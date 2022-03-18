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На лікування за кордон відправили вже понад 130 дітей, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

За кордон на лікування відправили вже понад 130 дітей. Їм надаватимуть допомогу на території ЄС - у Польщі та Франції.

Про це під час телемарафону заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже відправили п'ять груп на територію ЄС, завтра формується шоста. Вже понад 130 дітей перевезли на територію ЄС - це і Польща, і Франція", - розповів глава МОЗ.

За словами Ляшка, необхідність вивезти дітей на лікування за кордон виникла через те, що клініка "Охматдит" була переформатована на лікування пацієнтів з гострими випадками, політравмою та пораненнями.

Також читайте: Українцям у Польщі гарантовано безоплатну медичну допомогу, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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