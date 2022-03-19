Оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что оккупанты временно отрезали Украину от Азовского моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Отчасти оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе - временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны", - отмечается в сообщении.

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