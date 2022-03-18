Офіс омбудсмена отримує скарги українок про зґвалтування російськими окупантами
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З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку відповіддь надав Офіс омбудсмена Людмили Денісової на запит "УП"
"З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", -відзначається у повідомленні.
У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.
З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.
Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.
Інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає, хоча у перші дні окупації у місті Херсон місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок.
Також у перехоплених українськими захисниками розмовах окупанти хваляться своїм родичам у Росії про випадки зґвалтування.
На початку березня у розмові із британським аналітичним центром глава МЗС України Дмитро Кулеба також розповів про випадки зґвалтування.
Будь ласка, зачекайте...
не розмножувалась 😡
Нема на підставі чого відкривати справу
Российская актриса Елена Яковлева родилась в Житомирской области, выросла в Харькове, но уже давно не приезжала к родным - родителям и брату, так как ей запрещен въезд в Украину за незаконное посещение Крыма.
Сегодня актриса написала в соцсети, что в Харькове не стало ее отца. «Дайте мне возможность похоронить моего отца! Откройте коридоры!» - написала актриса на своей странице в Инстаграм (организация запрещенная в России). И тут же добавила, что из города людей не выпускают украинцы: «Дайте хотя бы детям выйти! Просто хотя бы детям! Ну, хоть детей выпустите! Все будет хорошо! Выпустите по коридорам детей. Я понимаю, как это ужасно для мамочек! Но я вас умоляю! Хоть это успейте сделать! Откройте украинцы проход простым детям!»
На днях в Харькове «внезапно умер ее папа. О причинах смерти молчит. Сама, якобы тяжело онкобльная (может и правда)
І решту такої маячні, що на голову не налазить.
Одна падаль написала: =ми засчісчаєм сваю зємлю і свой сувєрєнітєт=
Уявляєте ? Наші, хто є на їхніх ресурсах, питають: в Києві, у Харкові, в чужій країні його захищаєте ?
Не вірять ні фото, ні відео, ні розповідям очевидців.
Просто зомбі-біомаса. =наш прєзідєнт - маладєц, іначє раісю уже би унічтожилі=, про "нациків" і біолабораторії, які розробляли таку біозброю, щоб уражати лише москалів ...
украинок
(При этом напомните МИРУ с фактажом как русские насиловали немок в дни взятия Берлина ) ПОЗОРИТЬ НАДО ПО КРУПНОМУ
насильников - кастрировать
ДА, NESTLI ?
Не торопитесь с на месте убивать
Для таких тварей смерть это лучшая участь.
Они должны страдать. Страдать до конца своей долгой и ужасной жизни
А такое уё**ще потом может попасть к нам в плен и по обмену вернуться на россию.
каЦАПНЯ сама це довго випрошувала - отримуйте суки.
А уявіть, кацаба ще й кітною зробит-єс. То алярмово тре' до шкрібанки, бо єк скопиличитисі - виросте таке кланцате, таке захланне, шо-с ненєв помітує, дьидю буччєм частує, ґаздів путерних рабує, аж доків у кремінарі од биркульози крепір 'го не микне...