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Окупанти викрали секретаря Новокаховської ОТГ Васильєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

васильєв

Російські окупанти захопили в полон секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, застосовуючи тортури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила його дружина Людмила. 

Вона зазначила: "Секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович уже понад дві доби захоплений й утримується в полоні російськими окупантами в підвалі (ізолятору тимчасового утримання) в приміщенні поліції м. Нова Каховка, яке використовується окупантами як "офіс" так званої "комендатури".

Васильєва підкреслила, що окупанти тиснуть на Васильєва, аби він змінив своє ставлення до російської окупації. За її словами, до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Як твердить його дружина, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута та міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко знають про полон Васильєва.

У коментарі УП Людмила Василь’єва повідомила, що коли сталося викрадення, її та дітей не було у місті. "Ми постійно тримаємо зв’язок, а тут його не було. Потім мені подзвонили і сказали, що його викрали. Сталося це ще 16 березня о 3 годині. Я почала його шукати", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У окупованій Новій Каховці на території військової частини пролунали вибухи. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Це викрадення,з наступним обміном на кількох путінських вбивць-заслуга зеленої команди,й конкретно-Верещучки.
Про наслідки попереджали.
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18.03.2022 21:35
+9
Васильєв Дмитро В'ячеславович
Секретар міської ради, депатут від Херсонської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

Награда нашла своего героя?
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18.03.2022 21:22
+9
Тільки замовчують , що він був призначений та виконував роль коменданта в окупованій Новій-Каховці

Це викрадення більше схоже на театр . Дешевий
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18.03.2022 21:22
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Сколько солдат отдали за мера из Харьковской области?
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18.03.2022 21:18 Відповісти
Васильєв Дмитро В'ячеславович
Секретар міської ради, депатут від Херсонської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

Награда нашла своего героя?
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Тільки замовчують , що він був призначений та виконував роль коменданта в окупованій Новій-Каховці

Це викрадення більше схоже на театр . Дешевий
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18.03.2022 21:22 Відповісти
Це викрадення,з наступним обміном на кількох путінських вбивць-заслуга зеленої команди,й конкретно-Верещучки.
Про наслідки попереджали.
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18.03.2022 21:35 Відповісти
а им ,смотрю,понравилось менять местных чиновников на нужных пленных оккупантов.
фуле,еще с цемаха налаженная технология.
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18.03.2022 21:41 Відповісти
Може починаючи з "фекала Нєдоросії" Паши Губарєва, якого в 2014 одним з перших поміняли.
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18.03.2022 21:56 Відповісти
**** ради пиара створили прецедент когда гражданских меняют на военных. щас пачками будут похищать. переговорщики епт.
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18.03.2022 21:45 Відповісти
Це просто якийсь цирк на дроті - московські нацисти розпочали окупацію, але навіть не склали уяви як вони збираються управляти окупованими територіями... І нічого найкращого не змогли вигадати, до вбивств і мародерства, як ще і мерів викрадати.
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18.03.2022 21:54 Відповісти
А може це й не викрадення... а спектакль... Для обміну. Якого хрена ті мери шастають не там де треба їм бути
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19.03.2022 00:15 Відповісти
Гадаю, що все ж таки цирк, де ілюзіоніст по-справжньому розпилює асистентку, або влучає в неї ножами і не розуміє, а що йде не так. Тож і окупанти не мають ніякого плану управління окупованими територіями. Все геть не так як було в 2014, немає аксьонових, губарєвих і болотових, а з собою московські нацисти не привезли окупаційну владу, бородаїв, козіциних, гіркіних. А мери якраз і перебувають там де треба, вдома, бо відповідальність за окуповану територію несе окупант, а він здатен лише на одне - вбивати, грабувати, і створювати гуманітарні катастрофи, бо "звільняють" місцеве населення від майна, житла, роботи, грошей, продуктів. А організувати життя міста не можуть, от і вдаються до відвертого ідіотизму - крадуть мерів, аби вони працювали мерами. Взагалі війна яку ведуть московські нацисти, позбавлена якоїсь мети і взагалі сенсу, тому в неї ніхто не вірив і гадаю, що в майбутньому її так і будуть називати "ідіотська війна".
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19.03.2022 01:34 Відповісти
А як можна ще назвати, якщо розпочали її ідіоти
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20.03.2022 02:37 Відповісти
 
 