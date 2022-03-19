Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від Росії платити мито в доларах

Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від російської федерації платити мито в доларах.

Як передає Цензор.НЕТ про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.

"Вірменія, Казахстан і Киргизстан, що входять до складу так званого ЄАЕС (путінський конкурент Євросоюзу) відмовилися отримувати мита у рублях. Просять як і раніше – у доларах США", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше всі країни ЄАЕС отримували свою частку від мит у доларах, але через міжнародні санкції для росії та білорусі це стало неможливо.

"Раніше пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення, що нібито країни ЄАЕС "досягнули домовленості щодо поетапного переходу до розрахунків у національних валютах". Але це, як часто буває з інформацією від пропагандистів, виявилося брехнею. Навіть "союзникам" рублі не потрібні", - зазначили в Центрі.

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