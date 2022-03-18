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Офіс омбудсмена отримує скарги українок про зґвалтування російськими окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,полонені

З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку відповіддь надав Офіс омбудсмена Людмили Денісової на запит "УП"

"З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", -відзначається у повідомленні. 

У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.

З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.

Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.

Інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає, хоча у перші дні окупації у місті Херсон місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок.

Також у перехоплених українськими захисниками розмовах окупанти хваляться своїм родичам у Росії про випадки зґвалтування.

На початку березня у розмові із британським аналітичним центром глава МЗС України Дмитро Кулеба також розповів про випадки зґвалтування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку російського військового вторгнення в Україні вбили 38 дітей, – омбудсмен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+54
Тварини ***.ні. Полоненим треба відрізати яйця.
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18.03.2022 23:51
+43
Выродки. Просто выродки.
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18.03.2022 23:52
+41
Ну "деди воевали" в Німеччині так само, а внучечки послідовники "велікіх подвігов"
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18.03.2022 23:55
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Тварини ***.ні. Полоненим треба відрізати яйця.
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18.03.2022 23:51 Відповісти
Зачем вообще тварей брать в плен?
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18.03.2022 23:59 Відповісти
И бо смерть слишком лёгкая участь для таких *********
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19.03.2022 00:33 Відповісти
А чого тілььки яйця? Все! По горлянку!
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19.03.2022 00:19 Відповісти
Я розумію що вони для заходу роблять гуманну картинку але сподіваюсь за кадром чік чік.
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19.03.2022 00:24 Відповісти
Выродки. Просто выродки.
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18.03.2022 23:52 Відповісти
Кастрировать живых пленных животных
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18.03.2022 23:53 Відповісти
Так вони і убивали жінок.Жахливі речі розповідали ті хто вирвася.
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18.03.2022 23:52 Відповісти
Виродки
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18.03.2022 23:52 Відповісти
Ну "деди воевали" в Німеччині так само, а внучечки послідовники "велікіх подвігов"
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18.03.2022 23:55 Відповісти
лаптеногіє "асфабадітелі" продовжують традіціі дідивоєвальщиків ,не змініть ціх потвор ні час ,ні цівілизація, біосміття.
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19.03.2022 00:00 Відповісти
Не повинно бути такого поняття як "російський солдат". Серед них немає солдатів. Це терористи, російські терористи. Солдати захищають свою країну, а кацапи не дотримуються жодних законів війни. Жодних! Це вбивці, ґвалтівники, мародери... біосміття, яке не заслуговує навіть на те, щоб по відношенню до нього застосовували термін "солдат".
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18.03.2022 23:57 Відповісти
А ви корміть, лікуйте полоненних. Коли вже буде злість і бажання знищувати ворога ? Чи будемо няньчитись з ними, а потім ще брататись ? Просто дихати нн можна вже.
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18.03.2022 23:58 Відповісти
підтримую на всі 100%,вже немає сил дивитися як у полоні ці дикуни-людожери уникають відповідальності, !
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19.03.2022 00:02 Відповісти
Всіх полонених кацапів потрібно каструвати , щоби ця погань більше
не розмножувалась 😡
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18.03.2022 23:59 Відповісти
Але не фізично, то брудна та марудна робота... Достатньо опромінення рентгенівською трубкою на протязі 5 - 10 хвилин...
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19.03.2022 00:04 Відповісти
Можна і так , головне щоби без яєць залишився
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19.03.2022 00:35 Відповісти
Лучше 15-20, пока дым не пойдет.
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19.03.2022 01:05 Відповісти
Інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає Джерело: https://censor.net/ua/n3326615... Постає питання-де поліція, прокуратура, дбр та інші високооплачувані органи правопорядку?
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19.03.2022 00:10 Відповісти
ДБР вишибає виплати премій на час війни своїм работягам
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19.03.2022 00:23 Відповісти
дбр теж воює, з патріотами!
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19.03.2022 01:31 Відповісти
Вже прокуратура говорила, що нема жодної заяви. а заяву отримати з окупованих територій...

