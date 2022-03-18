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Ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в Бучанському районі на Київщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

Українська ППО збила черговий ворожий винищувач.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер", - йдеться у повідомленні.

Він також повідомив, що катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території.

Перемога буде за нами. Слава Україні!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили знищили 7 літаків та 1 гелікоптер ворога, - командування

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+38
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18.03.2022 10:25
+32
Прыгай не прыгай, финал один - земля.
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18.03.2022 10:25
+23
яростно плюсуем )
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18.03.2022 10:26
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18.03.2022 10:25 Відповісти
яростно плюсуем )
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18.03.2022 10:26 Відповісти
-
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18.03.2022 11:39 Відповісти
ну,єто кому как...ибо если где чего прибыло,то обязательно где то убыло
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18.03.2022 12:04 Відповісти
Прыгай не прыгай, финал один - земля.
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18.03.2022 10:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wmakP8M-gB4 баним пропаганлистов!! Все кидаем жалобу
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18.03.2022 10:26 Відповісти
Вже в бані
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18.03.2022 10:27 Відповісти
неправда
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18.03.2022 10:40 Відповісти
Этот контент заблокирован в домене вашей страны вследствие жалобы на нарушение закона.
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18.03.2022 10:52 Відповісти
ок, я думал бот пытаются отмазать канал, у нас всё доступно
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18.03.2022 14:08 Відповісти
уже забанен. А что за канал был?
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18.03.2022 11:00 Відповісти
В Германии есть пока, жаловаться за пропаганду террризма ?всегда делаю
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18.03.2022 11:03 Відповісти
ЧРЕГОВА СМЕРДЮЧА КАЦАПСЬКА СВИНЯ ІЗДОХЛА...
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18.03.2022 10:27 Відповісти
Головне, що літун не вистрибнув)
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18.03.2022 10:28 Відповісти
Тепре їм, схоже, відключили функцію катапульти.

Раніше вилітали, але розбивалися об землю.

Тепер і вилітати не будуть
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18.03.2022 11:04 Відповісти
Гори гори ясно. Мало помалу рашка остаётся без авиации, а новую хер настроит с такими санкциями. Сейчас благодаря героям украинцам в мире ближайшие 20 лет рашка не будет совать свой нос ни в одну страну, потому что будет тупо нечем.
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18.03.2022 10:29 Відповісти
Це добре, і що літак збили, і що катапультування не було. Ще 2 жмура - з межгалактичних сил *****. Останнє речення - вже як вірш
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18.03.2022 10:29 Відповісти
яка краса!
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18.03.2022 10:32 Відповісти
Не долго летать москалям осталось. Пасхальный подарок вам Байдена в Украине
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18.03.2022 10:37 Відповісти
Ще один покидьок відлітався.
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18.03.2022 10:38 Відповісти
Что,катапульты под санкциями?++...
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18.03.2022 10:41 Відповісти
Два покидьки в нашу землю і пів сотні таких же покидьків в обісцяних штанах на їхніх аеродромах!!!
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18.03.2022 10:42 Відповісти
А как кацапоиды обсерали Стингеры. Ето их Иглы которым аналогавнет постоянно промахиваются и реагируют на тепловые ловушки.
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18.03.2022 10:42 Відповісти
Сгорели на работе,падлы...
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18.03.2022 10:48 Відповісти
А москальня наші літаки вже по третьому колу знищує, вже 120 з 68 наявних.
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18.03.2022 10:59 Відповісти
А байрактаров там тоже сотня, наверное...
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18.03.2022 11:41 Відповісти
потрібно більше реальних фото збитих літаків! це їх найбільше деморалізує. поки що тільки фото вертух попадаються, а цього недостатньо. більше збитих ерефських літаків!!!
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18.03.2022 12:06 Відповісти
 
 