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Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти РФ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

норвегія

Уряд Норвегії приєднався до санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС країни.

"Найширший пакет санкцій, коли-небудь запроваджений Норвегією", унеможливить експорт технологій, товарів і послуг, які Росія могла б використати для ведення війни.

Також санкції вплинуть на фінансування російського режиму.

"Вони також націлені на осіб у Росії та Білорусі, які брали участь в ухваленні рішень та здійсненні незаконного нападу на Україну, а також у спробах виправдати вторгнення", - йдеться в повідомленні.

"Ці санкції сильно вдарять по російському режиму. Ми заморожуємо активи та забороняємо поїздки для окремих осіб і припиняємо деякі спрощення візового режиму для їхнього в’їзду до Норвегії, а також зупиняємо експорт, торгівлю та операції, які можуть безпосередньо стосуватися військової техніки росії або допомагати фінансувати чи сприяти війні проти України. Ми вводимо наші санкції разом з ЄС та іншими країнами, щоб гарантувати, що вони мають максимальний ефект", - додали в міністерстві.

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Автор: Богдан Гуньковський
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19.03.2022 00:12 Відповісти
Дуже добре, бо Норвегія дуже багата і розвинута країна, особливо у видобутку газу/нафти
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19.03.2022 00:27 Відповісти
Норвегия выбрала сторону света!
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19.03.2022 00:33 Відповісти
А кацапня рванула до штатів, а на кордоні Мексика зробила їм фак , і туди не пропускає і в себе не залишає - "ви не бажані тут"
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19.03.2022 09:49 Відповісти
 
 