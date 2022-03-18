Понад 30 населених пунктів Київщини звільнено від окупантів, - Зеленський
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Від початку нападу Росії на Україну збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це президент Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення 18 березня.
"За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом", - сказав президент України.
За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
Зеленський додав, що завдяки професійним та мужнім діям Сирського ворог зазнав значних втрат, та був відкинутий від столиці.
Президент зазначив, що нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Будь ласка, зачекайте...
Єднанню заважають зовсім ￼не ті, хто до початку війни попереджав про її неминучість і про нереалістичність будь-яких очікувань від діалогу з російським керівництвом.
Єднанню заважають зовсім не ті, хто закликає підтримувати політичне керівництво країни під час війни і не згадувати про розбіжність у політичних поглядах￼￼ та трагічну недооцінку небезпеки нападу. ￼￼
Єднанню заважають ті, хто вважає що у нападі на Україну винний не російський агресор, а ті депутати українського парламенту, які голосували за конституційність євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Відповідальна влада, яка тяжіє до національного єднання, повинна очищатися від таких людей.￼
Швидко, ефективно, жорстко, безкомпромісно￼￼.
1,4 тис.Ви та ще 1,4 тис.
20 коментарів
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Якщо такі є, чому ми про них на знаємо?
Ні від знайомих, ні з преси, ні карти бойових дій, ні з гуманітарних коридорів. Все як було під Києвом - так і є. Як мінімум правий берег