Более 30 населенных пунктов Киевщины освобождены от оккупантов, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала нападения России на Украину вооруженные силы смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, временно оккупированных врагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения 18 марта.
"За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом", - сказал президент Украины.
По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Зеленский добавил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского враг понес значительные потери, а затем отброшен от столицы.
Президент отметил, что наградил Сырского орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
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Єднанню заважають зовсім ￼не ті, хто до початку війни попереджав про її неминучість і про нереалістичність будь-яких очікувань від діалогу з російським керівництвом.
Єднанню заважають зовсім не ті, хто закликає підтримувати політичне керівництво країни під час війни і не згадувати про розбіжність у політичних поглядах￼￼ та трагічну недооцінку небезпеки нападу. ￼￼
Єднанню заважають ті, хто вважає що у нападі на Україну винний не російський агресор, а ті депутати українського парламенту, які голосували за конституційність євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Відповідальна влада, яка тяжіє до національного єднання, повинна очищатися від таких людей.￼
Швидко, ефективно, жорстко, безкомпромісно￼￼.
1,4 тис.Ви та ще 1,4 тис.
20 коментарів
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Якщо такі є, чому ми про них на знаємо?
Ні від знайомих, ні з преси, ні карти бойових дій, ні з гуманітарних коридорів. Все як було під Києвом - так і є. Як мінімум правий берег