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Зеленский (16498) Киевская область (3537) оккупация (9497) увольнение (2508) Александр Сырский (188)

Более 30 населенных пунктов Киевщины освобождены от оккупантов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

С начала нападения России на Украину вооруженные силы смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, временно оккупированных врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения 18 марта.

"За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом", - сказал президент Украины.

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Зеленский добавил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского враг понес значительные потери, а затем отброшен от столицы.

Президент отметил, что наградил Сырского орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Также читайте: Вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в Бучанском районе Киевской области, - ОВА
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Топ комментарии
+46
Дай Бог!! Слава Украине! Героям Слава! Слава ЗСУ!! Родненькие наши. сыночки наши. гоните эту нечисть! Пусть Бог вас оберегает! Низкий поклон вам!
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18.03.2022 16:42
+30
Хотіли лаптеногі побачити бандерівців? Побачили. Ще й Шухевич підтянеться з Донцовим.
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18.03.2022 16:41
+21
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18.03.2022 17:10
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Не будемо забувати про Сіверщину, частину Воронежської обл., Таганрог, Кубань...
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18.03.2022 16:42 Ответить
А Зелений Клин китайцям дарувати? Нє, непорядок!
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18.03.2022 16:57 Ответить
Берестейщину
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18.03.2022 16:58 Ответить
Берестя + Пінськ, Мозир, Гомель. Були українськими за часів УНР та Української Держави Скоропадського. Правонаступником, яких, офіційно, і є Україна. І 1992 року Президент УНР у вигнанні Микола Плав'юк передав Кравчуку клейноди.

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18.03.2022 17:57 Ответить
Рашисти повернуть як репарації.
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18.03.2022 17:18 Ответить
Хотіли лаптеногі побачити бандерівців? Побачили. Ще й Шухевич підтянеться з Донцовим.
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18.03.2022 16:41 Ответить
Дай Бог!! Слава Украине! Героям Слава! Слава ЗСУ!! Родненькие наши. сыночки наши. гоните эту нечисть! Пусть Бог вас оберегает! Низкий поклон вам!
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18.03.2022 16:42 Ответить
може всеж таки не тільки Сирського, а діям ЗСУ
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18.03.2022 16:42 Ответить
А генерал це не ЗСУ чи що?
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18.03.2022 16:46 Ответить
я думаю,тебе туда-*****
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18.03.2022 16:48 Ответить
Кацапа, накаті бояри і самонаїбнись.
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18.03.2022 16:55 Ответить
Ирпень, Буча и Гостомель?
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18.03.2022 16:47 Ответить
Всьому свій час. Все буде добре.
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18.03.2022 16:50 Ответить
Віталій Портников





Єднанню заважають зовсім ￼не ті, хто до початку війни попереджав про її неминучість і про нереалістичність будь-яких очікувань від діалогу з російським керівництвом.
Єднанню заважають зовсім не ті, хто закликає підтримувати політичне керівництво країни під час війни і не згадувати про розбіжність у політичних поглядах￼￼ та трагічну недооцінку небезпеки нападу. ￼￼
Єднанню заважають ті, хто вважає що у нападі на Україну винний не російський агресор, а ті депутати українського парламенту, які голосували за конституційність євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Відповідальна влада, яка тяжіє до національного єднання, повинна очищатися від таких людей.￼
Швидко, ефективно, жорстко, безкомпромісно￼￼.



1,4 тис.Ви та ще 1,4 тис.



20 коментарів

Поширили: 198
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18.03.2022 16:55 Ответить
Портников) ты уже побыл без НАТО и на тебя никто не нападал?
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18.03.2022 17:53 Ответить
Вы не поняли, что сказал Портников. Он кинул камень в огород Арестовича и Подоляка, а не в НАТО.
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18.03.2022 19:57 Ответить
он как раз за НАТО,и пинает бимусор люську арестовну и пердоляка
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19.03.2022 00:28 Ответить
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18.03.2022 17:10 Ответить
-"Все идет по плану, - сказал фюрер, засовывая себе в рот свой любимый браунинг(С)
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18.03.2022 17:46 Ответить
І які ж це населені пункти?
Якщо такі є, чому ми про них на знаємо?
Ні від знайомих, ні з преси, ні карти бойових дій, ні з гуманітарних коридорів. Все як було під Києвом - так і є. Як мінімум правий берег
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18.03.2022 18:02 Ответить
От Броваров немного отодвинули. Пару сел отбили в сторону Сумм. Стреляют уже меньше и дальше. Это я точно знаю. П
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18.03.2022 18:31 Ответить
На сьогодні у селах Броварського району: Велика Димерка, Богданівка, , Тарасівка, Вільне, Захарівка, Жердова, та в де яких інших орки на своїх залізяках постійно змінюють позицій та тероризують місцевих. Чому ЗСУ не займаються ними вже тиждень -невідомо....
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18.03.2022 19:46 Ответить
Ну молодцы Так держать.
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18.03.2022 18:45 Ответить
І яка твоя заслуга в цьому зелений ананас? В нас президент чи диктор?
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19.03.2022 02:38 Ответить
Вова, займися роботою! Харе новини нам читать і їблом торгувать на крові українців! Тим більше новини не завжди правдиві. І люсю вже на війну відправ, ікспєрда недодєланного!
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19.03.2022 04:50 Ответить
 
 