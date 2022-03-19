Сили ППО вразили 12 повітряних цілей за добу 18 березня
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18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Комадування Повітряних сил.
У повідомленні зазначається: "Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів: 2 літаки; 3 вертольоти; 3 БпЛА; 4 крилаті ракети".
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Опыт боевого применения показал, что при 5% потерях самолетов интенсивность их применения снижается, тактика их действий, как правило, изменяется, а более высокий уровень потерь резко снижает морально-психологическое состояние летчиков и, соответственно, эффективность поражения назначенных целей. При этом неоднократно отмечались случаи неприцельного сброса бортового оружия и отказа от выполнения поставленных боевых задач.