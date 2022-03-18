Оккупанты похитили секретаря Новокаховской ОТГ Васильева

Российские оккупанты захватили в плен секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева и удерживают его в СИЗО, применяя пытки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала его жена Людмила.

Она отметила: Секретарь совета Новокаховской объединенной территориальной громады Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается в плену у российских оккупантов в подвале (изоляторе временного содержания) в помещении полиции г. Новая Каховка, которое используется захватчиками как "офис" так называемой "комендатуры".

Васильева подчеркнула, что оккупанты давят на Васильева, чтобы он изменил свое отношение к российской оккупации. По ее словам, к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

Как утверждает его супруга, глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута и городской председатель Новой Каховки Владимир Коваленко знают о пленении Васильева.

В комментарии УП Людмила Васильева сообщила, что когда произошло похищение, ее и детей не было в городе. "Мы постоянно держим связь, а здесь ее не было. Потом мне позвонили и сказали, что его похитили. Случилось это еще 16 марта в 3 часа. Я начала его искать", - отметила она.

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