Окупанти викрали секретаря Новокаховської ОТГ Васильєва

Російські окупанти захопили в полон секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва та утримують його в СІЗО, застосовуючи тортури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила його дружина Людмила.

Вона зазначила: "Секретар ради Новокаховської об’єднаної територіальної громади Васильєв Дмитро В’ячеславович уже понад дві доби захоплений й утримується в полоні російськими окупантами в підвалі (ізолятору тимчасового утримання) в приміщенні поліції м. Нова Каховка, яке використовується окупантами як "офіс" так званої "комендатури".

Васильєва підкреслила, що окупанти тиснуть на Васильєва, аби він змінив своє ставлення до російської окупації. За її словами, до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Як твердить його дружина, голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута та міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко знають про полон Васильєва.

У коментарі УП Людмила Василь’єва повідомила, що коли сталося викрадення, її та дітей не було у місті. "Ми постійно тримаємо зв’язок, а тут його не було. Потім мені подзвонили і сказали, що його викрали. Сталося це ще 16 березня о 3 годині. Я почала його шукати", - зазначила вона.

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