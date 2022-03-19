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ППО (1813) літак (1981)

Сили ППО вразили 12 повітряних цілей за добу 18 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак

18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Комадування Повітряних сил. 

У повідомленні зазначається: "Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів: 2 літаки; 3 вертольоти; 3 БпЛА;  4 крилаті ракети".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська ППО за добу знищила щонайменше десять ворожих повітряних цілей, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
ХЛОПЦІ! ХВАЛА ВАМ! ВИ КРУТІ!
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19.03.2022 00:26
+15
Смерть цапам!
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19.03.2022 00:27
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ХЛОПЦІ! ХВАЛА ВАМ! ВИ КРУТІ!
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19.03.2022 00:26 Відповісти
Смерть цапам!
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19.03.2022 00:27 Відповісти
борт не всегда на контролируемую нами территорию падает и по пилотам их уже за 10ко пленых ну и там сгоревших ышо больше
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19.03.2022 00:31 Відповісти
больше я тут давал и голожопых их и дохлых уже за 10 рыл
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19.03.2022 00:36 Відповісти
На тебе голожопого и его дейла
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19.03.2022 00:41 Відповісти
А Джавелінів ти скільки бачив?
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19.03.2022 00:41 Відповісти
вот ышо один пригорел слегка
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19.03.2022 00:45 Відповісти
и то что остаётся от борта русни - в тачку можно поместить
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19.03.2022 00:46 Відповісти
А я відєл тєбя в спамє.
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19.03.2022 00:36 Відповісти
а у них с такой тактикой её реально не останется они берегут борты ведь они хотят рубится с НАТО и ложат сухопутную технику и ванятко в пром масштабах
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19.03.2022 00:38 Відповісти
Сухотні війська
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19.03.2022 00:28 Відповісти
Сухопутні війська ...
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19.03.2022 00:31 Відповісти
Буквально недавно в стороне Василькова что то сбили, видно было за 40 к
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19.03.2022 00:32 Відповісти
Найголовніше,це не дати москалям зализати рани.Тобто ніяких перемир'ів і безблокових мирів.Тоді вони все врахують і нападуть з новою силою.А в новій війні українців загине сотні тисяч,якщо не мільйон.
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19.03.2022 00:46 Відповісти
Сподіваюсь - скоро зможемо ще більше порадувати російських "дятлів": НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО
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19.03.2022 00:47 Відповісти
Не знайшов жодного відео збитих літаків за останні 12 днів
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19.03.2022 01:00 Відповісти
заборонили показувати відосики, бо ці курви на слідуючий день починають стріляти по містах. Нехай буде так. Хай ліпше орки не знають, де їх бьють і як ? А рузге і у велику війну діяли так само. Як писали самі німці, в курську битву літаки ЧА далі ніж 5-10 км не заглиблювались від лінії фронту, бо знали, що вискочить за лінією фронту, все тюрма дома і тому боялись. Тільки що побачив відео, як вертоліт над селом імітував штурмовку, випустив боєзапас в небо, ніби салют, і полетів далі.
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19.03.2022 01:37 Відповісти
 
 