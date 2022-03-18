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Новая Каховка (147) похищение (1659)

Оккупанты похитили секретаря Новокаховской ОТГ Васильева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

васильєв

Российские оккупанты захватили в плен секретаря городского совета Новой Каховки Дмитрия Васильева и удерживают его в СИЗО, применяя пытки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написала его жена Людмила.

Она отметила: Секретарь совета Новокаховской объединенной территориальной громады Васильев Дмитрий Вячеславович уже более двух суток захвачен и удерживается в плену у российских оккупантов в подвале (изоляторе временного содержания) в помещении полиции г. Новая Каховка, которое используется захватчиками как "офис" так называемой "комендатуры".

Васильева подчеркнула, что оккупанты давят на Васильева, чтобы он изменил свое отношение к российской оккупации. По ее словам, к секретарю применяют физическое и моральное давление, включая элементы пыток.

Как утверждает его супруга, глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута и городской председатель Новой Каховки Владимир Коваленко знают о пленении Васильева.

В комментарии УП Людмила Васильева сообщила, что когда произошло похищение, ее и детей не было в городе. "Мы постоянно держим связь, а здесь ее не было. Потом мне позвонили и сказали, что его похитили. Случилось это еще 16 марта в 3 часа. Я начала его искать", - отметила она.

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Топ комментарии
+12
Це викрадення,з наступним обміном на кількох путінських вбивць-заслуга зеленої команди,й конкретно-Верещучки.
Про наслідки попереджали.
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18.03.2022 21:35
+9
Васильєв Дмитро В'ячеславович
Секретар міської ради, депатут від Херсонської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

Награда нашла своего героя?
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18.03.2022 21:22
+9
Тільки замовчують , що він був призначений та виконував роль коменданта в окупованій Новій-Каховці

Це викрадення більше схоже на театр . Дешевий
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18.03.2022 21:22
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Сколько солдат отдали за мера из Харьковской области?
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18.03.2022 21:18 Ответить
Васильєв Дмитро В'ячеславович
Секретар міської ради, депатут від Херсонської регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

Награда нашла своего героя?
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18.03.2022 21:22 Ответить
Тільки замовчують , що він був призначений та виконував роль коменданта в окупованій Новій-Каховці

Це викрадення більше схоже на театр . Дешевий
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18.03.2022 21:22 Ответить
Це викрадення,з наступним обміном на кількох путінських вбивць-заслуга зеленої команди,й конкретно-Верещучки.
Про наслідки попереджали.
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18.03.2022 21:35 Ответить
а им ,смотрю,понравилось менять местных чиновников на нужных пленных оккупантов.
фуле,еще с цемаха налаженная технология.
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18.03.2022 21:41 Ответить
Може починаючи з "фекала Нєдоросії" Паши Губарєва, якого в 2014 одним з перших поміняли.
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18.03.2022 21:56 Ответить
**** ради пиара створили прецедент когда гражданских меняют на военных. щас пачками будут похищать. переговорщики епт.
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18.03.2022 21:45 Ответить
Це просто якийсь цирк на дроті - московські нацисти розпочали окупацію, але навіть не склали уяви як вони збираються управляти окупованими територіями... І нічого найкращого не змогли вигадати, до вбивств і мародерства, як ще і мерів викрадати.
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18.03.2022 21:54 Ответить
А може це й не викрадення... а спектакль... Для обміну. Якого хрена ті мери шастають не там де треба їм бути
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19.03.2022 00:15 Ответить
Гадаю, що все ж таки цирк, де ілюзіоніст по-справжньому розпилює асистентку, або влучає в неї ножами і не розуміє, а що йде не так. Тож і окупанти не мають ніякого плану управління окупованими територіями. Все геть не так як було в 2014, немає аксьонових, губарєвих і болотових, а з собою московські нацисти не привезли окупаційну владу, бородаїв, козіциних, гіркіних. А мери якраз і перебувають там де треба, вдома, бо відповідальність за окуповану територію несе окупант, а він здатен лише на одне - вбивати, грабувати, і створювати гуманітарні катастрофи, бо "звільняють" місцеве населення від майна, житла, роботи, грошей, продуктів. А організувати життя міста не можуть, от і вдаються до відвертого ідіотизму - крадуть мерів, аби вони працювали мерами. Взагалі війна яку ведуть московські нацисти, позбавлена якоїсь мети і взагалі сенсу, тому в неї ніхто не вірив і гадаю, що в майбутньому її так і будуть називати "ідіотська війна".
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19.03.2022 01:34 Ответить
А як можна ще назвати, якщо розпочали її ідіоти
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20.03.2022 02:37 Ответить
 
 