Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі - тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря. На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+12 PREDATOR PREDATOR
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+10 Максим Мельніченко
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показати весь коментар19.03.2022 01:16
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Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «Голос Америки».
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Киев - только как инструмент давления (если бы захватили) или как инструмент отвлечения внимания (чтобы часть войск держать возле и внутри Киева и не давать им уйти и помочь на юго-востоке), так же, как и движуха на границе с Беларусью - Украина вынуждена часть сил держать в западных областях и эти силы уже не используются для помощи на юго-востоке.
Они что там, телевизор не смотрят?
Річ у тім, що Порошенко провів купу переговорів, про які не виспівували різні арєстовічі й підготував свій план, за який реально можна боротися й знаходити підтримку кожного пункту й підпункту, які у свою чергу мають подальшу структуризацію. Це план закінчення війни перемогою, а не м'ягкою капітуляцією, як це старється організувати Єрмак, та побудови нової й успішної європейської країни. Деталізований план уже переданий Зеленському. Ох, як декому не хочеться його реалізації!
Далі пропоную інфографіку з основними позиціями Плану Порошенка. Потім ще зможемо багато що розібрати детальніше. Основне - під цей план уже є певні домовленості, багато що узгоджено на політичному рівні. Він реалістичний."