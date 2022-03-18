Євросоюз виділяє Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

У Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту DW заявили два високопосадових джерела у структурах ЄС у п'ятницю, 18 березня.

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС обговорять це підвищення на своєму засіданні 21 березня, але цього дня вони не погодять його остаточно. Причина в тому, що Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу. У парламенті ФРН розгляд цього питання заплановано на середу, 23 березня. Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

"Ми очікуємо, що держави-члени ЄС цілковито визнають важливість продовження надання військової допомоги Україні. Ми очікуємо, що Рада ЄС дуже скоро погодить пропозицію верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики (Жозепа Борреля. - Ред.)", - заявив високопосадовець ЄС, маючи на увазі пропозицію, зроблену Боррелем на неформальному саміті Євросоюзу у Версалі, подвоїти військову допомогу Україні. "Рішення не буде ухвалено у понеділок (…) Але я думаю, що є політична згода, що нам треба зробити більше", - додав співрозмовник DW.

"Жодна держава-член ЄС не ставить під сумнів потребу продовження військових поставок Україні. Щодо цього є цілковита політична єдність", - підтвердив другий високопосадовець Євросоюзу.

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