереалістичність будь-яких очікувань від діалогу з російським керівництвом.
Єднанню заважають зовсім не ті, хто закликає підтримувати політичне керівництво країни під час війни і не згадувати про розбіжність у політичних поглядах￼￼ та трагічну недооцінку небезпеки нападу. ￼￼
Єднанню заважають ті, хто вважає що у нападі на Україну винний не російський агресор, а ті депутати українського парламенту, які голосували за конституційність євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Відповідальна влада, яка тяжіє до національного єднання, повинна очищатися від таких людей.￼
Швидко, ефективно, жорстко, безкомпромісно￼￼.



1,4 тис.Ви та ще 1,4 тис.



20 коментарів

Поширили: 198
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18.03.2022 16:55 Відповісти
Портников) ты уже побыл без НАТО и на тебя никто не нападал?
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18.03.2022 17:53 Відповісти
Вы не поняли, что сказал Портников. Он кинул камень в огород Арестовича и Подоляка, а не в НАТО.
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18.03.2022 19:57 Відповісти
он как раз за НАТО,и пинает бимусор люську арестовну и пердоляка
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19.03.2022 00:28 Відповісти
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18.03.2022 17:10 Відповісти
-"Все идет по плану, - сказал фюрер, засовывая себе в рот свой любимый браунинг(С)
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18.03.2022 17:46 Відповісти
І які ж це населені пункти?
Якщо такі є, чому ми про них на знаємо?
Ні від знайомих, ні з преси, ні карти бойових дій, ні з гуманітарних коридорів. Все як було під Києвом - так і є. Як мінімум правий берег
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18.03.2022 18:02 Відповісти
От Броваров немного отодвинули. Пару сел отбили в сторону Сумм. Стреляют уже меньше и дальше. Это я точно знаю. П
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18.03.2022 18:31 Відповісти
На сьогодні у селах Броварського району: Велика Димерка, Богданівка, , Тарасівка, Вільне, Захарівка, Жердова, та в де яких інших орки на своїх залізяках постійно змінюють позицій та тероризують місцевих. Чому ЗСУ не займаються ними вже тиждень -невідомо....
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18.03.2022 19:46 Відповісти
Ну молодцы Так держать.
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18.03.2022 18:45 Відповісти
І яка твоя заслуга в цьому зелений ананас? В нас президент чи диктор?
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19.03.2022 02:38 Відповісти
Вова, займися роботою! Харе новини нам читать і їблом торгувать на крові українців! Тим більше новини не завжди правдиві. І люсю вже на війну відправ, ікспєрда недодєланного!
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19.03.2022 04:50 Відповісти
 
 