Вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в Бучанском районе Киевской области, - ОВА

Украинская ПВО сбила очередной вражеский истребитель.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34! Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.

Победа будет за нами. Слава Украине!

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