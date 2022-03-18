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Вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в Бучанском районе Киевской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Украинская ПВО сбила очередной вражеский истребитель.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34! Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.

Победа будет за нами. Слава Украине!

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Топ комментарии
+38
+
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18.03.2022 10:25
+32
Прыгай не прыгай, финал один - земля.
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18.03.2022 10:25
+23
яростно плюсуем )
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18.03.2022 10:26
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18.03.2022 10:25 Ответить
яростно плюсуем )
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18.03.2022 10:26 Ответить
-
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18.03.2022 11:39 Ответить
ну,єто кому как...ибо если где чего прибыло,то обязательно где то убыло
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18.03.2022 12:04 Ответить
Прыгай не прыгай, финал один - земля.
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18.03.2022 10:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wmakP8M-gB4 баним пропаганлистов!! Все кидаем жалобу
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18.03.2022 10:26 Ответить
Вже в бані
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18.03.2022 10:27 Ответить
неправда
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18.03.2022 10:40 Ответить
Этот контент заблокирован в домене вашей страны вследствие жалобы на нарушение закона.
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18.03.2022 10:52 Ответить
ок, я думал бот пытаются отмазать канал, у нас всё доступно
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18.03.2022 14:08 Ответить
уже забанен. А что за канал был?
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18.03.2022 11:00 Ответить
В Германии есть пока, жаловаться за пропаганду террризма ?всегда делаю
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18.03.2022 11:03 Ответить
ЧРЕГОВА СМЕРДЮЧА КАЦАПСЬКА СВИНЯ ІЗДОХЛА...
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18.03.2022 10:27 Ответить
Головне, що літун не вистрибнув)
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18.03.2022 10:28 Ответить
Тепре їм, схоже, відключили функцію катапульти.

Раніше вилітали, але розбивалися об землю.

Тепер і вилітати не будуть
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18.03.2022 11:04 Ответить
Гори гори ясно. Мало помалу рашка остаётся без авиации, а новую хер настроит с такими санкциями. Сейчас благодаря героям украинцам в мире ближайшие 20 лет рашка не будет совать свой нос ни в одну страну, потому что будет тупо нечем.
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18.03.2022 10:29 Ответить
Це добре, і що літак збили, і що катапультування не було. Ще 2 жмура - з межгалактичних сил *****. Останнє речення - вже як вірш
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18.03.2022 10:29 Ответить
яка краса!
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18.03.2022 10:32 Ответить
Не долго летать москалям осталось. Пасхальный подарок вам Байдена в Украине
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18.03.2022 10:37 Ответить
Ще один покидьок відлітався.
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18.03.2022 10:38 Ответить
Что,катапульты под санкциями?++...
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18.03.2022 10:41 Ответить
Два покидьки в нашу землю і пів сотні таких же покидьків в обісцяних штанах на їхніх аеродромах!!!
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18.03.2022 10:42 Ответить
А как кацапоиды обсерали Стингеры. Ето их Иглы которым аналогавнет постоянно промахиваются и реагируют на тепловые ловушки.
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18.03.2022 10:42 Ответить
Сгорели на работе,падлы...
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18.03.2022 10:48 Ответить
А москальня наші літаки вже по третьому колу знищує, вже 120 з 68 наявних.
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18.03.2022 10:59 Ответить
А байрактаров там тоже сотня, наверное...
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18.03.2022 11:41 Ответить
потрібно більше реальних фото збитих літаків! це їх найбільше деморалізує. поки що тільки фото вертух попадаються, а цього недостатньо. більше збитих ерефських літаків!!!
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18.03.2022 12:06 Ответить
 
 