Нема на підставі чого відкривати справу
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19.03.2022 00:48 Відповісти
Вже три тижня постає питання-може кращє не брати в полон: кадирівців, арту, мародерів, гвалтівників? Тобто, коли з'ясували, перевели з полону у 200.
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19.03.2022 00:18 Відповісти
Що за заголовок? Які "скарги"? Скаржитись можна на зубний біль або втому але не на ЗГВАЛТУВАННЯ! Це не скарги а заяви про військові злочини
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19.03.2022 00:00 Відповісти
Погань. Знищувати цю заразу, щоб і сліду не лишалося.
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19.03.2022 00:02 Відповісти
Для обміну ************ 😠
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19.03.2022 00:36 Відповісти
Тільки треба, щоб не в повному комплекті. Щоб бракувало якоїсь частини тіла.
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19.03.2022 05:15 Відповісти
Бо рашистів треба вбивати будь яким способом, а не мітинги влаштовувати
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19.03.2022 00:02 Відповісти
В усіх без винятку країнах під час війни діють військові трибунали та військова прокуратура. Крім нас. Військову прокуратуру напередодні вторгнення "зелені" знищили. За місяць до нападу закінчили розмінування перешийку в Крим. З 2019 жодного дивізіону "Нептун" не замовили і на питання чому Зєленський, якщо памятаєте, місяць назад відповів "А як же я буду будувати дороги якщо стану фінансувати армію?" Гвалтівників а мародерів потрібно за законами військового часу розстрілювати на місці. І цим займаються військова прокуратура і військові трибунали які судять військових!, а не продажні громадянські суди з адвокатами у яких "брак доказів" навіть коли впіймали на "гарячому" і "вихід злочинців під заставу"...
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19.03.2022 00:04 Відповісти
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19.03.2022 02:54 Відповісти
Погром, так погром!
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19.03.2022 00:06 Відповісти
«Не укради ! Не убий!...» Ибо страшен гнев Господен !

Российская актриса Елена Яковлева родилась в Житомирской области, выросла в Харькове, но уже давно не приезжала к родным - родителям и брату, так как ей запрещен въезд в Украину за незаконное посещение Крыма.
Сегодня актриса написала в соцсети, что в Харькове не стало ее отца. «Дайте мне возможность похоронить моего отца! Откройте коридоры!» - написала актриса на своей странице в Инстаграм (организация запрещенная в России). И тут же добавила, что из города людей не выпускают украинцы: «Дайте хотя бы детям выйти! Просто хотя бы детям! Ну, хоть детей выпустите! Все будет хорошо! Выпустите по коридорам детей. Я понимаю, как это ужасно для мамочек! Но я вас умоляю! Хоть это успейте сделать! Откройте украинцы проход простым детям!»

На днях в Харькове «внезапно умер ее папа. О причинах смерти молчит. Сама, якобы тяжело онкобльная (может и правда)
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19.03.2022 00:07 Відповісти
Кому цікаві вскукуріки цієї кацапської курки...((
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19.03.2022 00:14 Відповісти
Пусть здохнет брехливая курва , не жалко 🙁
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19.03.2022 00:39 Відповісти
Ці уроди пишуть, що наші військові стріляють по тих, =кто хачєт уєхать на раісю= ....
І решту такої маячні, що на голову не налазить.

Одна падаль написала: =ми засчісчаєм сваю зємлю і свой сувєрєнітєт=
Уявляєте ? Наші, хто є на їхніх ресурсах, питають: в Києві, у Харкові, в чужій країні його захищаєте ?

Не вірять ні фото, ні відео, ні розповідям очевидців.

Просто зомбі-біомаса. =наш прєзідєнт - маладєц, іначє раісю уже би унічтожилі=, про "нациків" і біолабораторії, які розробляли таку біозброю, щоб уражати лише москалів ...
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19.03.2022 05:20 Відповісти
Созывайте Совбез ООН и макайте рашу на весь мир за изнасилование
украинок
(При этом напомните МИРУ с фактажом как русские насиловали немок в дни взятия Берлина ) ПОЗОРИТЬ НАДО ПО КРУПНОМУ
насильников - кастрировать

