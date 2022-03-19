Сили ППО вразили 12 повітряних цілей за добу 18 березня

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Комадування Повітряних сил.

У повідомленні зазначається: "Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів: 2 літаки; 3 вертольоти; 3 БпЛА; 4 крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