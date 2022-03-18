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Ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в Бучанському районі на Київщині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська ППО збила черговий ворожий винищувач.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер", - йдеться у повідомленні.
Він також повідомив, що катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території.
Перемога буде за нами. Слава Україні!
Топ коментарі
+38 Гыг с Вами
показати весь коментар18.03.2022 10:25
+32 jklpqrs
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+23 Hanka Panyanka
показати весь коментар18.03.2022 10:26
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Раніше вилітали, але розбивалися об землю.
Тепер і вилітати не будуть