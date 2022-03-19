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Вірменія (658) Казахстан (499) Киргизстан (120)

Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від Росії платити мито в доларах

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

доллар

Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від російської федерації платити мито в доларах.

Як передає Цензор.НЕТ про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.

"Вірменія, Казахстан і Киргизстан, що входять до складу так званого ЄАЕС (путінський конкурент Євросоюзу) відмовилися отримувати мита у рублях. Просять як і раніше – у доларах США", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше всі країни  ЄАЕС отримували свою частку від мит у доларах, але через міжнародні санкції для росії та білорусі це стало неможливо.

"Раніше пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення, що нібито країни ЄАЕС "досягнули домовленості щодо поетапного переходу до розрахунків у національних валютах". Але це, як часто буває з інформацією від пропагандистів, виявилося брехнею. Навіть "союзникам" рублі не потрібні", - зазначили в Центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Казахстані заборонили вивозити валюту та золото на суму понад 10 тисяч доларів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
рублифицировать
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19.03.2022 00:39
+34
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19.03.2022 00:40
+24
Причем читаю комменты на ru.investing.com. там свинособаки радуются, мол рублик укрепляется, типа с 140 упал до 104. Деганв не в курсе, что торгов нет и по факту курс устанавливают вручную. В Финляндии можно поменять один доллар аж на 265 рубликов. Вот это и есть реальный курс
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19.03.2022 00:47
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Они рискуют - сейчас раша и их захочет ДЕНАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ И РУСИФИЦИРОВАТЬ
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19.03.2022 00:39 Відповісти
рублифицировать
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19.03.2022 00:39 Відповісти
Російські рубльові фантіки тепер годяться в замін туалетного паперу, хто не брезгує
Рубль не підтверджений нічим (НафтоКолонку закриють) а значить просто папір
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19.03.2022 00:56 Відповісти
А чи зможе? Вже всі побачили.
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19.03.2022 00:41 Відповісти
С москалей такие вояки , как с говна пуля , они даже Лихтенштейн не могли бы завоевать
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19.03.2022 00:41 Відповісти
Там того Лихтейнштейна столько, что рашкованы бы покрыли его слоем своих трупов толщиной в три метра...
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19.03.2022 01:12 Відповісти
аrmyane uje davno ДЕНАЦИОНАЛИЗИРОВАНЫ
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19.03.2022 00:46 Відповісти
там уже нечем денацифицировать, 8 из 10 армий в Украине, страну защищать некому, заходи сопротивления не будет
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19.03.2022 00:57 Відповісти
можно нефтью забрать по 20 бакинских или в золоте
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19.03.2022 09:05 Відповісти
Кому нужна резаная туалетная бумага под названием рубли ?
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19.03.2022 00:39 Відповісти
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19.03.2022 00:40 Відповісти
Ну ми ж обмінники ****** закрили лише 3 тижні назад... А це потрібно було зробити ще 8 років тому...
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19.03.2022 00:42 Відповісти
Причем читаю комменты на ru.investing.com. там свинособаки радуются, мол рублик укрепляется, типа с 140 упал до 104. Деганв не в курсе, что торгов нет и по факту курс устанавливают вручную. В Финляндии можно поменять один доллар аж на 265 рубликов. Вот это и есть реальный курс
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19.03.2022 00:47 Відповісти
Забий. З цими гомодрилами все ясно. Вони з тих людей яким кажуть пригай, а вони питаються як високо.
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19.03.2022 00:54 Відповісти
Країна 404
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19.03.2022 00:39 Відповісти
Ну это руссофобия какая то Армяноказахокиргизобандеровцы
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19.03.2022 00:39 Відповісти
дык где ж их брать-то теперь? Пусть пенькой берут, и бобровыми шкурами.
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19.03.2022 00:41 Відповісти
Так і буде - "нафта в обмін на хавчик".
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19.03.2022 01:09 Відповісти
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19.03.2022 00:41 Відповісти
не розповсюджуй фейк, нема там такого. Працюєш на русню, яка хоче дискридитувати Україну в очах Європи. Думай головою, Перевіряй інформацію
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19.03.2022 00:50 Відповісти
Вообще-то надпись е с другой стороны.
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19.03.2022 01:12 Відповісти
А виділено зрвсім інше це 1 і 2 якість фото зашквар, хочете щоб вам повірили Тільки факти, європа така
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19.03.2022 01:18 Відповісти
На першому фото напис є. А чи це той самий гелікоптер збито, не зрозуміло.
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19.03.2022 01:26 Відповісти
ото ж бо, не перевірена інфа це спам
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19.03.2022 02:12 Відповісти
+100500
На жаль, цього не розуміють чи не бажають розуміти всякі Гера-щенки, Арестовичі, Подоляки ітп ( ну можна надіятися, що просто не розуміють, якщо їм якось довіряєш... )
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19.03.2022 02:27 Відповісти
О, нариваються... Аби й до них не прилетіли "мирні російські іскандери".
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19.03.2022 00:43 Відповісти
Их тоже путлер будет захватывать. Это уже неизбежно
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19.03.2022 00:44 Відповісти
aemeniyu davnim davno zaxvatival....
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19.03.2022 00:47 Відповісти
Ахха. Новость дня. Педорублики даже армянам не нужны, о чем я вате и писал
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19.03.2022 00:44 Відповісти
ohen mnogo russkie priezjayut v armeniu i svoi rubli obmenyayut na dollari
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19.03.2022 00:48 Відповісти
А де ж їх набратись , тих клятих долярів ?
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19.03.2022 00:45 Відповісти
"Вірменія, Казахстан і Киргизстан, що входять до складу так званого ЄАЕС (путінський конкурент Євросоюзу)
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19.03.2022 00:47 Відповісти
так называемого ЕАЭС = CCCP
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19.03.2022 00:49 Відповісти
Все , кто работают с кацапами , замазаны кровью детей
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19.03.2022 00:49 Відповісти
Актуальний штамп Зла