ДА, NESTLI ?
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19.03.2022 00:07 Відповісти
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19.03.2022 00:08 Відповісти
Нам потрібно відбити навалу рашистських орків, а потім розбиратися з іхніми сателітами. Закрити Український ринок для neZtle, metro та інших мерзотників.
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19.03.2022 01:22 Відповісти
Скарги? Це сюр якись з цими зеленими дебілами, з полоненими треба не панькатися, вороги повинні розуміти що з ними буде й обсирати штани від страху, а ви їм соплі підтираїте й обмінюєте, вони завтра назад повернуться вбивати й гвалтувати.
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19.03.2022 00:08 Відповісти
У зеленої влади інші пріоритети. Звинувачувати NATO на всіх можливих "міжнародних майданчиках". Давати інтерв'ю москальським сайтам. Готувати зміни до Конституції, щоб догодити "майбутньому гаранту безпеки".
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19.03.2022 00:25 Відповісти
Все через жопу. Нейтралитет, без НАТО, полный сюр. Или мы их, или они будут жить в наших домах и насиловать наших женщин. Такова логика вещей и ***** придумывть свои правила !!!!!
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19.03.2022 00:19 Відповісти
Люди
Не торопитесь с на месте убивать

Для таких тварей смерть это лучшая участь.
Они должны страдать. Страдать до конца своей долгой и ужасной жизни
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19.03.2022 00:36 Відповісти
Беда... И сбежать с территории, на которую надвигаются эти недонОски, могут очень немногие, особенно в сёлах - на кого хозяйство оставить? С коровами и курами никуда не переедешь.

А такое уё**ще потом может попасть к нам в плен и по обмену вернуться на россию.
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19.03.2022 00:40 Відповісти
Все йде до того, що на кацапопідарасню буде полювання/сафарі по всьому світу.
каЦАПНЯ сама це довго випрошувала - отримуйте суки.
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19.03.2022 00:41 Відповісти
Если собрать хотя бы 5 женщин, готовых в подробностях рассказывать об этих случаях, и отвезти их в ООН на интервью, то это произведёт значительно большей эффект, чем видео с тысячами разорванных снарядами детей. Сейчас феминизм на подъёме и только преступления против женщин кого-то интересуют на западе. Нельзя упускать такую возможность.
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19.03.2022 01:04 Відповісти
вова дагавірітся так шо забудьте про справедливість
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19.03.2022 01:14 Відповісти
Німеччина 1944-45рр (взяв з вікі): кількість зґвалтувань, скоєних радянськими солдатами, оцінюється числами від десятків тисяч до 2 млн[2][3][4][5][6]. Враховуючи кількість абортів у наступні місяці та ******** медичних досліджень, вважається, що близько 100 000 жінок було зґвалтовано в Берліні,[4] і близько 10 тисяч жінок загинуло у наслідок абортів
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19.03.2022 01:28 Відповісти
Жесть. Це ж яка психотравма для дівчини - мало того що факт зґвалтування як такий калічить жіночу психіку... Так ще й виволав-єс не просто й'кьийсь бараба француватий (най 'го усією фурдигою ґрали у гузно!), навіть ніц ефійоп альбо бусурмен - а взагалі свиндюх псьичий, лєцте пометіннє, така бо шляпатура вуньича й гнидава, тьху, нехарь, омраза, осоруга, псякрев! 🤢🤮
А уявіть, кацаба ще й кітною зробит-єс. То алярмово тре' до шкрібанки, бо єк скопиличитисі - виросте таке кланцате, таке захланне, шо-с ненєв помітує, дьидю буччєм частує, ґаздів путерних рабує, аж доків у кремінарі од биркульози крепір 'го не микне...
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19.03.2022 01:50 Відповісти
ООН не признали агрессию россии против Украини ВОЙНОЙ. с этой точки зрения кацапские гопники не военнопленные, а террористы. поэтому их необходимо кастрировать, вешать, жечь, расчленять, закапывать живьем, взрывать, травить, расстреливать и утилизировать иным способом где только можно
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19.03.2022 07:02 Відповісти
Важливий момент: при цьому фільмувати КРОВ ТЕЛЬБУХИ РОЗГОНДУРАСИЛО на відео - і потім показувати цей "happy tree friends" кацабам. Особливо потенційному новому м'ясу, якому кортить "мочить хохлов". І бабіщам із комітетів солдатських матерів - мо', іще дужче засвербить "нових нарожать"...
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19.03.2022 14:44 Відповісти
 
 