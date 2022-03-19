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Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,азовское,оос

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під приводом навчань Росія завела до Азовського моря десантні і бойові кораблі та ракетний катер, - Резніков. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Вони взагалі будуть намагатися весь південь і схід відрізати.А на втрати вони не дивляться.
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19.03.2022 01:07
+10
Щось незрозуміле. А Маріуполь вже не рахується? Махнули рукой? Хоча б спробу створити коридор для відходу наших бійців, якусь допомогу подати
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19.03.2022 01:08
+8
А Марик то как!!!!!)....вы там что, ****** совсем!!!?
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19.03.2022 01:16
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Вони взагалі будуть намагатися весь південь і схід відрізати.А на втрати вони не дивляться.
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19.03.2022 01:07 Відповісти
К сожалению это так.., и силы очень неравные! А пока НАТО "тянет резину" с ППО, Мариуполь-весь в крови!!!
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19.03.2022 01:15 Відповісти
Ух ты какая знающая. А это, что -

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Голос Америки».
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19.03.2022 01:56 Відповісти
А це ніщо, ЗРК ще немає-це факт.
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19.03.2022 02:03 Відповісти
Откуда инфа шо нет - прямо из генштаба?
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19.03.2022 02:18 Відповісти
Ну, если ты не веришь послу Украины то тебе хоть кол на голове теши - нет мне на тебя времени.
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19.03.2022 02:56 Відповісти
Це питання все ще обговорюється, тому що в цьому випадку Словаччина хотіла б отримати від НАТО "рівнозначну заміну" своїм С-300, щоб у її протиповітряній обороні не утворилося пролому. Джерело: https://censor.net/ua/n3326525
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19.03.2022 03:06 Відповісти
Читай - https://korrespondent.net/world/4458514-slovakyia-poluchyt-systemy-Patriot-yz-nyderlandov-y-hermanyy
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19.03.2022 03:10 Відповісти
Буду радий якщо це дійсно так, але korrespondent.net, на мій погляд, не дуже надійне джерело.
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19.03.2022 03:19 Відповісти
Буду радий якщо спростуєш моє припущення.
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19.03.2022 02:59 Відповісти
а что насчёт самолётов? они уже защищают наше небо?
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19.03.2022 02:06 Відповісти
НАТО, в отличии от политического руководства Украины, никогда нам самолёты не обещало. Не мелите дурню.
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19.03.2022 02:21 Відповісти
Щось незрозуміле. А Маріуполь вже не рахується? Махнули рукой? Хоча б спробу створити коридор для відходу наших бійців, якусь допомогу подати
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19.03.2022 01:08 Відповісти
Трусы!Спасите Мариуполь!Запад!Как подленько всё таки "стоять-бояться"!!
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19.03.2022 01:17 Відповісти
Валентина, шо это за репертуар гопника - стоять - боятся. Шо то он мне напоминает выступления зеленского в кв95. Запад с октября месяца прошлого года говорил - будет война - а политическое руководство Украины каталось на лыжах в буковеле и жрало водочку с дерьмаком.
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19.03.2022 01:51 Відповісти
На шляхах гроші пиляли! З 19-го року ні одне ДОЗ не виконано, ракетні програми заморожені, навіть шоломи та бронежилєти до війск не постачали!
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19.03.2022 02:13 Відповісти
Як би там не було, та після нашої Перемоги ми ОБОВ'ЯЗКОВО СПИТАЄМО про той д.🔱 "Н", який був сльозно обіцяний - але судячи з усього десь таки загубився..😡 в степах України...🤬🤬🤬
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19.03.2022 01:11 Відповісти
А Марик то как!!!!!)....вы там что, ****** совсем!!!?
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19.03.2022 01:16 Відповісти
на Бердянск силы давно собрать пора было да и сейчас еще не поздно...!!!там же еще кроме мирняка и группировка многотысячная военная, с ними то как!
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19.03.2022 03:25 Відповісти
З Бердянськом незрозуміло: з одного боку наші підвозянуть туди гуманітарку для евакуйованих з Маріуполя, а з іншого - кацапи вивозять кораблями з Бердянська українське зерно..
.
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19.03.2022 08:32 Відповісти
Вони за цим і прийшли. Схоже що "наступ на Київ" це "операція прикриття окупації і створення укрєпрайону на сході. На Київ послали маловартісне "гарматне мясо" але свою роль вони таки виконують справно...
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19.03.2022 01:19 Відповісти
НБ І Київ їм також потрібен.Там різні москальські війська і десант і еліта і не підготовлене м'ясо.Просто в Київ це столиця і там найбільше нашого війська,та й ппо там сильне.
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19.03.2022 01:23 Відповісти
Кацапи дуже хочуть щоб розбещена "елітка" в Києві швидко втомилась від війни і погодилась на "перемовини"...
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19.03.2022 01:37 Відповісти
Ну так.
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19.03.2022 01:45 Відповісти
Вони хотіли набагато більше. Я б не сказав, що у них була ціль тільки захоплення Луганською і Донецької областей. Там де була оборона погано організована там і просунулися. На півдні степ і боротися тими же стінгерами та джавелінами проти літаків і танків це не під Бучей з лісу стріляти де тебе важко засікти.
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19.03.2022 01:27 Відповісти
morbius2014 Та не було там ще тоді ні стінгерів ні джавеленів.Там вони би також допомогли.
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19.03.2022 01:30 Відповісти
Якби не "миротворчі" накази "не стріляти" то за 8 років в Донецьку та Луганську не лишилось жодного живого сепаратиста...
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19.03.2022 01:39 Відповісти
В 2014 паРаша показала, какая часть Украины им интересна - вся та, в которой они пытались создать "новороссию", то есть весь юго-восток.
Киев - только как инструмент давления (если бы захватили) или как инструмент отвлечения внимания (чтобы часть войск держать возле и внутри Киева и не давать им уйти и помочь на юго-востоке), так же, как и движуха на границе с Беларусью - Украина вынуждена часть сил держать в западных областях и эти силы уже не используются для помощи на юго-востоке.
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19.03.2022 02:31 Відповісти
чому їх не потоплять НЕПТУНАМИ ? Чи путін заборонив ?
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19.03.2022 03:55 Відповісти
Шукай Нептуни під асфальтом.
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19.03.2022 04:35 Відповісти
Тут справа у тому що Маріуполь в оточенні. І не лише на суші. Його й з моря заблокували кораблями окупантів.
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19.03.2022 06:54 Відповісти
Не отрезали а захватили два порта. Большинство населенных пунктов украинские!
Они что там, телевизор не смотрят?
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19.03.2022 07:23 Відповісти
«Мозг» України абдрестович сказав що на жаль військового рішення Маріуполя немає,що зеленський підняв всіх на ноги,але ми перемагаємо!!!
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19.03.2022 08:48 Відповісти
"Здається, я розумію, чому зараз так активно запустили всі подоляківські й рашистські ботоферми з дискредитацією Петра Порошенка та всіх, хто його підтримує. Зеленського поки не критикую, нехай поки будемо вважати, що він не в курсі, а Єрмак його знову занурив у теплу ванну.
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."
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19.03.2022 09:01 Відповісти
Давайте говорити правду! Параша вже захопила і блокувала весь південь України!
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24.04.2022 08:13 Відповісти
 
 