Друкувати і розклеювати на продукцію
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19.03.2022 00:52 Відповісти
Нехай ця смердюча компанія вживе свої гидотні батончики у дупу! Roshen forever!
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19.03.2022 00:59 Відповісти
Список в студию.
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19.03.2022 07:26 Відповісти
рашка вже і їх задовбала! Може час підкласти пацючим мордам свиню.
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19.03.2022 00:51 Відповісти
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19.03.2022 00:51 Відповісти
Але ж це русафобія!!
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19.03.2022 00:52 Відповісти
Путин - террорист, россияне - фашисты
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19.03.2022 00:54 Відповісти
Ого! Якщо вірмени вимагають тільки долляри, то кацапам таки зуйово.
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19.03.2022 00:55 Відповісти
Ше трохи почекайте: скоро кацападли замість своїх фублів не те шо долярами - лаптямі бярьозавімі будуть розраховуватись! Або ж лайном💩( бо ж параша як відомо - "родіна говна"), його в них багацько - на увесь їх тайожєнний таможений(припижжений) сходняк вистачить!
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19.03.2022 01:04 Відповісти
Казахобиндеровцы
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19.03.2022 01:10 Відповісти
А хотите прикол дня, панове? Оказывается краску и бумагу для рублей лапти в Швейцарии покупали) И попали под санкции))
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19.03.2022 01:15 Відповісти
у китая теперь купят
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19.03.2022 01:48 Відповісти
армяшки с*ки уже свою армию сюда посылают... уроды вонючие...
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19.03.2022 01:48 Відповісти
Мало от азербайджанцев отхватили, хотят еще)
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19.03.2022 01:59 Відповісти
як казав Михалич з нашапараша " Не нужны мне твои педорублики"))))
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19.03.2022 06:52 Відповісти
***** стремится объявить дефолт, но ему не дают!
Все наказания, которые следуют за дефолтом он уже получил. Для реструктуризации долгов страны должны садиться с ним за стол переговоров.
Кто захочет садиться? Никто!
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19.03.2022 07:29 Відповісти
 
 