Понад 30 населених пунктів Київщини звільнено від окупантів, - Зеленський

Від початку нападу Росії на Україну збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це президент Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення 18 березня.

"За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом", - сказав президент України.

За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зеленський додав, що завдяки професійним та мужнім діям Сирського ворог зазнав значних втрат, та був відкинутий від столиці.

Президент зазначив, що нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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